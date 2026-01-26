Connect with us

Gobierno entrega escrituras y hace justicia a familias afectadas por estafas en lotificaciones

Hace 40 minutos

El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa avanzando en el proceso de reparación a las familias que durante décadas fueron víctimas de estafas en la venta de lotificaciones por parte de la Corporación Argoz S.A. de C.V.

Este día, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, entregó escrituras de propiedad a familias procedentes de 34 lotificaciones ubicadas en 11 departamentos del país, como parte de los esfuerzos interinstitucionales para garantizar seguridad jurídica a quienes vivieron por años en incertidumbre sobre la tenencia de sus terrenos.

La titular de Vivienda reiteró la importancia del trabajo coordinado entre instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República (FGR), para hacer justicia a miles de familias que enfrentaron angustia e inseguridad ante la indiferencia de administraciones pasadas que no dieron solución a esta problemática.

Durante el acto, beneficiarios como Roberto Alvarado expresaron su agradecimiento al Gobierno, luego de haber vivido más de 15 años en zozobra por la situación legal de su propiedad. Hoy, finalmente, recibe su escritura y la certeza jurídica que por años le fue negada.

 

Según detalló la ministra Michelle Sol, las familias beneficiadas pertenecen a 34 lotificaciones de 11 departamentos, con un monto liberado a su favor de 1.4 millones de dólares. Además, destacó que el 56 % de las escrituras entregadas están inscritas a nombre de mujeres jefas de hogar.

La funcionaria informó que, hasta la fecha, se han regularizado 118,516 lotes de un total estimado de 350,000 registrados, cifra que podría aumentar hasta 400,000 debido a la aparición constante de nuevos casos de lotificaciones irregulares no identificadas previamente.

 

Asimismo, señaló que a escala nacional se han recuperado 1,185 millones de dólares a favor de las familias estafadas, como resultado de las acciones impulsadas por el Gobierno para restituir derechos y combatir la impunidad.

Entre los casos más antiguos se encuentra la lotificación El Chaparral, ubicada en el distrito de Colón, donde las familias esperaron hasta 43 años para recibir la seguridad y tranquilidad sobre la tenencia de sus parcelas.

La ministra enfatizó que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele continuará avanzando en la liberación de lotes y en la devolución de la tranquilidad a miles de familias engañadas durante décadas, reafirmando el compromiso de hacer justicia y cerrar una deuda histórica con la población afectada.

El Salvador fortalece sector agrícola y mantiene estable la canasta básica

Hace 1 hora

el

26 enero, 2026

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Oscar Domínguez, destacó que El Salvador ha experimentado avances firmes en el sector agrícola, reflejados en los resultados del Programa de Aumento a la Producción. Según detalló, durante todo el año 2025 no se registró ningún día de desabastecimiento de frutas, verduras y hortalizas, aun cuando las fronteras con Guatemala y Honduras se cerraron en más de 10 ocasiones.

Domínguez subrayó que, por segundo diciembre consecutivo, los precios de productos como tomate, chile, papa, cebolla y lechuga se mantuvieron estables y por debajo de los registrados en 2023 y años anteriores. Este comportamiento, explicó, responde al incremento en la producción nacional, donde cultivos como la papa, tomate, repollo, chile y pepino lideran el crecimiento, acompañados de otros cinco cultivos estratégicos que siguen la misma tendencia.

El funcionario añadió que hoy existen extensiones productivas de hasta 200 manzanas, así como pequeños productores organizados en áreas de al menos 15 manzanas, gracias a la seguridad brindada por la estrategia del Gabinete de Seguridad del Presidente Nayib Bukele. Finalmente, señaló que la combinación de tecnología, nuevas semillas, experiencia agrícola y trabajo articulado entre el Gobierno y los productores ha permitido posicionar a El Salvador entre los países con menor inflación y la canasta básica más barata de la región, con la meta de alcanzar la excelencia productiva en 2026.

Más de 1,200 personas de Sesori serán beneficiadas con nuevo sistema de agua potable impulsado por la DOM

Hace 2 horas

el

26 enero, 2026

La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que más de 1,200 habitantes del cantón Las Mesas y comunidades aledañas del distrito de Sesori, en San Miguel Norte, verán transformada su calidad de vida con la construcción de un moderno y funcional sistema de agua potable.

 

El proyecto busca garantizar que el agua llegue de forma segura, constante y eficiente a cada hogar de la zona. Para ello, se contempla la construcción de tanques de almacenamiento y la instalación de un sistema de bombeo que permitirá captar, impulsar y distribuir el recurso hídrico a las familias beneficiadas.

Como parte de las obras, se instalarán 1.8 kilómetros de tubería galvanizada para bombeo y rebombeo, así como 16.2 kilómetros de red de distribución por gravedad. Esta infraestructura permitirá llevar agua potable a más de 241 hogares, los cuales contarán con su respectivo medidor, fortaleciendo así un servicio ordenado y confiable.

La DOM detalló que el proyecto beneficiará directamente a las familias del cantón Las Mesas y de los caseríos Mundo Nuevo, La Majada, Cerro Blanco, La Chácara, La Calera y Los Castellones, todos ubicados en el distrito de Sesori.

Con esta intervención, la institución reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar el acceso al agua potable en las comunidades, contribuyendo al bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias de San Miguel Norte.

Hombre es detenido en Apopa por el delito de lesiones

Hace 4 horas

el

26 enero, 2026

En Apopa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), detuvieron a Hernán Ernesto Castillo Campos, por el delito de lesiones.

Según el informe policial, lesionó a un hombre con un envase de vidrio en la urbanización Valle del Sol, en el distrito de Apopa, de San Salvador Oeste.

El hecho ocurrió cuando el imputado discutió con la víctima mientras ingerían bebidas alcohólicas, el afectado resultó con lesiones leves, según la Policía Nacional Civil.

El detenido será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que en los próximos días sea remitido al Juzgado de Paz de Apopa, por el delito de lesiones.

