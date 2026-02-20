La ONU lanza una comisión que busca el «control humano» de la IA

Sundar Pichai, CEO de Google, destacó la implementación de tecnología y uso de la inteligencia artificial (IA) en el sistema de salud de El Salvador como una apuesta para garantizar la cobertura médica.

Durante su intervención en AI Impact Summit 2026, en Nueva Delhi, la India, Pichai remarcó la importancia de los avances tecnológicos y científicos para abordar la salud, y citó el ejemplo salvadoreño.

«El Salvador es un ejemplo, donde Google se ha asociado con el Gobierno para diagnosticar y dar tratamiento accesible e impulsado por la IA a miles de personas que antes no tenían acceso a un médico», expresó el directivo.

Al respecto, el presidente de la república, Nayib Bukele, se refirió a la transformación y modernización del sistema de salud pública que se está ejecutando en el país.

«Cierto. Pero ese fue solo el primer paso. Actualmente estamos construyendo el mejor sistema de salud pública del mundo», reaccionó el mandatario en X ante las declaraciones de Pichai.

En AI Impact Summit 2026 participan más de 400 expositores y asisten políticos, innovadores, investigadores y líderes industriales de todo el mundo. Su exposición muestra la innovación a gran escala y acelera la adopción responsable de la IA en sectores prioritarios.

En noviembre pasado Bukele lanzó DoctorSV para la atención médica virtual con asistencia de IA, junto con el director de Google Cloud para el Sector Público en América Latina, Guy Nae, y el gerente de Desarrollo Social y Humano del Banco de Desarrollo de los Países de América Latina y el Caribe (CAF), Pablo Bartol.

En esa ocasión, Bartol resaltó que DoctorSV no solo moderniza el sistema de salud salvadoreño, sino que se convierte en un referente para otros países.

Por su parte, la diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa, Dania González, resaltó el avance que significa que los salvadoreños cuenten con la moderna app de asistencia médica.

«A través de DoctorSV estamos construyendo un sistema de salud pública conectado digitalmente y basado en datos, enfocado en la eficiencia, la transparencia y el impacto medible. La tecnología debe estar al servicio de las personas. Ese es el futuro», publicó en X.

Christian Guevara, jefe de la bancada cian en el congreso, recordó ayer: «Los diputados de ARENA y de VAMOS no votaron por ese proyecto que es ejemplo mundial de Google».

