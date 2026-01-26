Más de 1,200 personas de Sesori serán beneficiadas con nuevo sistema de agua potable impulsado por la DOM

La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que más de 1,200 habitantes del cantón Las Mesas y comunidades aledañas del distrito de Sesori, en San Miguel Norte, verán transformada su calidad de vida con la construcción de un moderno y funcional sistema de agua potable.

El proyecto busca garantizar que el agua llegue de forma segura, constante y eficiente a cada hogar de la zona. Para ello, se contempla la construcción de tanques de almacenamiento y la instalación de un sistema de bombeo que permitirá captar, impulsar y distribuir el recurso hídrico a las familias beneficiadas.

Como parte de las obras, se instalarán 1.8 kilómetros de tubería galvanizada para bombeo y rebombeo, así como 16.2 kilómetros de red de distribución por gravedad. Esta infraestructura permitirá llevar agua potable a más de 241 hogares, los cuales contarán con su respectivo medidor, fortaleciendo así un servicio ordenado y confiable.

La DOM detalló que el proyecto beneficiará directamente a las familias del cantón Las Mesas y de los caseríos Mundo Nuevo, La Majada, Cerro Blanco, La Chácara, La Calera y Los Castellones, todos ubicados en el distrito de Sesori.

Con esta intervención, la institución reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar el acceso al agua potable en las comunidades, contribuyendo al bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias de San Miguel Norte.

