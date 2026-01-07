CATA es finalista en los Premios Excelencias Turísticas 2025

Los titulares de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad Ampliado brindaron, el lunes, el balance de resultados obtenidos a través de las estrategias de seguridad en el 2025, en el que destacaron que el país alcanzó tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y el llevar a 0% la impunidad en el delito de homicidio.

Además de la reducción de homicidios, destacaron la captura de todos los homicidas y las condenas logradas por la Fiscalía a lo largo del año recien pasado.

«Hemos llegado al día en que como Gabinete de Seguridad Ampliado brindamos el informe Estado-país en materia de seguridad», indicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Durante su intervención, el funcionario dio a conocer la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes con la que finalizó el año recien pasado.

«La tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, en el 2024 cerramos con 1.9, en el 2025 la reducimos a 1.3, en números es una reducción de 32 homicidios respecto al año anterior», señaló Villatoro.

El funcionario también detalló los días con cero homicidios alcanzados en toda la gestión del Presidente Nayib Bukele, y durante el régimen de excepción en el 2025.

«Llevamos 1,102 días sin homicidios durante la gestión del presidente Nayib Bukele, de estos, 988 han sido durante el régimen de excepción», explicó Villatoro.

El ministro de Seguridad destacó que de la mano con la reducción de homicidios, también se lleva a cabo la lucha contra la impunidad en materia homicida, detalló que en el 2025 se capturó a los involucrados en todos los homicidios reportados durante el año.

«Cerramos el 2025 con 82 homicidios, todos han sido resueltos, es decir, hemos logrado el 100 % de la tasa de efectividad en resolución de homicidios, hemos logrado el 0 % de impunidad en materia homicida», dijo Villatoro.

Agregó, «Estos números solo confirman de manera contundente que las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno y por el Estado eran las correctas, las necesarias, las que nos permiten ahora poder decir con autoridad y contundencia que somos el país más seguro en todo el hemisferio occidental».

OCHO HOMICIDIOS POR DELICUENCIA

El funcionario explicó que 43 de los 82 homicidios reportados en el 2025, fueron por intolerancia social, 31 por intolerancia familiar y 8 por delincuencia.

Además, enfatizó que somos el único país del continente que puede decir que en los delitos de calle o violentos (hurto, lesiones, violación, extorsión, hurto de vehículos, robo, entre otros) se logró una reducción de más del 50 %.

«El hurto que era uno de los delitos más comunes y que también había tenido un repunte, post gobiernos terroristas, tiene una reducción de 60.41 %, también el delito de lesiones tiene una reducción del 48 %, pero en términos generales estamos reportando una reducción de estos delitos que consideramos en observación permanente por la situación de violencia que representan o el impacto que representan, somos un país que al comparar 2024 con 2025 tenemos una reducción del 51.50 % en estos delitos», indicó Villatoro.

Añadió «el 2025 representa el año más seguro en la historia patria, y todo eso se debe al esfuerzo diario de esos miles de hombres y mujeres de uniforme y de corbata».

El fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, también destacó la reducción importante en la lucha contra la impunidad homicida ejecutada en los últimos seis años. «Es grato iniciar el año con buenas noticias para el pueblo salvadoreño, y dar a conocer el trabajo realizado por la Fiscalía durante el 2025», indicó el funcionario.

Agregó «como ya lo apuntaba el ministro de Seguridad, hemos logrado la reducción al 0 % en la tasa de impunidad homicida, en el 2019 de cada 100 homicidios, 97 quedaban en la impunidad, en el 2025, de 82 homicidios registrados, 82 fueron resueltos y los implicados ya han sido o están siendo porcesados».

Delgado explicó que el papel de la Fiscalía es fundamental para mantener la seguridad en el país, aseguró que en el 2025 lograron un aumento del 52 % de condenas, comparado con el año 2020.

«En total se lograron 70,011 condenas en todo el año anterior», afirmó el funcionario.

Delgado informó que la mayoría de pandilleros capturados durante el régimen ya han sido procesados, aseguró que en los próximos meses presentarán nuevas causas en contra de las pandillas.

