CIUDAD MARSELLA RESPONDE A DUEÑOS DE VIVIENDAS AFECTADAS POR INUNDACIÓN.

Tras los reportes de inundaciones durante la noche de este sábado en la residencial Ciudad Marsella, en San Juan Opico, los equipos de primera respuesta del Gobierno se movilizaron de forma inmediata para verificar la situación y brindar atención a los afectados.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, se presentó en la residencia para realizar inspecciones técnicas y constatar las afectaciones en las viviendas.

Durante su visita reiteró el respaldo del Gobierno a las familias perjudicadas y la disposición de exigir responsabilidades a la empresa involucrada.

Además, la funcionaria informó sobre la suspensión a nivel nacional de los permisos de construcción y parcelación para la empresa Salazar Romero, hasta que se garantice el cumplimiento de los procesos legales y se indemnice a las familias afectadas.

La administración de Ciudad Marsella II, a través de la empresa Global Developers, reconoció que la tormenta provocó asolvamiento en la tubería de aguas lluvias.

En su comunicado, la empresa afirmó que resarcirá todos los daños materiales ocasionados a las familias afectadas.

También anunció que se presentará en la zona el domingo 11 de enero a las 8:00 de la mañana para atender directamente a los residentes.

Tal como se comprometió mediante un comunicado horas, después de lamentable suceso, provocado por una sorpresiva lluvia que afectó algunas viviendas del proyecto habitacional. Marcella 2, en San Juan Opico, la empresa ha respondido a las personas afectadas.

Ejecutivos de la constructora Global Developers, responsable del proyecto, confirmaron que este domingo se reunieron con las personas afectadas, y que Personal de la compañía, junto con los propietarios, están realizando una evaluación de los daños, para resarcirlos de inmediato.

“Lamentamos esta situación provocada por la naturaleza y nos haremos responsables de todos los daños en sus enseres y en la reparación de algunos daños que el agua pudo haber ocasionado a la infraestructura.

Garantizamos que el cien por ciento de los afectados recibirán su respectiva indemnización”, afirmaron.

También señalaron que las personas que se sientan insatisfechas y que desean entregar las viviendas, la compañía les devolverá el dinero pagado, ya que como empresa, lo que les interesa es que los clientes estén satisfechos.

Mientras tanto los afectados ven con buenos ojos la actitud responsable de la empresa, ya que tras hacer el valúo de los daños, recibirán el monto respectivo.

