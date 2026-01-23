Principal
Enviada comercial del Reino Unido visita El Salvador
La enviada comercial del Reino Unido, Jess Morden, realizará una visita oficial a El Salvador del 25 al 27 de enero, en una misión orientada a fortalecer el comercio, la inversión y la innovación entre ambas naciones.
La agenda incluye encuentros con representantes del Gobierno salvadoreño, el sector privado y actores locales, enfocados en identificar oportunidades de crecimiento económico y fomentar alianzas estratégicas de largo plazo.
Durante su estancia, se abordarán temas relacionados con el fortalecimiento de los vínculos comerciales, el intercambio de conocimientos y el impulso a proyectos conjuntos, consolidando al Reino Unido como un socio estratégico para El Salvador.
Con esta misión, el Reino Unido ratifica su compromiso de seguir profundizando su relación con El Salvador, apostando por una cooperación basada en el respeto mutuo, el trabajo conjunto y una visión de futuro que genere beneficios para ambas naciones.
«Esta visita refleja el compromiso del Reino Unido de continuar fortaleciendo su relación con El Salvador, apostando por una cooperación basada en el respeto mutuo, el trabajo conjunto y una visión de futuro orientada al beneficio de ambas naciones», citó la embajada británica en El Salvador por medio de un comunicado de prensa.
Jetset
«Cambiaré», una mezcla entre el romanticismo pop de Fonsi y el estilo urbano del Ferxxo
El nuevo año comienza con una de las colaboraciones más inesperadas y potentes de la música latina. Luis Fonsi ha unido fuerzas con el fenómeno colombiano Feid para presentar «Cambiaré», un sencillo que, apuesta por el riesgo, la evolución y una reconexión profunda con la alegría.
Tras 27 años de una carrera llena de éxitos, Fonsi ha decidido salir de su zona de confort. «Me hace mucha ilusión interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo. Todo nace desde el respeto por mis raíces y esa “clave”’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance», afirmó el puertorriqueño.
La chispa de «Cambiaré», se encendió en Los Ángeles, durante una sesión de composición junto a sus colaboradores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Aunque el equipo ya tenía varios temas listos, esta pieza en particular exigía algo distinto:
«Cada vez que la cantaba, pedía ritmo y movimiento. Intenté llevarla a otro lugar, pero la canción tenía su propio camino. Cerré los ojos, me dejé llevar y estoy muy contento con el resultado», comentó Fonsi sobre el proceso creativo.
Para el apartado visual, Fonsi volvió a confiar en el director Carlos Pérez (de Elastic People), el cerebro detrás de hits globales como «Despacito» y «Échame la culpa».
El video oficial, filmado íntegramente en Puerto Rico, transporta al espectador desde un inicio misterioso hasta una explosión de color y baile. La pieza captura la esencia de la canción, culminando en una vibrante celebración callejera que refleja la energía compartida entre el boricua y el colombiano.
Con esta fusión de estilos, «Cambiaré» se perfila como el himno de la temporada, demostrando que la veteranía de Fonsi y el toque actual de Feid son la receta perfecta para la evolución del pop latino.
Principal
Tacuazines, mapaches y serpientes pueden aparecer en tu casa, ¿qué debes hacer?
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador advirtió este jueves que animales silvestres como tacuazines, mapaches y serpientes pueden aparecer en zonas urbanas, e instó a la población a mantener la calma y seguir medidas de prevención para evitar incidentes.
A través de sus redes sociales, la cartera de Estado recomendó no acercarse, atrapar ni alimentar a tacuazines o mapaches en caso de encontrarlos, así como asegurar a las mascotas para evitar que los molesten. En el caso de serpientes, pidió mantener la distancia y observar hacia dónde se desplazan sin intentar intervenir.
El ministerio también señaló una serie de acciones para reducir la probabilidad de que estos animales regresen a las viviendas, entre ellas sellar posibles accesos, no dejar basura ni alimentos expuestos y evitar la acumulación de materiales que puedan servirles como escondite o nido.
Las autoridades recordaron que, si alguno de estos animales llega a una casa, se debe avisar a las instituciones correspondientes. Para ello, habilitaron las líneas del Ministerio de Medio Ambiente (7850-1474), la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (2132-0800) y el Cuerpo de Bomberos (913).
Principal
Bomberos ha atendido más de 300 incendios en maleza en el año
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y el titular de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, informaron que, en lo que va del año, han atendido 470 incendios; de estos, más de 300 han sido en maleza.
«Hasta el día de ayer [22 de enero] teníamos registrados más de 300 incendios en maleza, algunos provocados por personas», indicó el director de Protección Civil.
El funcionario detalló que, entre el 1.º y el 22 de enero, Bomberos ha atendido 311 incendios en maleza; 12 incendios forestales; 82 incendios estructurales; 46 incendios en basureros y 19 incendios en vehículos, totalizando 470 atenciones.
Amaya señaló que los fuertes vientos y la maleza seca pueden provocar grandes afectaciones si se realizan actividades con fuego cerca.
Por su parte, el titular de Bomberos explicó que la mayoría de emergencias atendidas por incendios han aumentado en los primeros 22 días de este año, al compararlos con los datos del 2025.
«Del 1 al 22 de enero, en 2025 tuvimos 177 incendios en maleza; hoy tenemos 311; hay un incremento del 76 %. Forestales tuvimos 6 en el 2025 y este año tenemos 12, es decir, un 50 % más», detalló Solano.
En relación con los incendios estructurales, el director de Bomberos informó que se registraron 67 en el 2025, mientras que en el 2026 ya suman 82, un incremento del 22 %; en basureros, 33 el año pasado y 46 este año, una diferencia del 39 % más; en cuanto a los siniestros en vehículos, en 2025 se reportaron 32, mientras que en el 2026 se contabilizan 19, una reducción del 41 %.
«Entre el 1 y el 22 de enero se contabilizaron 315 incendios el año pasado y hoy tenemos 470, es decir, un 49 % más que en el 2025. En fugas de gas, que es una de las recomendaciones que hacemos, en el 2025 teníamos 27; hoy hemos tenido 9; hay una reducción del 67 %. Esto es porque la población salvadoreña acata las recomendaciones», expresó Solano.
El director de Bomberos hizo un llamado a la población a que, ante cualquier emergencia, puedan llamar al 913 para activar las unidades de Bomberos.