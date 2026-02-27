La NASA anuncia reestructuración de programa lunar Artemis tras múltiples retrasos

Implantadas en la idiosincrasia del país, las tiendas de barrio constituyen un elemento comercial fundamental para la vida de las comunidades que, además de acercar pro ductos de primera necesidad, se convierten en puntos de reunión y, en la actualidad, han evolucionado hacia la oferta de servicios.

Su relevancia y evolución fue analizada en un reciente estudio realizado por la empresa Distribución Dinámica, el cual encontró un florecimiento de este sector que supone un crecimiento del 23 % en la última década.

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, afirmó que este auge está directamente relacionado con la estrategia de seguridad em prendida por el presidente Nayib Bukele, y la consecuente ampliación de la matriz productiva derivada de estas acciones.

«La seguridad que el presidente Nayib Buke le ha ido creando, a través del Plan Control Territorial (PCT), hace que la gente se sienta más se gura de invertir sus ahorros en poner su propio negocio», declaró el funcionario.

El informe revela, con datos cerrados has ta 2025, que existen en El Salvador un total de 85,265 tiendas de barrio; cabe mencionar que en este monto también se incluyen pequeños negocios como tortillerías, ventas de frescos, comedores, librerías, entre otros detallistas con un 18 % de representatividad.

«Hay una gran utilidad dentro del sistema neurálgico que ofrecen las tiendas de barrio; son parte de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestro día a día», apuntó el funcionario, al tiempo que señaló que su peso en la economía nacional ronda los $5,000 millones anuales.

«Estudios de mercado independientes nos dicen que las tiendas de barrio venden aproximadamente $3,000 millones al año, más los $2,000 millones que les venden las distribuidoras. Estamos hablando de un canal que vale $5,000 millones anuales», enfatizó.

El presidente de Conamype también señaló que en la actualidad algunos de es tos negocios se han convertido en corresponsales financieros o han evolucionado en otro tipo de servicios.

En este sentido, el director de Distribución Dinámica, Roberto Santiváñez, indicó que en el desglose destaca que en el departamento de San Salvador existen 23,427 tiendas; en la zona paracentral se registran 28,850; en el occidente 18,739; y en el oriente del territorio 14,249.

Además, el 85 % de estos negocios pertenece a mujeres, según detalla el estudio de Distribución Dinámica.

A su vez, indicó que existen casos dignos de un análisis aparte, como lo que ocurre en las colonias Popotlán y Valle Verde, del distrito de Apopa, San Salvador Oeste, que registra un alza de 375 %.

Ese mismo dinamismo se refleja en la residencial San Ramón y la colonia La Campanera, de Soyapango, San Salvador Este, cuyo repunte asciende al 193 %; o el distrito de Colón, La Libertad Oeste, con un 115 %, todas zonas que el pasado estaban marcadas por la violencia.

Santiváñez refirió que, previo a la implementación del régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa desde 2022, la actividad económica contenida en estos comercios detallistas se encontraba diezmada por el accionar de las pandillas mediante las extorsiones.

«La extorsión venía generando cierres de tiendas, cierres de las rutas de las diferentes distribuidoras; en lugar de abrir rutas, cerraban rutas, y así cada año iban reduciéndose los de tallistas», mencionó Santiváñez.

El experto también refirió que, con un panorama seguro en la actualidad, las tiendas se encuentran en una fase de crecimiento en la que requieren más acceso a financiamiento, implementación de tecnología, capacitación en materia financiera y conexión a internet.

