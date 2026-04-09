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Alta vacunación mantiene a El Salvador sin sarampión mientras aumentan casos en la región
Ante el incremento de casos de sarampión en varios países de la región, especialistas salvadoreñas en pediatría destacaron en entrevista de Frente a Frente, de TCS, que actualmente El Salvador se mantiene libre de transmisión gracias a sus niveles de vacunación.
La doctora Ingrid Lizama, pediatra neonatóloga y presidenta de la Asociación de Pediatría de El Salvador, explicó que el país continúa siendo considerado libre de sarampión debido a su alta cobertura de inmunización. No obstante, reconoció que la pandemia de la COVID-19 generó brechas en la vacunación infantil que han requerido esfuerzos adicionales para ser subsanadas.
Por su parte, la pediatra infectóloga y vicepresidenta de la asociación, Lourdes Dueñas, subrayó que el riesgo regional ha aumentado desde 2024, con brotes activos en países como Estados Unidos y México, y más recientemente en Guatemala, lo que eleva la alerta para El Salvador debido a la cercanía geográfica y el constante flujo migratorio.
«No hemos tenido desabastecimiento de la vacuna, aun en la pandemia de la COVID-19, que no bajamos coberturas de sarampión aún en época de pandemia que en otros países sí sucedió. Esto ha permitido que en nuestro país no tengamos el brote, a pesar de toda esta migración de tanto hermano lejano y viajero y migración que tenemos. Es algo bueno en la parte de la cobertura de inmunización», señaló Dueñas.
Aunque en muchos casos el sarampión puede ser leve, las especialistas advirtieron sobre complicaciones graves como neumonía, ceguera y encefalitis, que pueden provocar secuelas permanentes o incluso la muerte. Recordaron que, en la última gran epidemia registrada en El Salvador en 1989, más de 10,000 personas resultaron afectadas y alrededor de 200 niños menores de cinco años fallecieron.
A nivel global, la vacunación ha sido clave para reducir la mortalidad por esta enfermedad. Según datos citados durante la entrevista, entre 2000 y 2024 se evitaron aproximadamente 59 millones de muertes gracias a la inmunización, con una reducción del 83% en la mortalidad mundial.
«El sarampión es una enfermedad altamente transmisible. Una persona infectada puede contagiar hasta a 18 personas susceptibles, lo que la hace incluso más contagiosa que otras enfermedades respiratorias», explicaron.
En América Latina, sin embargo, las coberturas aún no alcanzan los niveles óptimos. La primera dosis de la vacuna triple viral alcanza un 88 % de cobertura regional, mientras que la segunda apenas llega al 75 %. En contraste, El Salvador reporta un 96 % en la primera dosis y 90 % en la segunda, aunque esta última aún no alcanza el 95 % recomendado para evitar brotes.
Otras enfermedades en vigilancia pediátrica
Además del sarampión, las especialistas alertaron sobre otras enfermedades que actualmente circulan en la región y que pueden afectar especialmente a la población infantil.
«Ahorita estamos en periodo de influenza, que es la segunda enfermedad más frecuente, y también hay alerta por tosferina en la región», indicaron, al señalar que estas tres enfermedades constituyen las principales alertas epidemiológicas en América Latina.
Explicaron que la tosferina es una enfermedad bacteriana altamente peligrosa, sobre todo en bebés menores de seis meses. Puede provocar crisis intensas de tos, dificultad respiratoria, vómitos, convulsiones e incluso la muerte debido a la falta de oxígeno.
«Los más vulnerables son los recién nacidos, especialmente menores de dos meses, porque aún no han iniciado su esquema de vacunación», detallaron, enfatizando la importancia de inmunizar a mujeres embarazadas y al entorno cercano del bebé como medida de protección.
En cuanto a la influenza, recordaron que la vacuna debe aplicarse cada año debido a las constantes mutaciones del virus. Aunque no siempre evita el contagio, sí reduce significativamente el riesgo de complicaciones graves, hospitalización y muerte.
«La vacuna contra la influenza es anual y, aunque la cobertura no es tan alta como en otras vacunas, sigue siendo fundamental para prevenir formas graves de la enfermedad», señalaron.
Asimismo, indicaron que actualmente las consultas pediátricas están dominadas por infecciones respiratorias como gripe e influenza, cuadros que pueden confundirse con otras enfermedades, lo que vuelve clave la vigilancia médica oportuna.
«El riesgo está presente en la región. La mejor protección sigue siendo la vacunación», concluyeron.
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Capturan a pandillero de la MS13 en Ciudad Arce
El pandillero de la MS13, Walner Edenilson Quijada Cortez, alias Roro, fue capturado este día en una operación conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
De acuerdo a la corporación policial, Quijada Cortez fue intervenido con marihuana en Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Esta es la tercera vez que este sujeto es arrestado, luego que en 2022 y 2023, fuera liberado bajo la Ley de Menores, detalla la PNC.
En sus antecedentes figura como miembro de la clica Zapotitanes Salvatruchos, por lo cual será remitido a los tribunales para ser juzgado por agrupaciones ilícitas así como tenencia de drogas.
Internacionales
Houston, hemos tenido un problema… con el baño
Todo marcha bien en el viaje de retorno a la Tierra de la nave Orion, excepto por «el equipo más importante a bordo».
La NASA plantea ahora que una reacción química en el tratamiento de la orina podría haber atascado el sanitario.
El problema con el baño fue reportado a pocas horas del despegue desde Cabo Cañaveral, en Florida. La astronauta Christina Koch ajustó los controladores del sistema, los reinició con ayuda del centro de control y resolvió inicialmente el asunto.
«Me enorgullece llamarme fontanera espacial. Me gusta decir que [el baño] probablemente sea el equipo más importante a bordo», contó en su primera conferencia desde la nave que orbitó la Luna y que debe amarizar en las costas del Pacífico este viernes, en el final de la misión Artemis II.
Sin embargo, la situación persistió cuando trataron de evacuar las aguas residuales -que habitualmente son liberadas al espacio- y el sistema no funcionó correctamente. La NASA pensó inicialmente que se podría tratar de algún tipo de congelamiento en los filtros.
Koch describió el aroma que despedía el denominado Sistema Universal de Gestión de Residuos como «un olor a quemado de calefacción».
Entonces se activó el plan B y los astronautas fueron instruidos para usar los «dispositivos plegables de contingencia para la eliminación de orina», unos recipientes personales y reutilizables.
El dilema es para los orines. El sistema para las heces, en otro conducto, funciona sin problemas.
«El inodoro sigue funcionando. El problema que estamos resolviendo es la evacuación del tanque de aguas residuales», dijo el martes el director de vuelo, Rick Henfling. «Así que tenemos que recurrir a otros medios alternativos, además del inodoro», agregó.
Reacción química, no hielo
El asunto ha sido materia de consultas constantes en las conferencias de prensa que se realizan en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, aquel que en 1970 recibió el mensaje del astronauta Jack Swigert en la misión Apolo 13: «Houston, hemos tenido un problema», tras la explosión de un tanque de oxígeno que abortó el alunizaje.
«Inicialmente, pensábamos que podría tratarse de una formación de hielo en una boquilla, en la línea exterior de la nave espacial. Tenemos certeza de que no se trata de una formación de hielo; hemos colocado la nave en una posición orientada hacia el sol para eliminar cualquier hielo, hemos activado calentadores, y aún observamos una obstrucción», explicó Henfling.
«La teoría más reciente está relacionada con algún proceso químico que se utiliza para garantizar que las aguas residuales no desarrollen biopelículas (microorganismos), y es posible que se esté produciendo una reacción química en la que se generen algunos residuos como parte de dicha reacción, y estos se estén obstruyendo en un filtro», agregó.
Lori Glaze, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA aseguró que «tan pronto como pongamos a la nave en el suelo, podremos entrar y llegaremos a la raíz del problema».
¿Dónde está?
Este trono, valorado en unos 23 millones de dólares, es similar al que se utiliza en la Estación Espacial Internacional, pero es la primera vez que se utiliza en un viaje tripulado al espacio profundo.
Los astronautas de las misiones Apolo no tenían baño y usaban unas bolsas especiales para los deshechos.
En la nave Orion, con un diámetro de cinco metros y un poco más de tres metros de alto, el baño está bajo el piso. Para usarlo deben abrir una puerta y colocarse de lado. Dentro tienen unos pasamanos y unas correas de sujeción.
Es un área donde hace mucho ruido, por lo que deben protegerse los oídos. Cuenta con sistemas de succión para compensar la microgravedad.
Tiene una vía para la evacuación de la orina, que es tratada antes de ser soltada al espacio. De hecho, Koch mostró hace unos días cómo podía apreciarse desde una ventana de la nave, la forma en que las partículas de orina eran liberadas.
El otro sistema es para las heces, que son colocadas en bolsas desechables que se compactan y que amarizarán junto con los astronautas, cuando vuelvan a la Tierra.
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Avanza un 60 % construcción de sistema drenaje en Zona Rosa
El proyecto de mitigación de inundaciones en la Zona Rosa de San Salvador alcanza un 60% de avance en un mes. La obra se ejecuta en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la colonia San Benito, en un sector que por décadas ha presentado problemas durante las lluvias intensas.
«En este momento tenemos un 60% de avance de la obra. En un inicio nosotros habíamos programado la ejecución de este proyecto para cerca de 8 meses. Hicimos todo lo humanamente posible para reducirlo en un plazo no mayor de 120 días, es decir, 4 meses, y pues, con los trabajos desarrollados, prácticamente en un mes hemos logrado llegar al 60% de avance», manifestó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
El día de ayer, el ministro supervisó la colocación de losas que fueron instaladas sobre una caja cisterna destinada a retener temporalmente las aguas lluvias lluvias que se acumulan en este punto de la ciudad y prevenir inundaciones.
De acuerdo con declaraciones del ministro de Obras Públicas, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua.
«En este sector de la Zona Rosa estamos colocando 24 losas como parte de una caja cisterna que permitirá captar el excedente de aguas lluvias que el sistema actual de drenaje no puede absorber. Esta agua se retendrá de forma subterránea y se drenará gradualmente mediante dos pozos en construcción», explicó el titular de la entidad.
La intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación que se está desarrollando a nivel nacional. «Quiero mencionar que esta no es la única obra que vamos a ejecutar, nos estamos preparando para hacer cuatro obras que van a tener una inversión de 80 millones de dólares aproximadamente. Dos lagunas de laminación que son con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el área metropolitana de San Salvador con una inversión cercana a los $50 millones. Ya estamos por publicar el proceso de licitación», aseguró el ministro.
Otras dos obras que se desarrollarán será una en la colonia Santa Lucía con una una inversión aproximada de $18 millones siempre con los fondos del BID y otra que se hará en la colonia Médica, cuya inversión rondará los $9 millones.