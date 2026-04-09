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Condenan a 10 años de cárcel a seis extranjeros por traficar $32.6 millones de cocaína
A 12 años de cárcel condenó el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, a seis extranjeros que traficaban en aguas internacionales 1,299 kilogramos de cocaína valuados en $32,656,860.
Fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico habían pedido 15 años de prisión, pero en el fallo, el tribunal decidió imponer tres años menos a Joel Armento Montoya, Alejandro Trías López y Eduardo Contreras Leal, de nacionalidad mexicana.
Los otros sentenciados son: Yonson Rentería de Cuero y Oscar Arturo Perea Torres, de nacionalidad colombiana, así como el ecuatoriano Miguel Ángel López Vásquez
Un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente (FTNT), los interceptó en alta mar mediante dos procedimientos a 880 y 882 millas náuticas al sur oeste de la bocana El Cordoncillo, La Paz.
En la vista pública quedó establecido que la Marina Nacional los ubicó el 18 y 20 de mayo y luego los trasladó el 28 de mayo al Puerto La Concordia, Costa del Sol.
Antes de ese decomiso la FTNT incautó una lancha con 1,400 kilogramos de cocaína, valuados en $35,196,000 donde se transportaba el ecuatoriano Cristian Byron Mero Mero junto a otra persona, quien murió durante un tiroteo ocurrido en el procedimiento.
Mero Mero fue condenado a 10 años de cárcel en agosto de 2025, por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, por el delito de tráfico ilícito.
En la vista pública contra los seis extranjeros, la Fiscalía presentó al tribunal la declaración de miembros de la Marina Nacional que participaron en el procedimiento de localización de las lanchas. Confirmaron que la droga la transportaban en una embarcación hasta un punto que ya habían acordado y donde esperaba la otra lancha que iba a continuar con el traslado.
Jetset
Los Hermanos Flores arriban a Los Ángeles para conquistar Coachella 2026
Los aplausos de las personas en la sala de espera irrumpieron la pasividad en la puerta de embarque 17 del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Los altavoces anunciaron que ese vuelo llevaría a los integrantes de la orquesta Hermanos Flores rumbo a Los Ángeles, California. Minutos después, la emoción se apoderó del lugar con la llegada de Nory Flores, la indiscutible estrella de la orquesta y un ícono de la música salvadoreña.
Diario El Salvador se encuentra realizando una amplia cobertura de la histórica participación de los Hermanos Flores en Coachella, gracias al apoyo del Sistema Fedecrédito.
Toda la algarabía tenía un motivo importante. Los Hermanos Flores partieron a las 7:00 a. m. de este jueves rumbo a California para participar en el festival Coachella 2026, uno de los más importantes del mundo, que reúne a artistas mainstream de diversos géneros.
«Agradecemos a los Hermanos Flores y a Nory Flores por representarnos dignamente en un festival tan importante como Coachella, donde se presentan los artistas más importantes del mundo», reiteró, al menos en tres ocasiones, el piloto durante el vuelo de la aerolínea Volaris de esa mañana, seguido de los aplausos de los pasajeros.
Las atenciones y el cariño hacia Nory Flores y su equipo, integrado por compañeros de orquesta, familiares, productores, estilistas y equipo de comunicación y relaciones públicas, se hicieron sentir en todo momento.
«Me emocioné de ver a Nory Flores porque la he admirado desde siempre y es un orgullo que nos represente con su orquesta en un festival tan importante», comentó Andrea, una joven que logró tomarse una fotografía en la sala de espera con la cantante.
El carisma, la personalidad y el peso de la trayectoria de una artista como Nory Flores se hicieron sentir en todo momento durante el viaje hacia Los Ángeles. Para agradecer la bienvenida y el cariño de los pasajeros, la cantante tomó el micrófono de la cabina del avión para agradecer y hasta se atrevió a cantar un fragmento de uno de sus éxitos, para sorpresa de los presentes.
Nory Flores también dedicó unos minutos para enviar un saludo a los seguidores de Diario El Salvador y compartir un poco sobre sus expectativas.
«Los nervios van subiendo poco a poco, pero cada vez nos sentimos mejor y listos para dar lo mejor que tenemos y representar muy bien a El Salvador», comentó la famosa intérprete de «Salvadoreñas».
Los Hermanos Flores se presentarán en Coachella el 11 y 18 de abril, en Indio, California. Durante este evento figuran como cabezas de cartel Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.
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El Salvador recibió 1.3 millones de visitantes internacionales hasta marzo de 2026
El Salvador se convirtió en el destino ideal para 1.3 millones de visitantes internacionales que llegaron al país entre enero y marzo de este año, informó la ministra de Turismo, Morena Valdez.
«Llevamos un buen avance, con más de un millón de visitantes en los primeros tres meses. Nuestro objetivo es mantener ese crecimiento constante para incluso superar la meta», indicó la ministra.
Los datos presentados por la cartera de Estados indican que este flujo representa un crecimiento del 34 % en comparación con el mismo período de 2025 y un 112 % más que marzo de 2019.
Entre los destinos de procedencia destacan: Guatemala con 517,000 visitantes que representan un 41 % del total; seguido de Estados Unidos, con 336,000, un 26 % del total; mientras que de Honduras llegaron 255,000 personas, un 19 % de todo el pastel, y 180,000 visitantes del resto del mundo y ocuparon el 14 %.
Es importante destacar que también se registran visitas de Canadá (22,000), México (15,000), Colombia, (10,000), Panamá, (10,000), España (5,000), Alemania (5,000) y Reino Unido (4,000), entre otros.
El Mitur también indicó que marzo fue el mes más visitado versus los últimos años, con 452,736 personas, mientras que en 2025 fueron 310,754 extranjeros que llegaron al territorio nacional.
Durante una entrevista televisiva, Valdez aseguró que para este año la meta es recibir 4.2 millones de visitantes internacionales, y considera que la proyección se cumplirá debido a la tendencia del flujo de extranjeros hasta la fecha.
«Llevamos un buen camino recorrido en los primeros tres meses y es parte de todo lo que estamos impulsando», sumó.
La funcionaria enfatizó que el sector turístico -junto al de la construcción- son los rubros que apalancan la economía nacional, lo que se evidencia en los ingresos económicos. «El año pasado cerramos con $3,600 millones de divisas, con 4.1 millones de visitantes internacionales que ingresaron, por lo tanto, estamos calculando que va a ser un poco más este año», remarcó.
Asimismo, indicó que la apuesta es que los visitantes se queden más tiempo y no solo piensen en regresar de vacaciones, sino también que quieran invertir y vivir en El Salvador.
Por otra parte, resaltó que El Salvador lideró el ingreso de visitantes internacionales durante Semana Santa en la región.
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Alta vacunación mantiene a El Salvador sin sarampión mientras aumentan casos en la región
Ante el incremento de casos de sarampión en varios países de la región, especialistas salvadoreñas en pediatría destacaron en entrevista de Frente a Frente, de TCS, que actualmente El Salvador se mantiene libre de transmisión gracias a sus niveles de vacunación.
La doctora Ingrid Lizama, pediatra neonatóloga y presidenta de la Asociación de Pediatría de El Salvador, explicó que el país continúa siendo considerado libre de sarampión debido a su alta cobertura de inmunización. No obstante, reconoció que la pandemia de la COVID-19 generó brechas en la vacunación infantil que han requerido esfuerzos adicionales para ser subsanadas.
Por su parte, la pediatra infectóloga y vicepresidenta de la asociación, Lourdes Dueñas, subrayó que el riesgo regional ha aumentado desde 2024, con brotes activos en países como Estados Unidos y México, y más recientemente en Guatemala, lo que eleva la alerta para El Salvador debido a la cercanía geográfica y el constante flujo migratorio.
«No hemos tenido desabastecimiento de la vacuna, aun en la pandemia de la COVID-19, que no bajamos coberturas de sarampión aún en época de pandemia que en otros países sí sucedió. Esto ha permitido que en nuestro país no tengamos el brote, a pesar de toda esta migración de tanto hermano lejano y viajero y migración que tenemos. Es algo bueno en la parte de la cobertura de inmunización», señaló Dueñas.
Aunque en muchos casos el sarampión puede ser leve, las especialistas advirtieron sobre complicaciones graves como neumonía, ceguera y encefalitis, que pueden provocar secuelas permanentes o incluso la muerte. Recordaron que, en la última gran epidemia registrada en El Salvador en 1989, más de 10,000 personas resultaron afectadas y alrededor de 200 niños menores de cinco años fallecieron.
A nivel global, la vacunación ha sido clave para reducir la mortalidad por esta enfermedad. Según datos citados durante la entrevista, entre 2000 y 2024 se evitaron aproximadamente 59 millones de muertes gracias a la inmunización, con una reducción del 83% en la mortalidad mundial.
«El sarampión es una enfermedad altamente transmisible. Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas susceptibles, lo que la hace incluso más contagiosa que otras enfermedades respiratorias», explicaron.
En América Latina, sin embargo, las coberturas aún no alcanzan los niveles óptimos. La primera dosis de la vacuna triple viral alcanza un 88 % de cobertura regional, mientras que la segunda apenas llega al 75 %. En contraste, El Salvador reporta un 96 % en la primera dosis y 90 % en la segunda, aunque esta última aún no alcanza el 95 % recomendado para evitar brotes.
Otras enfermedades en vigilancia pediátrica
Además del sarampión, las especialistas alertaron sobre otras enfermedades que actualmente circulan en la región y que pueden afectar especialmente a la población infantil.
«Ahorita estamos en periodo de influenza, que es la segunda enfermedad más frecuente, y también hay alerta por tosferina en la región», indicaron, al señalar que estas tres enfermedades constituyen las principales alertas epidemiológicas en América Latina.
Explicaron que la tosferina es una enfermedad bacteriana altamente peligrosa, sobre todo en bebés menores de seis meses. Puede provocar crisis intensas de tos, dificultad respiratoria, vómitos, convulsiones e incluso la muerte debido a la falta de oxígeno.
«Los más vulnerables son los recién nacidos, especialmente menores de dos meses, porque aún no han iniciado su esquema de vacunación», detallaron, enfatizando la importancia de inmunizar a mujeres embarazadas y al entorno cercano del bebé como medida de protección.
En cuanto a la influenza, recordaron que la vacuna debe aplicarse cada año debido a las constantes mutaciones del virus. Aunque no siempre evita el contagio, sí reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves, hospitalización y muerte.
«La vacuna contra la influenza es anual y, aunque la cobertura no es tan alta como en otras vacunas, sigue siendo fundamental para prevenir formas graves de la enfermedad», señalaron.
Asimismo, indicaron que actualmente las consultas pediátricas están dominadas por infecciones respiratorias como gripe e influenza, cuadros que pueden confundirse con otras enfermedades, lo que vuelve clave la vigilancia médica oportuna.
«El riesgo está presente en la región. La mejor protección sigue siendo la vacunación», concluyeron.