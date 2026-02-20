Internacionales
La monarquía británica se tambalea tras el arresto del expríncipe Andrés
Andrés, que fue excluido de la monarquía a raíz de este escándalo, fue «puesto en libertad bajo investigación» el jueves por la noche.
El expríncipe pasó 11 horas en comisaría, a raíz de una sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2001 y 2011, cuando era representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional.
El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de archivos de su investigación sobre Epstein, incluyendo unos documentos que parecen indicar que el expríncipe transmitió informaciones confidenciales al financiero estadounidense.
Según un correo electrónico dirigido a Epstein, fechado el 24 de diciembre de 2010, el hermano del rey Carlos III remitió «un informe confidencial» sobre oportunidades de inversión en Afganistán.
El correo se sumaba a otros documentos que sugieren que en 2010 Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.
Se trata de un caso distinto al de las acusaciones de agresión sexual formuladas contra Andrés por Virginia Giuffre, una estadounidense-australiana enviada por Epstein, que se suicidó en 2025.
Ese asunto se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2022, por un monto que se mantiene confidencial pero que, según medios británicos, rondaría los 12 millones de dólares.
«Amenaza para la monarquía»
Este viernes, casi toda la prensa británica llevaba en portada este viernes la misma fotografía de Andrés, cuyo arresto coincidió con su 66º cumpleaños, saliendo de la comisaría en un vehículo, con aspecto demacrado y la mirada perdida.
«Podemos confirmar que nuestros registros en Norfolk terminaron», afirmó la policía local en la noche del jueves, tras haber allanado las fincas de Sandringham y la antigua residencia del expríncipe en la finca real de Windsor, al oeste de Londres.
Aunque todavía no se ha anunciado ningún cargo en su contra, la mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).
El rey Carlos III no cambió su agenda del jueves y asistió a la inauguración de la Semana de la Moda de Londres. En un comunicado, marcó distancias con su hermano y señaló que «la justicia debe seguir su curso».
Ed Owens, un famoso historiador, comentarista de la monarquía británica y autor especializado en la familia real moderna, reconoció a la AFP la crisis que atraviesa la institución británica.
«Es un momento enormemente significativo para la monarquía británica», dijo Owens, quien no se atrevió a aventurar si Andrew Mountbatten-Windsor, como debe ser llamado tras ser despojado de todos sus títulos, será formalmente acusado.
«Son los elementos desconocidos en este caso particular los que creo que generan tanta preocupación y, posiblemente, representan una amenaza para la monarquía», añadió Owens.
Al menos nueve fuerzas policiales del Reino Unido han confirmado que están evaluando denuncias derivadas de los archivos de Epstein, muchas de ellas relacionadas con Andrés.
Internacionales
Aeropuerto de Florida será rebautizado con el nombre de Trump
Un aeropuerto de Florida será rebautizado pronto en honor al presidente estadounidense Donald Trump, después de que el jueves la cámara legislativa estatal aprobara un proyecto de ley que propone el cambio.
Trump, un magnate inmobiliario que ha estampado su nombre en edificios de todo el mundo, busca ahora dejar su huella en el país con una campaña de imagen y construcción sin precedentes.
La cámara de Florida, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como «Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump», según muestran los registros estatales.
Se espera que el gobernador Ron DeSantis, quien fuera adversario de Trump, firme la medida para convertirla en ley.
El aeropuerto de Palm Beach, una ciudad conocida por sus playas de arena blanca y sus lujosas mansiones, se encuentra a apenas unos minutos de la residencia de Trump en Mar-a-Lago.
El cambio de nombre del aeropuerto también debe ser aprobado por la Administración Federal de Aviación y una vez concretado, se convertiría entonces en la institución más reciente en ser rebautizada en honor a Trump.
La junta directiva del Kennedy Center, designada personalmente por el presidente -un complejo artístico y monumento en honor al fallecido presidente John F. Kennedy en Washington-, votó en diciembre para cambiar su nombre a «Centro Trump-Kennedy».
Ese mismo mes, el Departamento de Estado añadió el nombre de Trump al Instituto de la Paz de Estados Unidos.
Trump también ha intentado rebautizar la estación Penn de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Dulles de Washington con su propio nombre, según informes de medios estadounidenses, aunque en estos casos las iniciativas fueron rechazadas.
El Departamento del Tesoro también confirmó informes que indican que ya está listo el proyecto para sacar una moneda conmemorativa de 1 dólar con la imagen de Trump, a pesar de que existen leyes que prohíben mostrar la imagen de un presidente en funciones o de una persona viva.
El jueves, desplegaron una gran pancarta azul con el rostro de Trump en una parte de la fachada de la sede del Departamento de Justicia, un organismo que tradicionalmente se considera ajeno a la influencia política.
Internacionales
Venezuela aprueba la nueva e histórica ley de amnistía
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela aprobó este jueves (19.02.2026) por unanimidad una histórica ley de amnistía, que debe llevar a la liberación de cientos de presos políticos en 27 años de chavismo y el texto fue promungado casi de inmediato por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
Tras promulgar una histórica ley de amnistía, Rodríguez, aseguró que «hay que saber pedir perdón» que la ley debe traducirse en la liberación masiva de presos políticos.
«Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón», dijo Rodríguez desde el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, constató la AFP.
Rodríguez gobierna bajo presión de Washington. Inició un proceso de excarcelaciones previo a la propuesta de amnistía. Van 448, pero quedan aún 644 tras las rejas, según la ONG Foro Penal.
«Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad, la unión y la paz de la República», señaló el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien además es hermano de la presidenta.
Unanimidad
La ley se aprobó por unanimidad. El partido de Maduro tiene mayoría absoluta, frente a un puñado de opositores que consiguieron cambios.
La sesión de hecho se atrasó dos horas y media en medio de negociaciones.
«Hoy ha sido, ayer y todos estos días, pero hoy muy especialmente un día de debate profundo», dijo el diputado Rodríguez al inicio.
El artículo 7 -traba que llevó a aplazar el debate el 12 de febrero- fue modificado y aprobado por unanimidad.
Mantiene que la amnistía abarca «a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos» en 27 años del chavismo, que «esté a derecho o se ponga a derecho», es decir que involucra a los tribunales, señalados de servir al chavismo.
El nuevo texto incluye que los afectados en el exilio puedan enviar a un apoderado ante el juez.
«Luego de presentar la solicitud de amnistía, la persona no podrá ser privada de libertad por los hechos previstos en esta ley y deberá comparecer personalmente ante el tribunal competente al fines del otorgamiento de la amnistía», reza el texto.
La propia Delcy Rodríguez ha llamado a una reforma profunda del sistema.
Exclusiones
El artículo 8 enumera los hechos específicos que cubre la amnistía, desde el golpe de Estado a Hugo Chávez y la huelga petrolera de 2002 hasta las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024.
Sus críticos argumentaban que la amnistía debe abarcar los 27 años de chavismo sin excepciones. Fue aprobado.
El artículo 9 excluye de la amnistía violaciones de derechos humanos, o delitos de lesa humanidad, como ordena la Constitución.
También excluye a «las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras».
Venezuela fue bombardeada por Estados Unidos hace menos de dos meses.
La líder opositora Machado por ejemplo ha sido señalada en distintas oportunidades de llamar a invasiones, lo mismo de otros dirigentes como Leopoldo López.
Una fuente dijo a la AFP que una comisión especial creada en la ley estudiará esos casos de manera individual.
Machado está en Estados Unidos, tras pasar más de un año en la clandestinidad en Venezuela. López lleva en el exilio en España desde 2020.
Expertos independientes de Naciones Unidas subrayaron que la amnistía «debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional».
Huelga de hambre
Decenas de familiares acampan frente a las cárceles desde el primer anuncio de excarcelaciones, el 8 de enero. Muchos siguieron la sesión en silencio en sus teléfonos celulares, constató la AFP.
Los 448 que salieron recibieron libertad condicional, un punto sobre el que activistas hacen hincapié: la amnistía debe conceder libertad plena.
Una huelga de hambre que iniciaron el 14 de febrero un grupo de 10 mujeres, de las cuales quedaba una, finalizó con la aprobación de la ley.
Internacionales
Explosión de camión con gas causa tres muertos y 10 heridos en Chile
Cerca de las 08H00 locales (11H00 GMT), el conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó la barrera de contención.
«Tenemos tres personas fallecidas, 10 heridos, de distinta consideración, algunas graves», dijo a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán, quien agregó que se investiga las causas del accidente.
La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.
El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó «a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector».
Los bomberos combaten el incendio.