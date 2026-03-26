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Plan de seguridad refuerza vigilancia en playas salvadoreñas durante Semana Santa
Con la mirada puesta en la seguridad de miles de veraneantes, el sistema de Protección Civil anunció el despliegue de su plan especial enfocado en playas durante el período vacacional de Semana Santa, abarcando al menos 132 puntos a nivel nacional.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó que el objetivo principal es garantizar la seguridad tanto de turistas nacionales como extranjeros mediante una amplia cobertura operativa en las zonas costeras más concurridas del país.
“Para la temporada de vacaciones de Semana Santa, estaremos desplegados en diferentes puntos estratégicos del país, con el objetivo de contar con la capacidad operativa necesaria para salvaguardar la vida de la población salvadoreña y extranjera, y garantizar su bienestar”, afirmó el funcionario.
Como parte del dispositivo, la Unidad de Guardavidas tendrá presencia permanente en playas de alta afluencia turística como Playa El Majahual, Playa El Tunco, Playa Costa del Sol, Playa El Cuco, Playa El Espino y Punta Mango, entre otras ubicadas en las zonas occidental, paracentral y oriental.
El monitoreo constante será clave para prevenir incidentes acuáticos, una de las principales emergencias durante este período. En ese sentido, Amaya reiteró el llamado a la responsabilidad de los visitantes, especialmente en el cuidado de menores de edad.
“Reforzamos el llamado a los padres de familia para que mantengan supervisión constante de sus niños, especialmente en lugares concurridos, a fin de prevenir extravíos y evitar que permanezcan sin compañía de un adulto responsable”, enfatizó.
Como parte de las medidas de prevención, las autoridades también destacaron la importancia de respetar la señalización colocada en las playas, particularmente los banderines que indican las condiciones del mar:
🟢 Banderín Verde: Las condiciones de la playa son adecuadas para realizar actividades dentro del mar.
🟡 Banderín Amarillo: Se puede ingresar al mar pero con precaución.
🔴 Banderín Rojo: Prohibido ingresar al mar.
🔴🟡 Banderines Rojo y Amarillo juntos: Alerta por presencia de medusas en el agua.
⚫ Banderín Negro: Playa clausurada. Las condiciones del mar y el clima son de riesgo extremo.
El plan también contempla cobertura en destinos emergentes impulsados por iniciativas turísticas como Surf City, incluyendo Punta Mango, así como en playas tradicionales que año con año registran alta presencia de visitantes.
Las autoridades reiteraron que el éxito del plan depende no solo del despliegue institucional, sino también de la colaboración de la población al acatar las recomendaciones y medidas de seguridad durante sus vacaciones.
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Grúas gratis en todo el país con » MOP te asiste» durante Semana Santa
El ministro del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, Romeo Herrera, anunció la activación del servicio gratuito de grúas como parte del plan “MOP Te Asiste”, que estará disponible a nivel nacional las 24 horas del día.
El servicio inició este 25 de marzo y se mantendrá hasta el lunes 6 de abril, cubriendo el periodo de Semana Santa, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores ante cualquier emergencia vial.
Las autoridades destacaron que cualquier persona podrá acceder al servicio sin costo, sin importar el lugar o la hora, incluso con traslado hasta su vivienda si es necesario, garantizando así mayor seguridad y tranquilidad en las carreteras del país.
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Acuerdo entre autoridades del TSE y PDDH refuerza garantías para las elecciones de 2027
Este miércoles 25 de marzo, la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador (TSE), Roxana Soriano, suscribió un acuerdo de cooperación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el marco de la preparación de las Elecciones Generales de 2027.
El convenio fue firmado junto a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, quien actuó en representación de la institución garante de los derechos humanos en el país. Este acuerdo establece mecanismos de coordinación interinstitucional, así como la articulación de esfuerzos técnicos y operativos durante el desarrollo del proceso electoral.
Durante el acto, Soriano destacó que la firma trasciende lo protocolario y representa un compromiso de fondo con el fortalecimiento democrático. “Más que formalizar un convenio es un compromiso histórico con la democracia, con los derechos humanos y con el futuro de nuestra nación”, expresó.
El acuerdo también busca robustecer las acciones de observación electoral, con énfasis en la promoción y garantía de los derechos políticos de la ciudadanía. A través de este tipo de alianzas, se pretende asegurar procesos más transparentes, inclusivos y respetuosos del marco legal vigente.
Las autoridades subrayaron que la cooperación entre instituciones será clave para generar confianza en la población de cara a los comicios de 2027.
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Gobierno desplegará inspectores para verificar derechos laborales durante el asueto de Semana Santa 2026
Con el objetivo de proteger los derechos de la clase trabajadora, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) anunció que sus inspectores se desplegarán a nivel nacional durante el asueto vacacional de Semana Santa 2026. Los días jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril están establecidos como asuetos remunerados según el Código de Trabajo.
Aunque muchos salvadoreños aprovecharán estos días para actividades recreativas y descanso en familia, quienes laboren por mutuo acuerdo con su empleador tendrán derecho a un recargo del 100%, es decir, al pago doble de su jornada ordinaria.
El vocero del MTPS, Celso Aparicio, recordó que “si el empleado, de común acuerdo con el patrón, decide laborar, estos días deben ser remunerados con salario ordinario más un recargo del ciento por ciento”. Las inspecciones se realizarán en los 14 departamentos del país, priorizando comercios, empresas y centros de atención al público que permanezcan abiertos.
El Ministerio investigará cualquier denuncia de incumplimiento y aplicará sanciones que varían según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa. El despliegue busca disuadir violaciones y garantizar que se respete plenamente la legislación laboral durante el periodo vacacional.
Los trabajadores que consideren que sus derechos han sido vulnerados pueden denunciar de forma gratuita a través del Call Center 130 o acercándose a cualquiera de las sedes del MTPS a nivel nacional.