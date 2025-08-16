Principal
Doctor intentó hacer trampa con inteligencia artificial en el ENAR 2025
Durante el Examen Nacional de Aspirantes a Residentes (#ENAR2025), se detectó que el Dr. Jorge Alejandro Albayeros Álvarez, aspirante a la especialidad de psiquiatría, intentó realizar la prueba utilizando lentes con inteligencia artificial, cometiendo fraude y poniendo en riesgo la salud de los salvadoreños.
El titular del Ministerio de Salud de El Salvador, Francisco Alabi, informó que este no es un hecho aislado: en 2023 el mismo profesional ya había sido sancionado por intentar copiar con dispositivos electrónicos. Ante esta reincidencia, se ha decidido impedirle aplicar nuevamente a una especialidad médica y se solicitó al CSSP que investigue si está en condiciones de continuar ejerciendo.
Principal
Gobierno reafirma su compromiso de limpiar de criminales peligrosos
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de Saúl Enrique Orellana Guerrero, un sujeto con amplio historial delictivo, gracias al trabajo de la Policía.
De acuerdo con Villatoro, Orellana Guerrero tiene antecedentes por homicidio agravado, tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego y pertenencia a agrupaciones ilícitas.
“Nuestro compromiso con el país y su gente no se detiene. Seguimos trabajando sin descanso para limpiar nuestras comunidades de asesinos seriales y terroristas que tanto daño le han hecho a El Salvador”, afirmó el ministro.
Principal
Ministro de Salud resalta mejoras en la formación de especialistas durante el ENAR 2025
El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que durante el desarrollo del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias (ENAR) 2025, se han consolidado avances significativos en la formación médica del país.
Desde 2019, la cantidad de especialidades ofertadas en el sistema público se duplicó, pasando de 12 a 24. Además, la red de hospitales escuela se amplió de 9 a 16, fortaleciendo así la capacidad de formación de nuevos profesionales.
Alabi destacó que estos logros representan un compromiso con la calidad de la atención médica en El Salvador, ya que contar con más especialistas garantiza un mejor servicio para la población.
Principal
Inauguran el Desafío STEAM
inauguran con enorme entusiasmo el Desafío STEAM, Mujeres en Ciencia, un espacio que reúne a más de 400 jóvenes mujeres de bachillerato de forma presencial y conecta de manera simultánea a más de 7,000 estudiantes desde sus centros de estudio en todo el país.
Este encuentro no solo representa un momento de aprendizaje, sino también un paso firme hacia la transformación educativa que El Salvador necesita: abrir oportunidades, reducir brechas y motivar a más mujeres a explorar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas.
Las estadísticas globales nos muestran un desafío: según UNESCO, menos del 30% de quienes se dedican a la investigación científica en el mundo son mujeres. En El Salvador, esta cifra refleja una oportunidad histórica de potenciar el talento femenino y fomentar vocaciones que serán decisivas para la innovación, el desarrollo económico y la sostenibilidad del país.
La energía, creatividad y liderazgo de estas miles de estudiantes son una clara señal de que estamos construyendo una nueva generación de científicas, ingenieras y creadoras salvadoreñas, comprometidas con un futuro más equitativo, competitivo y humano.
Con optimismo y convicción, celebramos este desafío como el inicio de muchas más historias de éxito que inspirarán a nuestro país y a toda Iberoamérica