El Salvador fortalece sector agrícola y mantiene estable la canasta básica
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Domínguez, destacó que El Salvador ha experimentado avances firmes en el sector agrícola, reflejados en los resultados del Programa de Aumento a la Producción. Según detalló, durante todo el año 2025 no se registró ningún día de desabastecimiento de frutas, verduras y hortalizas, aun cuando las fronteras con Guatemala y Honduras se cerraron en más de 10 ocasiones.
Domínguez subrayó que, por segundo diciembre consecutivo, los precios de productos como tomate, chile, papa, cebolla y lechuga se mantuvieron estables y por debajo de los registrados en 2023 y años anteriores. Este comportamiento, explicó, responde al incremento en la producción nacional, donde cultivos como la papa, tomate, repollo, chile y pepino lideran el crecimiento, acompañados de otros cinco cultivos estratégicos que siguen la misma tendencia.
El funcionario añadió que hoy existen extensiones productivas de hasta 200 manzanas, así como pequeños productores organizados en áreas de al menos 15 manzanas, gracias a la seguridad brindada por la estrategia del Gabinete de Seguridad del Presidente Nayib Bukele. Finalmente, señaló que la combinación de tecnología, nuevas semillas, experiencia agrícola y trabajo articulado entre el Gobierno y los productores ha permitido posicionar a El Salvador entre los países con menor inflación y la canasta básica más barata de la región, con la meta de alcanzar la excelencia productiva en 2026.
Más de 1,200 personas de Sesori serán beneficiadas con nuevo sistema de agua potable impulsado por la DOM
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que más de 1,200 habitantes del cantón Las Mesas y comunidades aledañas del distrito de Sesori, en San Miguel Norte, verán transformada su calidad de vida con la construcción de un moderno y funcional sistema de agua potable.
El proyecto busca garantizar que el agua llegue de forma segura, constante y eficiente a cada hogar de la zona. Para ello, se contempla la construcción de tanques de almacenamiento y la instalación de un sistema de bombeo que permitirá captar, impulsar y distribuir el recurso hídrico a las familias beneficiadas.
Como parte de las obras, se instalarán 1.8 kilómetros de tubería galvanizada para bombeo y rebombeo, así como 16.2 kilómetros de red de distribución por gravedad. Esta infraestructura permitirá llevar agua potable a más de 241 hogares, los cuales contarán con su respectivo medidor, fortaleciendo así un servicio ordenado y confiable.
La DOM detalló que el proyecto beneficiará directamente a las familias del cantón Las Mesas y de los caseríos Mundo Nuevo, La Majada, Cerro Blanco, La Chácara, La Calera y Los Castellones, todos ubicados en el distrito de Sesori.
Con esta intervención, la institución reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar el acceso al agua potable en las comunidades, contribuyendo al bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias de San Miguel Norte.
Hombre es detenido en Apopa por el delito de lesiones
En Apopa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), detuvieron a Hernán Ernesto Castillo Campos, por el delito de lesiones.
Según el informe policial, lesionó a un hombre con un envase de vidrio en la urbanización Valle del Sol, en el distrito de Apopa, de San Salvador Oeste.
El hecho ocurrió cuando el imputado discutió con la víctima mientras ingerían bebidas alcohólicas, el afectado resultó con lesiones leves, según la Policía Nacional Civil.
El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos días sea remitido al Juzgado de Paz de Apopa, por el delito de lesiones.