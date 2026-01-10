Principal
6,000 reos fabrican uniformes
El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video del creador de contenido Nick Shirley sobre la transformación del sistema penitenciario de El Salvador y afirmó que al menos 6,000 reos, de los 45,000 que forman parte del Plan Cero Ocio, fabrican uniformes para escuelas, hospitales y para ellos mismos
«6,000 fabricando ropa, pero en total son 45,000 presos trabajando en diferentes áreas; pronto será la mitad de toda la población carcelaria. Cada día trabajado cuenta como dos días de condena», dijo el mandatario y aclaró, además, que dicho programa no está disponible para asesinos ni violadores.
Shirley tuvo acceso al Centro Penal La Esperanza y a una granja penitenciaria, en donde pudo comprobar los diferentes cursos disponibles y las actividades que realizan los privados de libertad.
Algunos reos participan en distintos cursos y realizan trabajos de fontanería, albañilería y mecánica, entre otros; también hay internos que se encuentran estudiando en una universidad interna que ofrece la licenciatura en Administración de Empresas y que cuenta con un centro de computación y una librería.
«Pasamos al otro lado de la prisión, donde está el taller mecánico, y también fuimos recibidos con la banda de la prisión, llamada Color de Esperanza. Todos los vehículos en los que trabajan aquí son propiedad del Gobierno, ya sean ambulancias o patrullas de policía. Esto ayuda al Gobierno a ser autosuficiente y a reducir costos gracias a la mano de obra», narró Shirley.
Los reos que forman parte del Plan Cero Ocio también han realizado labores significativas en la construcción y mantenimiento de infraestructura, así como en la elaboración de mobiliario en más de un centenar de instituciones públicas, como escuelas, hospitales, unidades de salud y delegaciones policiales.
Principal
Habilitan espacios para enterrar mascotas en La Bermeja
Las personas que deseen enterrar a su mascota con dignidad, en un espacio donde pueden llegar a colocar flores y detalles, ahora lo podrán hacer en uno de los camposantos más antiguos y reconocidos de San Salvador: La Bermeja
Lo anterior se debe a que el concejo municipal de San Salvador aprobó una reforma que autoriza el entierro de mascotas en un área especial del cementerio.
La ordenanza municipal establece dos categorías para la inhumación de mascotas. Una de ellas permite el entierro mediante el pago de determinadas tarifas municipales, mientras que la otra habilita el servicio de forma gratuita; aunque la ordenanza no detalla los criterios que se utilizarán para definir cuándo un entierro será pagado o gratuito, ni tampoco especifica si existen diferencias en el tipo de servicio que se brinda en cada caso.
En el caso de pago, las tarifas dependerán del tipo de fosa —porque pueden ser de diferentes dimensiones—. La disposición contempla nichos con costos entre $40 y $70, según el tamaño de la mascota. Además, se contemplan cobros adicionales relacionados con la conservación de restos, ya sea mediante una prórroga anual en osario por $5.15 o en el mismo puesto por $14.90.
Internacionales
La princesa Kate Middleton celebra su cumpleaños y elogia el poder curativo de la naturaleza
La princesa Catalina (Kate Middleton), esposa del heredero de la corona británica, Guillermo, elogió el viernes el poder curativo de la naturaleza, en un video difundido con motivo de su 44 aniversario, un año después de anunciar que se encuentra en remisión de su cáncer.
«Llegar a estar en paz con nuestras lágrimas y descubrir lo que significa estar vivos. Estar en armonía con la naturaleza, una maestra silenciosa y una voz suave que guía, en la memoria, ayudándonos a sanar», dice la princesa en el video.
La popular princesa ha tomado la costumbre de difundir videos en los que rinde homenaje a la naturaleza.
El video, difundido el viernes en sus cuentas oficiales de X e Instagram, celebra el invierno.
«Incluso en la estación más fría y oscura, el invierno tiene una forma de traernos quietud, paciencia y reflexión serena», afirma Catalina, en la voz en off del video.
«Me encuentro reflexionando sobre lo profundamente agradecida que estoy. Los miedos se desvanecen», añade la princesa en este clip de menos de dos minutos.
El video muestra imágenes de la campiña inglesa, intercaladas con algunos planos de la princesa, sumergiendo la mano en un río rodeado de nieve o caminando por el bosque.
El jueves, durante una visita con su esposo Guillermo a un hospital londinense, volvió a referirse brevemente a su tratamiento contra el cáncer, calificándolo de «aterrador».
Catalina, madre de tres hijos, había anunciado en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.
Diez meses después, en enero de 2025, informó que estaba en remisión de ese cáncer.
Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la escena pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.
La enfermedad de Catalina se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.
El rey indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.
Principal
El Salvador cerró diciembre de 2025 con más de 480 mil visitantes internacionales
El Salvador cerró diciembre de 2025 con un fuerte dinamismo turístico al recibir 480,819 visitantes, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en el sector.
De acuerdo con datos revelados por el Ministerio de Turismo, de los 480,819 visitantes, el 86 % correspondió a turistas y el 14 % a excursionistas, lo que representó un incremento del 11 % en comparación con diciembre de 2024 y un 70 % respecto al 2019.
Las estadísticas reflejan que la principal vía de ingreso al país durante diciembre fue la terrestre, utilizada por el 56 % de los visitantes, mientras que el 44 % ingresó por vía aérea.
En cuanto al flujo exclusivo de turistas, diciembre de 2025 registró la llegada de aproximadamente 412 mil personas, cifra que significó un crecimiento del 16 % frente a diciembre de 2024 y un aumento del 117 % en relación con diciembre de 2019.
Este comportamiento confirma la recuperación y expansión del turismo en el país durante la temporada alta de fin de año.
Estados Unidos se mantuvo como el principal país de residencia de los turistas que visitaron El Salvador en diciembre, al concentrar el 37 % del total, equivalente a unos 153 mil turistas. Este incremento del 101 % en comparación con diciembre de 2019.
Guatemala se ubicó en el segundo lugar, con el 32 % de los turistas, lo que representó 132 mil visitantes. Este país destacó por un crecimiento del 30 % respecto a diciembre de 2024 y un aumento del 117 % en relación con 2019.
Honduras ocupó el tercer puesto entre los principales mercados emisores, con 67 mil turistas, equivalentes al 16 % del total. Este flujo registró uno de los crecimientos más significativos, con un alza del 35 % frente a diciembre de 2024 y un incremento del 182 % en comparación con diciembre de 2019.
Las autoridades salvadoreñas continúan trabajando en el posicionamiento de El Salvador como de los destinos imperdibles de la región. Competencias de surf, eventos deportivos y de belleza son muestra de estos esfuerzos.