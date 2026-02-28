Nacionales -deportes
Bolillo Gómez convocó a portero mexicano para la Selecta
A la espera de que la Fesfut lo haga oficial, desde México surge la información sobre la convocatoria del guardameta del Dorados de Sinaloa, Geonathan Barrera, que participa en la Liga Expansión MX de cara al amistoso que jugarán contra el Pachuca Select que se disputará el 3 de marzo.
«Mucho éxito con La Selecta, querido Geo. La Familia Dorada te desea lo mejor en tu convocatoria internacional, estamos muy orgullosos. Defiende los tres postes de tu país con honor, acá te esperamos de regreso», informaron sobre el llamado del equipo del Bolillo Gómez.
Barrera cuenta con triple nacionalidad (mexicana, estadounidense y salvadoreña) fue informado del llamado por parte del profesor Hernán Darío Gómez, en el vestidor aurinegro, por el cual fue felicitado por sus compañeros.
Este guardameta vive su segundo torneo con «El Gran Pez», acumula 180 minutos jugados en el presente certamen, ante Alteños y Venados, donde acumuló dos empates para los sinaloenses.
Este domingo, la Selecta se concentrará este este domingo para viajar a México y realizar el amistoso contra Pachuca Select con 19 jugadores, incluyendo a Barrera, quien, junto a Jefferson Amaya, del Real Salt Lake; son los únicos legionarios que participarán en este encuentro.
La Selección salvadoreña se alista para participar en la Concacaf Series, competencia que se realizará en República Dominicana, donde también estará Martinica.
Deporte, paisaje y emoción en el IRONMAN 70.3 San Salvador
El IRONMAN 70.3 San Salvador inició con éxito desde el Parque Recreativo Apulo, reuniendo a 1,200 atletas provenientes de 28 países en una jornada marcada por la resistencia, la emoción y espectaculares escenarios naturales.
Muere Rodrigo González, hijo de Jorge “El Mágico” González
El fútbol salvadoreño amanece de luto este domingo 22 de febrero tras conocerse del fallecimiento de Rodrigo González, hijo del futbolista Jorge “Mágico” González.
Periodistas deportivos como Karsten Rivas y Meme Rivera confirmaron el deceso de Rodrigo a través de las redes sociales, mostrando su consternación y enviando sus condolencias a la familia del “Mágico”.
La FESFUT suspende a Iván Barton tras polémica en el partido Águila vs Alianza
La Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó la sanción del árbitro salvadoreño Iván Barton, luego de reunirse con autoridades del arbitraje nacional y evaluar el desempeño del colegiado en el partido entre Águila y Alianza.
El castigo contempla dos jornadas sin designación oficial, el cual forma parte del proceso disciplinario interno establecido por la estructura arbitral federativa.
El Comité Ejecutivo también instruyó a reforzar evaluaciones técnicas y criterios disciplinarios para fortalecer la toma de decisiones en futuros encuentros oficiales.
Durante el encuentro entre Águila y Alianza, Barton expulsó al arquero aguilucho Jairo Guardado en una jugada ocurrida en el minuto 31 cuando disputaba un balón con el delantero aliancista Gustavo Moura.
Según las imágenes, Guardado estira el pie para despejar el balón e impacta con el brasileño quien cae al césped, momento en el que el árbitro central corre con tarjeta roja en mano y expulsa al guardameta.
El encuentro se decantó a favor de Alianza, quien aprovechó la ventaja numérica y goleó al equipo migueleño por 0-3 en el Estadio Cuscatlán.
La decisión provocó reclamos inmediatos del plantel de Águila y abrió un fuerte debate arbitral entre aficionados y analistas deportivos.