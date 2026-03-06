Principal
El Salvador será la sede de la 40ª Conferencia Regional de la FAO en 2028
El Salvador fue elegido país anfitrión en 2028 de la 40ª Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe.
Este foro constituye el principal espacio regional en el que los Estados Miembros analizan los desafíos vinculados a la alimentación y la agricultura, con el objetivo de establecer compromisos, fortalecer la cooperación internacional y definir prioridades comunes.
De cara a la cita de 2028, el país proyecta que la conferencia en San Salvador contribuya a consolidar acuerdos regionales en resiliencia climática, innovación agropecuaria, inclusión productiva y desarrollo territorial.
«América Latina y el Caribe posee un enorme potencial para contribuir decisivamente a la seguridad alimentaria global. Esa capacidad solo se materializa cuando fortalecemos nuestros sistemas productivos con visión estratégica, cooperación efectiva y entornos estables que permitan invertir y producir con confianza», expresó la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira.
La funcionaria afirmó que El Salvador está preparado para aportar desde su experiencia y avances, ampliar alianzas, profundizar la cooperación con la FAO y contribuir a una agenda regional transformadora.
«Reiteramos nuestro compromiso con el multilateralismo efectivo, con la cooperación técnica basada en resultados y con una FAO cercana a las realidades de nuestros territorios», añadió.
La designación fue anunciada durante la actual conferencia regional celebrada en Brasil, donde la vicecanciller reafirmó la apuesta salvadoreña por una cooperación eficaz y orientada a resultados concretos.
El encuentro regional se desarrolla bajo ejes centrados en la producción eficiente, inclusiva y sostenible; la erradicación del hambre y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional; la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático; así como la reducción de desigualdades y la pobreza con énfasis en resiliencia.
En últimos seis años, autoridades redujeron en 20 % el contrabando de cigarrillos
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y otras instancias de control ha permitido avanzar en la desarticulación de estructuras vinculadas al comercio ilícito de cigarrillos, así lo determinó un estudio ejecutado por la empresa Total Research Network para la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES).
Según el estudio, el comercio ilícito de cigarrillos en El Salvador registró en 2025 su nivel más bajo de los últimos años, representando el 24.8 % del mercado.
«De acuerdo con el análisis, el contrabando de cigarrillos pasó de representar el 44.1 % del mercado en 2019 al 24.8 % en 2025, una reducción cercana a 20 puntos porcentuales en seis años. Este comportamiento refleja un fortalecimiento sostenido de las acciones de control y fiscalización desarrolladas por las autoridades competentes», indicó ADES.
El estudio establece que solo en 2025, las autoridades destruyeron más de 20 toneladas de cigarrillos incautados, con un valor comercial y fiscal superior a $4.1 millones y una evasión estimada cercana a $2 millones en impuestos no pagados.
«Asimismo, entre 2019 y 2025, la recaudación del impuesto selectivo al consumo de cigarrillos reportó un aumento del 17.4 %, en un contexto de fortalecimiento de los controles aduaneros y fiscales», se lee en el informe de ADES.
El análisis detalla que las autoridades también han identificado las rutas y patrones de ingreso irregular de mercadería. Además de cigarrillos, los controles han permitido identificar otros productos que ingresan de forma ilícita, incluyendo medicamentos no autorizados y lácteos sin certificación sanitaria, lo que evidencia la importancia de mantener mecanismos de vigilancia permanentes.
«El combate al contrabando requiere coordinación constante entre las autoridades competentes y el sector privado. Los avances registrados en los últimos años demuestran que la articulación técnica fortalece la economía formal, protege la competencia leal y genera mayor confianza en la cadena de distribución», afirmó Blanca Roque, directora ejecutiva de ADES.
El estudio concluye que la reducción del comercio ilícito no solo impacta la recaudación fiscal, sino que contribuye a la estabilidad del mercado formal, a la protección del consumidor y a un entorno de mayor transparencia para las empresas que cumplen con la normativa vigente.
China impulsa innovación tecnológica e industrias estratégicas en 2026
En el marco de las Dos Sesiones celebradas este 2026, China presentó su hoja de ruta económica y tecnológica para el inicio del XV Plan Quinquenal, con un fuerte énfasis en la innovación científica, la autosuficiencia tecnológica y el desarrollo de industrias estratégicas. Las autoridades destacaron que el país priorizará sectores emergentes y reforzará la integración entre ciencia, industria y mercado como base para un crecimiento sostenible.
Entre las áreas clave se encuentran los circuitos integrados, la aeronáutica, la biomedicina y las tecnologías de baja altitud, así como campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la energía del futuro y las telecomunicaciones 6G. El Gobierno de Xi Jinping también prevé ampliar el apoyo a pymes innovadoras y empresas emergentes mediante capital de riesgo y fondos estatales.
La estrategia incluye fortalecer la economía digital mediante el impulso del modelo «IA+», con la expansión de dispositivos inteligentes, agentes comerciales basados en inteligencia artificial y comunidades de código abierto. Asimismo, se promoverán proyectos de infraestructura digital como clústeres de computación, internet satelital y la actualización del modelo «5G + internet industrial».
En el ámbito científico, el gigante asiático reforzará la investigación en ciencias básicas y la innovación original, al tiempo que consolidará polos de desarrollo tecnológico en regiones como Beijing-Tianjin-Hebei, el delta del Yangtsé y la Gran Área de la Bahía. Paralelamente, se impulsará la formación de talento especializado en ingeniería y tecnología avanzada.
El plan también contempla profundizar las reformas económicas para eliminar barreras institucionales y avanzar hacia la creación de un gran mercado nacional unificado, con el objetivo de fortalecer la competitividad y la modernización industrial del país.
Informe económico de 2025
El balance presentado durante las sesiones parlamentarias señaló que en 2025 se registraron avances en la estabilización del mercado inmobiliario, el sistema financiero y el desarrollo tecnológico. Entre las medidas adoptadas destacaron el ajuste del suministro de terrenos para vivienda, la reducción de tasas de interés en préstamos del fondo de reserva habitacional y políticas diferenciadas según las condiciones de cada ciudad, con el fin de garantizar la entrega de proyectos residenciales.
n el plano financiero, las autoridades implementaron acciones para reducir riesgos asociados a la deuda de gobiernos locales y fortalecer la estabilidad de instituciones financieras regionales. Estas reformas permitieron sustituir de forma ordenada deudas ocultas y disminuir el número de entidades consideradas de alto riesgo.
El informe también destacó el avance del modelo de crecimiento basado en la innovación. El gasto en investigación y desarrollo alcanzó el 2,8 % del producto interno bruto (PIB), mientras que las transacciones vinculadas a contratos tecnológicos aumentaron 10,8 %. Al mismo tiempo, la economía digital continúa consolidándose como motor del crecimiento, con sectores clave que ya representan más del 10,5 % del (PIB).
Finalmente, el mensaje político subrayó la importancia de avanzar en la modernización del país bajo el liderazgo del Xi Jinping, reafirmando el compromiso de impulsar el desarrollo económico y social en la nueva etapa del plan quinquenal.
Muere el reconocido locutor deportivo Sergio Gallardo del Cid
El locutor y presentador deportivo Sergio Enrique Gallardo del Cid falleció este jueves, según confirmaron medios locales y colegas del ámbito periodístico. Nacido el 30 de junio de 1952 en Guatemala, Gallardo desarrolló gran parte de su vida y carrera profesional en El Salvador, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo.
A lo largo de varias décadas en radio y televisión, Gallardo destacó por su estilo directo y su amplio conocimiento del fútbol nacional e internacional. Fue parte de espacios deportivos de amplia audiencia, entre ellos el recordado programa ¿Cómo Quedaron?, desde donde analizó durante años la actualidad del balompié salvadoreño.
Su trayectoria lo posicionó como una figura influyente dentro del periodismo deportivo del país, participando en transmisiones, análisis y coberturas que acompañaron distintas etapas de la liga salvadoreña y de la selección nacional.
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, periodistas, excolegas y aficionados expresaron mensajes de pesar en redes sociales, recordando su aporte a la comunicación deportiva en El Salvador y su influencia en nuevas generaciones de narradores y comentaristas.