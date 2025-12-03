12 fallecidos y más de 30 desaparecidos por el derrumbe de un barranco sobre dos barcos en Perú

En redes sociales se ha compartido un vídeo fuerte de un hombre quién el pasado 29 de noviembre, atropelló de manera intensional a su esposa y arrastró por varias cuadras a la mujer que quedó atrapada entre el vehículo y el asfalto.

El hecho se registró en São Paulo, Brasil, el sujeto identificado como Douglas Alves da Silva, atropelló a su expareja, Tainara Souza Santosny, y escapó mientras ella quedó gravemente herida.

El ataque quedó grabado por la cámara de un conductor que circulaba sobre la calle al momento que el sujeto arrastraba a la víctima.

Según la información de las autoridades, la mujer sobrevivió al ataque, pero los médicos tuvieron que amputarles ambas piernas debido a las lesiones.

Douglas fue detenido el 30 de noviembre tras un operativo policial y ahora enfrenta cargos por tentativa de feminicidio.

Brasil acumula más de 1,400 casos de feminicidio al año, y este episodio vuelve a mostrar una realidad que no se puede normalizar ni ignorar.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...