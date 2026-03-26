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Desmantelan red de narcotráfico que operaba en San Miguel
El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, informó que la Policía Nacional Civil (PNC) impactó una estructura dedicada al tráfico de drogas en San Miguel, mediante un operativo coordinado a gran escala.
Durante la intervención, que asestó un golpe al narcotráfico, las autoridades capturaron a un hombre y dos mujeres que integran esta estructura delictiva.
Las personas detenidas fueron identificadas por las autoridades como: José Geovanny Colato García, Iris Yamileth Gutiérrez de Umaña y María Maura Pérez Hernández.
Con estas capturas, el ministro de Seguridad reiteró que el territorio salvadoreño mantiene su lucha contra el narcotráfico. «Vamos a desmantelar cada red de narcotráfico que intente operar en nuestro país. El Salvador no es territorio de drogas», señaló. Asimismo ejecutaron allanamientos simultáneos en distintos puntos estratégicos.
Según las autoridades, incautaron más de 2.5 kilogramos de marihuana con un valor de $8,825, 100 gramos de cocaína valorados en $2,500 y $900 en efectivo.
También fue decomisado un vehículo y equipo logístico que era utilizado para la distribución de la droga.
El narcomenudeo se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado; sin embargo, el Gobierno de El Salvador ha demostrado la firme decisión de continuar la lucha contra el narcotráfico, según lo ha dicho el titular de Seguridad en reiteradas ocasiones.
«Estos sujetos deberán enfrentar la justicia. El mensaje lo hemos dejado claro, aquí el Estado manda y el narcotráfico no tiene futuro en El Salvador», concluyó el funcionario.
Los detenidos y la evidencia decomisada serán puestos a la orden de la Fiscalía General de la República (FGR) para que presente la acusación ante los tribunales.
Jetset
Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.
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Mujer condenada a 45 años de cárcel por quitar la vida a su pareja en Ciudad Delgado
A 45 años de cárcel fue condenada Priscila Mayela Abarca Mendoza, por haber asesinado a su compañero de vida, el 5 de julio de 2025, en la comunidad La Salud, de distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Este.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, la encontró responsable de homicidio agravado. El propietario del inmueble donde la pareja residía, declaró que a eso de las 9:00 de la noche, observó que ambos ingerían bebidas alcohólicas, agregó que la víctima lo invitó, pero como en ese momento se generó una discusión entre Abarca Mendoza y su pareja, prefirió retirarse e irse a dormir.
Posteriormente escuchó gritos de la imputada y al verificar si ocurría algo, la observó con manchas de sangre en la ropa y cerca de ella había un cuchillo, mientras que la víctima estaba lesionada y boca arriba.
Un informe del Instituto de Medicina Legal confirmo que la causa de muerte fue por lesiones en el corazón y el pulmón derecho, provocadas por heridas de arma blanca.
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Bomberos liquida cuatro incendios en diversos distritos
El Cuerpo de Bomberos informó este miércoles, que tras varias horas de trabajo complejo que evitó propagación a otros sectores, lograron sofocar incendios en el cerro de San Jacinto y otro de maleza en la finca Argentina en Mejicanos.
«Atendemos incendio en terreno con vegetación seca y hojarasca en Cerro San Jacinto, sector Amatepec, Soyapango, San Salvador Este. Realizamos control con líneas cortafuego y herramientas forestales, evitando su propagación», publicó la institución.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya informó, por la mañana, que el incendio registrado la noche anterior en el cerro San Jacinto, en el sector de Soyapango, fue controlado. Miembros del Equipo Táctico Operativos junto con bomberos tuvieron una complicada tarea en el cerro San Jacinto debido al difícil acceso y a que el viento se convirtió en otro factor en contra.
Amaya expresó que en este y en otros casos, el factor humano incide en la ocurrencia de este tipo de siniestros por diversas causas.
En el país, muchas veces las personas queman basura, maleza o en zonas de cultivos, sin dimensionar la fuerza del viento que propaga rápido el fuego y el daño al medio ambiente al hacer las quemas.
Bomberos también informó que sofocaron incendio en terreno con abundante maleza seca en finca Argentina, colonia Montreal, distrito de Mejicanos, San Salvador Centro.
Además, equipos de la seccional La Paz liquidaron incendio provocado en maleza en calle al Rosario, cantón Soledad, San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur y en cantón San Pedro La Palma, distrito de Talpahuaca, La Paz Oeste.