En el marco de las Dos Sesiones celebradas este 2026, China presentó su hoja de ruta económica y tecnológica para el inicio del XV Plan Quinquenal, con un fuerte énfasis en la innovación científica, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de industrias estratégicas. Las autoridades destacaron que el país priorizará sectores emergentes y reforzará la integración entre ciencia, industria y mercado como base para un crecimiento sostenible.

Entre las áreas clave se encuentran los circuitos integrados, la aeronáutica, la biomedicina y las tecnologías de baja altitud, así como campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la energía del futuro y las telecomunicaciones 6G. El Gobierno de Xi Jinping también prevé ampliar el apoyo a pymes innovadoras y empresas emergentes mediante capital de riesgo y fondos estatales.

La estrategia incluye fortalecer la economía digital mediante el impulso del modelo «IA+», con la expansión de dispositivos inteligentes, agentes comerciales basados en inteligencia artificial y comunidades de código abierto. Asimismo, se promoverán proyectos de infraestructura digital como clústeres de computación, internet satelital y la actualización del modelo «5G + internet industrial».

En el ámbito científico, el gigante asiático reforzará la investigación en ciencias básicas y la innovación original, al tiempo que consolidará polos de desarrollo tecnológico en regiones como Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé y la Gran Área de la Bahía. Paralelamente, se impulsará la formación de talento especializado en ingeniería y tecnología avanzada.

El plan también contempla profundizar las reformas económicas para eliminar barreras institucionales y avanzar hacia la creación de un gran mercado nacional unificado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la modernización industrial del país.

Informe económico de 2025

El balance presentado durante las sesiones parlamentarias señaló que en 2025 se registraron avances en la estabilización del mercado inmobiliario, el sistema financiero y el desarrollo tecnológico. Entre las medidas adoptadas destacaron el ajuste del suministro de terrenos para vivienda, la reducción de tasas de interés en préstamos del fondo de reserva habitacional y políticas diferenciadas según las condiciones de cada ciudad, con el fin de garantizar la entrega de proyectos residenciales.

n el plano financiero, las autoridades implementaron acciones para reducir riesgos asociados a la deuda de gobiernos locales y fortalecer la estabilidad de instituciones financieras regionales. Estas reformas permitieron sustituir de forma ordenada deudas ocultas y disminuir el número de entidades consideradas de alto riesgo.

El informe también destacó el avance del modelo de crecimiento basado en la innovación. El gasto en investigación y desarrollo alcanzó el 2,8 % del producto interno bruto (PIB), mientras que las transacciones vinculadas a contratos tecnológicos aumentaron 10,8 %. Al mismo tiempo, la economía digital continúa consolidándose como motor del crecimiento, con sectores clave que ya representan más del 10,5 % del (PIB).

Finalmente, el mensaje político subrayó la importancia de avanzar en la modernización del país bajo el liderazgo del Xi Jinping, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en la nueva etapa del plan quinquenal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...