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Guatemala presentó su oferta turística para Semana Santa
Guatemala es uno de los principales destinos de Centroamérica para visitar en Semana Santa debido a su riqueza cultural y gastronómica, así como su turismo religioso.
En ese sentido, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) presentó recientemente en El Salvador su oferta turística para el período vacacional, así como su plan de seguridad.
Byron Arango, director del departamento de asistencia turística del Inguat, destacó que del 28 de marzo al 5 de abril esperan un importante flujo de visitantes salvadoreños, el cual representa a alrededor de 60 % de los extranjeros que llegan al país en Semana Santa.
«En Guatemala tenemos mucho turismo por hacer. El Salvador representa un 60 % de todas las visitas de extranjeros en Semana Santa, por tanto, es un público prioritario y un mercado importante para nosotros», destacó.
Para ese período desarrollarán diferentes actividades de atención, asistencia, acompañamiento seguro y supervisión de servicios turísticos. Los interesados en información y atención pueden llamar al 1500 o a +502 22902810, y consultar las diferentes redes sociales.
Arango indicó que desplegarán quioscos de información y asistencia turística en Ciudad de Cayalá, Palacio de la Cultura, Antigua Guatemala, Panajachel, Petén, Quetzaltenango y Esquipulas, mientras que las oficinas de información estarán en el Aeropuerto Internacional La Aurora, Cobán, Aeropuerto Mundo Maya, entre otros destinos. Los horarios de atención serán de 8 a.m. hasta las 6 p.m.
Es importante destacar que el Gobierno guatemalteco desplegará a agentes policiales por todo el país con la finalidad de brindar seguridad a los turistas nacionales e internacionales.
«Ninguno de los destinos turísticos está siendo afectado por temas de violencia o pandillas», aseguró.
Por otra parte, Arango dijo que entre los destinos más importantes para visitar el volcán de Fuego y Pacaya, el lago de Atitlán y sus pueblos pintorescos, así como Cobán, Chichicastenango, Antigua Guatemala, y Quetzaltenango.
«En Guatemala van a ver diferentes tradiciones, bailes y rituales para esta época. Tenemos mucho que hacer en los destinos variados», remarcó.
Por otra parte, qutoridades del Inguat presentaron los destinos más importantes para visitar en Semana Santa.
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La OMS alerta sobre «preocupante» situación sanitaria en Cuba
El jefe de la OMS afirmó el miércoles que la situación sanitaria en Cuba es «profundamente preocupante», en momentos en que el bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos agrava la crisis energética de la isla.
Cuba ha sufrido siete apagones generales desde finales de 2024, incluidos dos la semana pasada, debido al envejecimiento de sus centrales eléctricas y a la escasez de combustible.
«La salud debe protegerse a toda costa y nunca quedar a merced de la geopolítica, los bloqueos energéticos y los cortes de electricidad», declaró en X el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«La situación en Cuba es profundamente preocupante en tanto el país se esfuerza por mantener la prestación de servicios de salud en un momento de inmensa turbulencia», dijo, al subrayar que la escasez de energía «ha estado afectando a la salud».
El envejecido sistema de generación eléctrica de Cuba está en ruinas, y en algunas partes de la isla los cortes de luz diarios de hasta 20 horas se han convertido en la norma.
La situación se ha deteriorado desde que el principal aliado regional de Cuba, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, fue derrocado en una operación militar de Estados Unidos el 3 de enero, y desde que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con sancionar a los países que suministraran petróleo la isla de gobierno comunista.
Ningún petrolero ha entrado en Cuba desde el 9 de enero, lo que también ha obligado a las aerolíneas a reducir sus vuelos a la isla, un duro golpe para el sector turístico, vital para el país.
El jefe de la OMS dijo que los informes muestran que los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos.
«En el último mes se han pospuesto miles de cirugías, y las personas que necesitan atención, desde pacientes con cáncer hasta mujeres embarazadas que se preparan para el parto, han sido expuestas a riesgos debido a la falta de energía para hacer funcionar los equipos médicos y mantener la cadena de frío de las vacunas», señaló Tedros.
«Los hospitales, clínicas y ambulancias de Cuba se necesitan ahora más que nunca, y deben recibir apoyo para poder realizar su labor de salvar vidas», enfatizó.
Además de los cortes diarios, los precios del combustible se han disparado, el transporte público escasea y la basura se acumula porque los camiones de limpieza ya no circulan.
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Andrea Aguilar asume la dirección de Miss Universo El Salvador
En un giro significativo para la industria del entretenimiento y la belleza en el país, Andrea Aguilar, a través de un video en redes sociales, se presentó oficialmente como la nueva propietaria y directora nacional de la franquicia Miss Universo El Salvador. Este movimiento marca el inicio de una gestión liderada por AMA Consulting, firma que recientemente integró a su portafolio la marca de la revista Maxim Latinoamérica, consolidando ahora su liderazgo con el certamen de belleza más importante del mundo.
Durante su intervención, Aguilar enfatizó que su administración no solo busca mantener la tradición, sino transformar el certamen en una herramienta de desarrollo nacional. La empresaria aseguró que esta transición representa un compromiso firme con la excelencia y la modernización de la plataforma.
La nueva directora fue clara al establecer los objetivos de esta etapa, destacando que el enfoque principal será el profesionalismo y la transparencia. Aguilar compartió su entusiasmo por el proyecto mencionando lo siguiente:
«Hoy inicia una nueva etapa con profundo sentido de responsabilidad, visión y compromiso con El Salvador. Impulsaremos este certamen como uno moderno, transparente, estratégico y alineados a los estándares internacionales. Este evento no es únicamente una competencia, es una plataforma de oportunidades diseñada para visibilizar, formar, dar voz y proyectar el talento de la mujer salvadoreña hacia nuevos escenarios», expresó.
El anuncio también subrayó la importancia de aprovechar el buen momento que atraviesa la imagen de El Salvador a nivel global. Para la nueva dirección, el certamen debe estar a la altura de las grandes producciones del mundo, sirviendo como un escaparate que refuerce el prestigio del país en el exterior.
«Nos sumamos al prestigio que hoy posiciona a la marca El Salvador ante el mundo, con el firme compromiso de ofrecer un evento de calidad a la altura de grandes producciones internacionales. Reconocemos la oportunidad de continuar proyectado a nuestro país como un referente en la industria de espectáculo y la belleza», añadió.
En su discurso también reconoció la trayectoria de quienes han portado la corona en años anteriores. Aguilar se comprometió a integrar este legado en su nueva visión, asegurando que la experiencia de las soberanas previas es vital para la identidad del concurso.
«Uno de nuestros pilares será también reconocer, integrar y respaldar a nuestras ex reinas quienes han sido parte fundamental de esta historia y continúan siendo embajadoras de nuestra identidad. Agradezco la confianza depositada en mí, estoy convencida de que trabajando con visión y propósito seguiremos construyendo una tribuna que inspire, transforme y eleve el nombre de nuestro amado país», indicó.
Con este anuncio, Miss Universo El Salvador se prepara para una producción que promete elevar los estándares de formación y logística, buscando que la representante salvadoreña no solo compita, sino que destaque bajo una estrategia de alto impacto global.
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Londres explora la obra de la mexicana Leonora Carrington en su etapa en España
La exposición, titulada «Leonora Carrington – El surrealismo sintomático», que estará abierta al público hasta el 28 de junio, reúne sobre todo una decena de dibujos y una pintura realizados durante sus cuatro meses en un sanatorio de Santander.
Carrington, que vivía en Francia, compartiendo su vida con el artista alemán Max Ernst, se refugió en España en 1939, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, tras la detención de su compañero.
La artista mexicana no volvería a estar a unida a Ernst, tras la liberación y partida del artista alemán a Estados Unidos en 1940.
Leonora Carrington fue ingresada en el sanatorio santanderino al sufrir problemas psicológicos como consecuencia de una violación en Madrid, tras llegar desde Francia.
«Me interesé por el tema y me di cuenta de que casi no había nada publicado sobre esos dibujos y eso dio inicio, básicamente, a un proyecto de investigación», explicó este martes a la AFP la comisaria de la exposición londinense, Vanessa Boni.
Mexicana nacida en Inglaterra
Carrington, que nació en Clayton Green, en el norte de Inglaterra, en 1917, falleció en México en 2011, país que la acogió en 1942.
La exposición, la primera sobre Carrington en Londres desde 1991, recoge alrededor de medio centenar de objetos, entre obras, cartas y otros escritos relacionados con su etapa española, entre 1939 y 1941, tras huir de Francia.
«Estas obras trazan un recorrido de desplazamiento, exilio y crisis psicológica», explica Boni respecto a lo que se puede ver en la exposición en el museo, fue fue la casa de Sigmund Freud cuando escapó de la anexión nazi de Austria en 1938.
El padre del psicoanálisis pasó allí el último año de su vida, antes morir en 1939.
«Este museo tiene una historia de exilio y desplazamiento, porque la familia Freud fue desplazada durante la Segunda Guerra Mundial aproximadamente en la misma época (que Carrington). Por eso parecía muy pertinente mostrar este conjunto de obras aquí», explica Boni, haciendo un paralelismo con la pintora mexicana.
«El marco del Museo Freud hace diferente esta exposición a si se presentara en una galería convencional. Se trata realmente de pensar en un diálogo entre la colección de Freud y la obra de Leonora», añade Boni.
Tras escapar del hospital de Santander en 1941, llegó a Lisboa, luego emigró a Nueva York hasta radicarse en México.