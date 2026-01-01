MARN prevé el primer día de 2026 con vientos

Este primero de enero de 2026, el país iniciará con la presencia de vientos nortes, los cuales alcanzarán mayores velocidades en zonas altas del occidente y norte del país.

Según el informe del meteorólogo David Pichinte Quele, los vientos nortes estarán variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).

“Durante el día, se percibirán ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y del norte. Al final de la tarde, la intensidad del viento se reducirá”, explicó el experto del MARN.

Pese a los vientos, Quele indicó que las temperaturas mantendrán un ambiente cálido, por la tarde; y fresco, por la noche de este jueves y la madrugada del viernes.

Asimismo, el meteorólogo del MARN apuntó que “no se prevén lluvias durante todo el día”, y que “el cielo estará despejado durante la mañana y la noche y, en el transcurso de la tarde, poca nubosidad en tránsito”.

“La principal influencia será la presencia de vientos nortes que se debilitarán en el transcurso del día. No existen sistemas adicionales para la formación de nubosidad asociada a lluvias”, explicó Quele.

