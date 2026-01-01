Principal
MARN prevé el primer día de 2026 con vientos
Este primero de enero de 2026, el país iniciará con la presencia de vientos nortes, los cuales alcanzarán mayores velocidades en zonas altas del occidente y norte del país.
Según el informe del meteorólogo David Pichinte Quele, los vientos nortes estarán variando, con velocidades promedio que irán de los 10 a los 20 kilómetros por hora (km/h).
“Durante el día, se percibirán ráfagas ocasionales de hasta 40 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y del norte. Al final de la tarde, la intensidad del viento se reducirá”, explicó el experto del MARN.
Pese a los vientos, Quele indicó que las temperaturas mantendrán un ambiente cálido, por la tarde; y fresco, por la noche de este jueves y la madrugada del viernes.
Asimismo, el meteorólogo del MARN apuntó que “no se prevén lluvias durante todo el día”, y que “el cielo estará despejado durante la mañana y la noche y, en el transcurso de la tarde, poca nubosidad en tránsito”.
“La principal influencia será la presencia de vientos nortes que se debilitarán en el transcurso del día. No existen sistemas adicionales para la formación de nubosidad asociada a lluvias”, explicó Quele.
Dos motociclistas lesionados en accidente sobre carretera a playa El Espino
Al menos dos personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en los últimos minutos sobre la carretera que conduce hacia la playa El Espino en el desvío a Montefresco, Concepción Batres, Usulután Este.
El accidente ha generado un fuerte congestionamiento en la zona, ya que la arteria solamente cuenta con dos carriles para ambas vías, y los lesionados se encuentran sobre el asfalto.
Autoridades municipales ya se encuentran en el lugar, a la espera de cuerpos de socorro para evaluar y atender a las víctimas, al igual que la Policía Nacional Civil (PNC), para habilitar el paso y determinar el origen del siniestro.
El Salvador cierra el 2025 con números positivos en seguridad
El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, destacó los avances en seguridad que el país obtuvo durante el 2025, reflejando cifran positivas en temas como el combate frontal al terrorismo y al narcotráfico. Referencia geográfica
Además, el ministro Monroy enfatizó en el récord de días sin homicidios durante el recién pasado año, con más de 285 días sin registrar muertes violentas, un avance significativo que posiciona al país entre los más seguros del mundo.
«En el 2026 nos esforzaremos por superar, los niveles de seguridad alcanzados bajo el liderazgo del Señor Presidente Nayib Bukele, conscientes de que estos logros son fruto del trabajo constante y la determinación de quienes sirven a la nación», puntualió el titular de Defensa.
Auto se incendia cuando iba en plena marcha en La Libertad
Un automóvil se incendió cuando iba en plena marcha, la noche del miércoles 31 de diciembre, en el departamento de La Libertad.
Personal del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES) atendió la emergencia y no reportaron a ninguna persona afectada tras el siniestro.
Los hechos tuvieron lugar en la colonia El Castillo, del distrito de Tepecoyo, en el municipio de La Libertad Oeste.
“Ejecutamos labores de enfriamiento y verificación de riesgos para evitar la reignición”, precisó el CBES.
Autoridades agregaron que están al servicio de la población 24/7 y ante cualquier emergencia pueden contactarlos directamente llamando al 913.