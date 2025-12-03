Principal
Ejecutan tala de árbol que representaba un peligro para familias de San Salvador
Personal de Protección Civil de la alcaldía de San Salvador Centro realizó la poda de un árbol de gran tamaño que ponía en riesgo a varias familias de la capital.
La acción se ejecutó colonia IVU, pasaje Los Naranjos, Zona 5 del Distrito Capital, con el fin de prevenir percances en la zona.
De acuerdo con la comuna, estas acciones son importante en esta época debido a que los vientos previstos por Medio Ambiente podrían generar el derribo de arboles y ramas de tamaño considerable.
Internacionales
Acaban con la vida de alto mando policial durante enfrentamiento armado
La Policía Nacional Civil de Guatemala está de luto, tras el fallecimiento de un miembro de la corporación durante un ataque armado.
Se trata del inspector Eder Misael Hernández Julián, quien falleció durante un intercambio de disparos que se registró sobre el kilómetro 237, de la carretera a Morales Izabal, Guatemala.
De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue localizado a pocos metros de dos vehículos que habrían participado en la balacera, donde también se reportaron varios heridos.
Las autoridades policiales aún no informan sobre las causas y circunstancias que originaron este hecho que enluta la corporación policial.
Internacionales
Monjas españolas detenidas por vender obras de la Iglesia
Dos de las monjas españolas que se declararon en rebeldía contra el Vaticano y fueron excomulgadas en 2024, fueron brevemente detenidas por presuntamente vender obras pertenecientes a la Iglesia.
«El Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado la libertad provisional de las dos exmonjas detenidas» el jueves, quienes «están siendo investigadas por el delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural», explicó la corte en un breve comunicado.
El anticuario al que se investiga por presuntamente recibir las obras robadas, también quedó en libertad provisional, agregó el tribunal.
Las dos monjas forman parte de un grupo de religiosas excomulgadas en 2024 luego de romper con el Vaticano, que siguen ocupando el convento de Santa Clara en el pueblo de Belorado, cercano de Burgos, pese a que la justicia, a pedido de la Iglesia católica, les ordenó abandonarlo en agosto.
El tribunal no ofreció más detalles del caso de las obras sustraídas, pero según El País, las monjas formarían parte de una trama para vender irregularmente patrimonio sacro del convento.
Internacionales
12 fallecidos y más de 30 desaparecidos por el derrumbe de un barranco sobre dos barcos en Perú
Al menos 12 personas murieron y otras 30 permanecen desaparecidas tras un alud de tierra que hundió dos embarcaciones ancladas en un puerto fluvial de Ucayali, en Perú. Entre los muertos, hay cuatro niños.
El deslizamiento se produjo durante la madrugada del lunes y arrastró a las dos naves, una de las cuales había partido horas antes desde el puerto de Pucallpa con unos 65 ocupantes, con destino a varias comunidades indígenas de la región. La restante, en tanto, estaba desocupada.
Las autoridades aclararon también que la mayoría de las víctimas de este episodio pertenecen a comunidades originarias. En tanto, indicaron también que, en el intento por salvar sus vidas, muchos corrieron desesperadas por la orilla, mientras se hundía su equipaje y todos los elementos que transportaban.