Dos sismos sacuden diferentes partes de El Salvador en menos de 10 horas

Dos sismos de diferentes magnitudes sacudieron diversas partes de El Salvador, en menos de 10 horas, reportó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Según el reporte, el primer movimiento telúrico, ocurrido el 31 de diciembre, tuvo una magnitud 3.7 grados en la escala de Richter.

El epicentro fue frente a la costa del departamento de La Paz, a 30.0 kilómetros (km) al suroeste del estero de Jaltepeque. Ocurrió a las 7:55 p. m. y tuvo una profundidad de 61 km.

Mientras que el segundo, registrado este primero de enero de 2026, tuvo una magnitud de 2.6 grados en la escala de Richter.

Autoridades del MARN detallaron que se originó en el distrito Santa Ana, del municipio de Santa Centro, a 13 km al noreste de Izalco.

La profundidad del fenómeno fue de apenas 1 km, y ocurrió a las 4:42 de esta madrugada.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...