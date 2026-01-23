Enviada comercial del Reino Unido visita El Salvador

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, y el titular de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, informaron que, en lo que va del año, han atendido 470 incendios; de estos, más de 300 han sido en maleza.

«Hasta el día de ayer [22 de enero] teníamos registrados más de 300 incendios en maleza, algunos provocados por personas», indicó el director de Protección Civil.

El funcionario detalló que, entre el 1.º y el 22 de enero, Bomberos ha atendido 311 incendios en maleza; 12 incendios forestales; 82 incendios estructurales; 46 incendios en basureros y 19 incendios en vehículos, totalizando 470 atenciones.

Amaya señaló que los fuertes vientos y la maleza seca pueden provocar grandes afectaciones si se realizan actividades con fuego cerca.

Por su parte, el titular de Bomberos explicó que la mayoría de emergencias atendidas por incendios han aumentado en los primeros 22 días de este año, al compararlos con los datos del 2025.

«Del 1 al 22 de enero, en 2025 tuvimos 177 incendios en maleza; hoy tenemos 311; hay un incremento del 76 %. Forestales tuvimos 6 en el 2025 y este año tenemos 12, es decir, un 50 % más», detalló Solano.

En relación con los incendios estructurales, el director de Bomberos informó que se registraron 67 en el 2025, mientras que en el 2026 ya suman 82, un incremento del 22 %; en basureros, 33 el año pasado y 46 este año, una diferencia del 39 % más; en cuanto a los siniestros en vehículos, en 2025 se reportaron 32, mientras que en el 2026 se contabilizan 19, una reducción del 41 %.

«Entre el 1 y el 22 de enero se contabilizaron 315 incendios el año pasado y hoy tenemos 470, es decir, un 49 % más que en el 2025. En fugas de gas, que es una de las recomendaciones que hacemos, en el 2025 teníamos 27; hoy hemos tenido 9; hay una reducción del 67 %. Esto es porque la población salvadoreña acata las recomendaciones», expresó Solano.

El director de Bomberos hizo un llamado a la población a que, ante cualquier emergencia, puedan llamar al 913 para activar las unidades de Bomberos.

