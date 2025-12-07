Captan choque entre carro y moto que rebasaba en por el lado derecho en la calle 5 de noviembre

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera, tras acabar tercero en el Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, donde ganó el neerlandés Max Verstappen.

El piloto de Red Bull necesitaba ganar en Abu Dabi y que Norris no acabase en el podio, pero el piloto británico de 26 años controló la carrera para acabar tercero, por detrás de su compañero australiano Oscar Piastri, cuyas opciones de ganar el Mundial desaparecieron por el rendimiento de Verstappen.

«Me siento fenomenal. Ahora sé un poco lo que sentía Max. Quiero felicitar a los dos, a Max y Oscar por esta larga temporada. Lo he disfrutado», declaró Norris antes de subir al podio.

«Ha sido un largo viaje con McLaren, casi nueve años, por lo que me siento muy orgulloso de poder devolverles algo», añadió.

Pese a no llevarse el Mundial, el tetracampeón del mundo ha protagonizado una magnífica temporada, siendo el único piloto en poder rivalizar con los McLaren y pese a estar a 104 puntos del liderato tras las primeras 15 carreras, ha acabado el Mundial a solo dos unidades de Norris (423 a 421).

Piastri finaliza el campeonato en tercera posición, con 410 puntos.

La salida fue limpia y los tres aspirantes a la corona mantuvieron las posiciones de la parrilla, con Vertappen primero, seguido por Norris y Piastri, que optó por una estrategia diferente a sus rivales al salir con neumáticos duros.

Solo George Russell (Mercedes), que partía cuarto y se vio superado por Charles Leclerc (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Antes de acabar el primer giro, Norris sucumbió a la presión de su compañero Piastri y se vio relegado a la tercera posición, suficiente para ser campeón, pero sin colchón de seguridad, ya que de acabar fuera del podio y con Verstappen ganando la carrera, el título era para el neerlandés.

El interés antes de la primera parada en boxes se centró en esa lucha por la tercera posición entre Norris y Leclerc, con el británico defendiendo no solo el podio en Abu Dabi, sino la corona mundial.

El primero de los tres aspirantes que paró en boxes fue Norris (en la vuelta 17 de 58), que al regresar a la pista lo hizo en novena posición, por lo que tuvo que adelantar a varios pilotos para regresar a una plaza que le permitiese ganar el campeonato, evitando cualquier accidente que arruinase su objetivo.

Especialmente delicado fue el adelantamiento al japonés Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen en Red Bull. «Dejadme, ya sé lo que tengo que hacer», declaró por radio el nipón cuando desde el garaje le pidieron aguantar la posición.

En la vuelta 23, Norris adelantó a Tsunoda, que lo arrinconó contra el muro, obligando al británico a rodar fuera de la pista para volver a colocarse tercero.

Los comisarios abrieron una doble investigación por esa acción, a Tsunoda por su defensa y a Norris por salirse del trazado, pero solo fue sancionado el asiático por su zigzagueo.

En esa misma vuelta, Verstappen paró y cedió la primera plaza a Piastri.

En el ecuador de la carrera, Piastri era líder (sin parar), seguido de Verstappen y Norris a menos de 20 segundos, insuficiente para mantener la primera plaza porque el neerlandés iba mucho más rápido y le adelantó en la vuelta 41.

El australiano, con el neumático muy desgastado, entró al fin en boxes y al menos pudo conservar la segunda plaza, gracias a que Norris hizo una segunda parada para afrontar la parte final de la carrera con las gomas blandas y cubrirse con respecto de Leclerc, cuarto.

Salvo accidente, la suerte del Mundial estaba echada y la carrera acabó con la victoria de Verstappen y el campeonato para Norris.

Leclerc, Russell, Alonso, Ocon, Hamilton, Stroll y Bearman completaron el Top 10, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto y el español Carlos Sainz acabaron 12º y 13º respectivamente, y el argentino Franco Colapinto, 20º y último.

