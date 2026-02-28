Bolillo Gómez convocó a portero mexicano para la Selecta

A la espera de que la Fesfut lo haga oficial, desde México surge la información sobre la convocatoria del guardameta del Dorados de Sinaloa, Geonathan Barrera, que participa en la Liga Expansión MX de cara al amistoso que jugarán contra el Pachuca Select que se disputará el 3 de marzo.

«Mucho éxito con La Selecta, querido Geo. La Familia Dorada te desea lo mejor en tu convocatoria internacional, estamos muy orgullosos. Defiende los tres postes de tu país con honor, acá te esperamos de regreso», informaron sobre el llamado del equipo del Bolillo Gómez.

Barrera cuenta con triple nacionalidad (mexicana, estadounidense y salvadoreña) fue informado del llamado por parte del profesor Hernán Darío Gómez, en el vestidor aurinegro, por el cual fue felicitado por sus compañeros.

Este guardameta vive su segundo torneo con «El Gran Pez», acumula 180 minutos jugados en el presente certamen, ante Alteños y Venados, donde acumuló dos empates para los sinaloenses.

Este domingo, la Selecta se concentrará este este domingo para viajar a México y realizar el amistoso contra Pachuca Select con 19 jugadores, incluyendo a Barrera, quien, junto a Jefferson Amaya, del Real Salt Lake; son los únicos legionarios que participarán en este encuentro.

La Selección salvadoreña se alista para participar en la Concacaf Series, competencia que se realizará en República Dominicana, donde también estará Martinica.

