Histórica tormenta invernal en Estados Unidos deja al menos 10 muertos
Considerada por meteorólogos como uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en Estados Unidos, la tormenta provocó intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente «catastróficas», según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).
La entidad advirtió que la población enfrentará condiciones similares la mañana del lunes, y que las condiciones heladas continuarán durante varios días.
En el estado de Texas, las autoridades confirmaron tres muertos, incluyendo una menor de 16 años fallecida en un accidente de trineo.
Otras dos personas murieron de hipotermia en Luisiana, según el Departamento de Sanidad del estado.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que cinco personas fueron encontradas muertas al aire libre este fin de semana, en medio de temperaturas gélidas.
Aunque no confirmó que las muertes estuvieran relacionadas con el clima, declaró a los periodistas: «No hay un recordatorio más poderoso del peligro del frío extremo».
«Los impactos de la nieve/aguanieve persistirán bien entrada la próxima semana, con rondas de recongelación que mantendrán las superficies heladas y peligrosas tanto para conducir como para caminar», señaló el NWS.
El sitio de monitoreo PowerOutage.us mostraba a más de 840.000 clientes sin electricidad la noche del domingo, principalmente en el sur del país, donde la tormenta comenzó el sábado.
En Tennessee, donde el hielo derribó líneas eléctricas, más de 300.000 clientes residenciales y comerciales se quedaron sin electricidad. Luisiana, Misisipi y Georgia —donde estas tormentas son menos comunes — registraron cada uno más de 100.000 cortes del servicio.
Los cortes son particularmente peligrosos, ya que el sur está siendo azotado por un frío fuera de lo común que podría batir récords, según autoridades.
Decenas de miles de hogares también estaban afectados en Kentucky (centro-este) y Georgia (sureste).
Las autoridades desde Texas hasta Carolina del Norte y Nueva York instaron a los residentes a quedarse en casa debido a las condiciones peligrosas.
También se reportaron nevadas en todo el centro de Estados Unidos, incluidos Kansas, Oklahoma y Misuri, donde algunos lugares ya registraban 20 centímetros de nieve acumulada la noche del sábado, indicó el NWS.
Al menos 20 estados y la capital, Washington, declararon estado de emergencia.
Vuelos cancelados y supermercados vacíos
El presidente Donald Trump, quien afrontaba la tormenta en la Casa Blanca, dijo el sábado en su plataforma Truth Social: «Seguiremos monitoreando y manteniendo el contacto con todos los estados en la trayectoria de esta tormenta. ¡Manténganse a salvo y manténganse abrigados!».
Las oficinas federales estarán cerradas de forma preventiva el lunes.
Los aeropuertos en Washington, Filadelfia y Nueva York tenían casi todos los vuelos del día cancelados.
Más de 19.000 vuelos con destino y origen en Estados Unidos fueron cancelados durante el fin de semana, y miles más sufrieron retrasos, según el sitio especializado FlightAware. Además, ya se cancelaron casi 2.500 vuelos para el lunes.
El NWS advirtió que el hielo podría causar «cortes de electricidad de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas o intransitables».
Numerosos supermercados tenían los estantes vacíos ante los pronósticos meteorológicos.
La tormenta, calificada de «inusualmente extensa y de larga duración» por el NWS, es causada por la llegada de una masa de aire ártico procedente de Canadá.
Trump, un escéptico del cambio climático, aprovechó la tormenta para hacer un comentario en este sentido: «Por favor: ¿QUÉ LE PASÓ AL CALENTAMIENTO GLOBAL?», escribió en Truth Social.
Los científicos señalan que las perturbaciones del vórtice polar, que envían estas masas de aire ártico hacia el resto de Norteamérica, se han vuelto más frecuentes en los últimos 20 años.
Al menos 11 muertos por ataque armado en un campo de fútbol en México
Hombres armados irrumpieron tras el partido y dispararon contra los asistentes que se encontraban en un campo de fútbol barrial, en la ciudad de Salamanca, de 160.000 habitantes, informó el alcalde César Prieto.
El funcionario lanzó un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que le ayude a «recuperar la paz» en su localidad.
«Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario», dijo el municipio en un comunicado.
«Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica», añadió
Prieto precisó que entre los heridos hay una mujer y un menor.
Las autoridades municipales señalaron que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables.
Esta ciudad, donde opera una importante refinería de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), vivió un convulso fin de semana con el hallazgo la noche del sábado de cuatro bolsas con restos humanos.
Pedido de ayuda
El alcalde de Salamanca atribuyó esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.
En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México.
«El día de ayer tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores», dijo el funcionario en un video difundido en sus redes sociales.
El alcalde sostuvo que la semana pasada hubo «una amenaza de un artefacto explosivo» en una puerta de la refinería de Pemex.
Prieto llamó a Sheinbaum y a la gobernadora del estado, Libia Denisse García, para que ayuden a «recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad».
«Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr», añadió.
Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado, que se disputan la distribución de drogas al menudeo y el robo a ductos de combustible, según analistas.
A inicios de año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.
Guatemala decomisa más de una tonelada de cocaína oculta en harina
Las fuerzas de seguridad de Guatemala incautaron el domingo un cargamento de más de una tonelada de cocaína oculto en contenedores con harina en un puerto del Pacífico, informó la Policía.
La droga estaba dentro de dos contenedores en una zona del Puerto Quetzal, a unos 85 km al sur de Ciudad de Guatemala, en el sureño departamento de Escuintla, indicó la institución en un comunicado.
Un total de 1.039 paquetes rectangulares de cocaína «venían escondidos dentro de harina» y tenían un «peso de 1.240 kilos», detalló la Policía sobre el operativo, en el que no reportó detenciones.
El cargamento, cuyo país de origen no fue informado, fue trasladado vía aérea a bodegas en la capital para su resguardo, agregó.
Cárteles internacionales utilizan a Centroamérica como puente para el tráfico de cocaína a Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.
En 2025, las autoridades guatemaltecas incautaron 9,8 toneladas de cocaína, una cifra inferior a las 18,2 decomisadas el año anterior, según datos oficiales.
