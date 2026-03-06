Principal
Gobierno presenta oferta salvadoreña de ron en Australia
La Embajada de El Salvador en Australia participó recientemente en el encuentro «Welcome Back to Business», organizado por la Cámara de Comercio de Canberra, en donde se promocionó la oferta exportable del país.
Según informes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el evento representó una plataforma estratégica enfocada en la proyección de los destilados salvadoreños ante los socios que conforman dicho gremio empresarial.
«Durante la jornada, se destacó la calidad y el valor del Ron Cihuatán mediante degustaciones en sus diversas presentaciones. Esta acción permitió posicionar la marca como un producto de excelencia y lograr llamar la atención del mercado de bebidas espirituosas», menciona la institución en una nota de prensa.
Añade que el encuentro permitió el establecimiento de contactos directos con actores clave de la economía australiana, y que la receptividad de los asistentes da cuenta del alto potencial de los destilados de El Salvador.
La Cámara de Comercio de Canberra se constituye como el principal organismo de representación empresarial en la capital australiana, ya que agrupa a los actores económicos más relevantes de la región y actúa como el interlocutor oficial entre el sector privado y gubernamental.
El interés del empresariado australiano por fortalecer la alianza comercial con El Salvador también se vio manifestado en la misión exploratoria que realizaron ejecutivos australianos en el país recientemente.
El grupo representa principalmente al rubro de alojamiento, y manifestó sus buenas sensaciones respecto al potencial que ofrece El Salvador.
Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), las exportaciones hacia Australia se centraron el año pasado en productos café y textiles con un monto de $6.9 millones en su conjunto.
Internacionales -deportes
Trump homenajea a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca
En una ceremonia muy protocolar pero amenizada por las bromas de Trump, que estuvo flanqueado en el atril por el capitán Messi y por Jorge Mas, copropietario del club floridano, una treintena de integrantes del club fueron destacados por su histórica campaña de 2025, año en que ganaron su primer título en la liga norteamericana.
«Mi hijo me dijo: ‘¿Papá, sabes quién va a venir hoy?’ Le dije ‘No, no sé, tengo muchas cosas encima’. Me dijo ‘¡Messi!’», bromeó el mandatario estadounidense para comenzar el evento, que fue precedido por un parte sobre las operaciones de la guerra en Irán.
Mi hijo «es un gran fanático del fútbol tuyo y de un señor llamado Ronaldo. Cristiano es grandioso, ustedes son grandes campeones y atletas en su deporte», le dijo Trump a un Messi visiblemente nervioso.
El mandatario, entre cuyos deportes predilectos no se cuenta el fútbol, hizo un recuento de la campaña de Las Garzas hasta su triunfo en la final del pasado diciembre ante Vancouver Whitecaps.
Destacó su participación en el Mundial de Clubes de la FIFA, disputado a mediados de 2025 en Estados Unidos, donde el club floridano ganó su primer partido oficial ante un club europeo, el Oporto portugués.
Trump incluso se tomó el tiempo para describir el gol de tiro libre del campeón mundial argentino que les dio la victoria en ese juego.
«¿Seré capaz de hacerlo si lo intento?», le preguntó a Mas, dueño principal de esta franquicia también propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.
Durante su discurso, Trump elogió a Messi como «un ganador» y dijo que, aunque vio jugar a Pelé, cree que el argentino «es mejor».
Además resaltó el logro de La Pulga de consagrarse como Jugador Más Valioso (MVP) durante dos temporadas consecutivas, un récord en la MLS. «Viniste y ganaste con toda la presión. Felicitaciones».
El astro argentino, de 38 años, ha mantenido históricamente distancia de actos con connotación política.
En enero de 2025 se ausentó de la ceremonia en la que el entonces presidente, el demócrata Joe Biden, le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, uno de los mayores reconocimientos civiles de Estados Unidos.
Durante el inventario de elogios al Inter, Trump también saludó personalmente a otros argentinos como Javier Mascherano, a quien se refirió como «un tremendo entrenador», y los jugadores Tadeo Allende y Rodrigo De Paul.
También felicitó al delantero uruguayo Luis Suárez por ser «uno de los mejores goleadores de todos los tiempos», y bromeó junto al secretario de Estado, Marco Rubio, sobre el hecho de que en el Inter todos los jugadores eran atractivos.
«¿Tienen algún jugador que no sea atractivo?», afirmó el líder republicano, cuyo país albergará junto a México y Canadá el Mundial de 2026.
Al término de la ceremonia, Jorge Mas y Messi le regalaron a Trump una camiseta con el dorsal 47 (su número presidencial) y una pelota conmemorativa.
La visita del plantel, que terminó en el Despacho Oval, hizo las veces de escala especial antes del partido que Las Garzas disputarán este domingo ante DC United por la tercera fecha de la MLS.
Jetset
Juanes lanza «JuanesTeban», un viaje entre la luz, la cumbia y el rock
El cantautor colombiano Juanes presentó su nuevo álbum «JuanesTeban», su duodécima producción discográfica, con la que explora distintas facetas de su identidad musical y personal. El proyecto llega tras el lanzamiento de «Vida Cotidiana» en 2023 y marca una etapa más luminosa y festiva en su carrera artística.
El artista explicó que con este nuevo trabajo buscó recuperar la alegría y el ritmo de la música latinoamericana. «Quise buscar un poco más de luz y alegría. Deseaba volver al baile y la cumbia; esa parte tan latinoamericana, la raíz del folclor», señaló el cantante durante la presentación del disco.
«JuanesTeban» es un álbum conceptual que gira en torno a la dualidad. En él, el músico plantea dos caras de su personalidad artística: Juanes, el cantante reconocido mundialmente, y Teban, su alter ego, que representa su lado más introspectivo y emocional.
La producción incluye 16 canciones que combinan distintos estilos musicales. Entre ellas destacan «Una Noche Contigo», «Muérdeme», interpretada junto a Bomba Estéreo, y «Madre», un tema acústico dedicado a su madre Alicia, considerado uno de los momentos más emotivos del disco.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de distintos países de la región, como Mon Laferte, Vivir Quintana, Rawayana y Conociendo Rusia, quienes aportan diversos matices sonoros a la propuesta musical.
En la producción del disco, el cantante trabajó junto al productor argentino Nicolás Cotton, con quien buscó un sonido que mezclara lo vintage con lo moderno. Para ello, grabaron con instrumentos y amplificadores tradicionales, tratando de rescatar la esencia de las grabaciones clásicas.
Además de la música, el proyecto incorpora un componente visual especial. Por primera vez, Juanes incluyó ilustraciones realizadas por él mismo para acompañar las canciones, reflejando emociones y contextos que complementan la narrativa del álbum.
Con más de dos décadas de carrera, el artista continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la música latina. Ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes ha marcado generaciones con éxitos como «A Dios le Pido» y «La Camisa Negra», y ahora inicia una nueva etapa con «JuanesTeban», que también será presentado en festivales y giras internacionales durante 2026.
Principal
Mujer acusada de traficar con personas es enviada a juicio
La presunta traficante de personas, Rosa Rina Valladares Mejía, de 49 años, será enjuiciada por un tribunal de sentencia tras una orden emitida por el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La mujer es acusada por la Fiscalía General de la República de haberle prometido a tres víctimas, llevarlas a Estados Unidos de forma irregular. Para pactar el viaje se reunieron en noviembre de 2023, en esa oportunidad les solicitó $2,500, manifestándoles que los iba trasladar a México ya que en ese país ella tenía muy buenos contactos que le ayudarían a ingresarlos a Estados Unidos.
En la denuncia interpuesta por los afectados, aseguran que entregaron el dinero pactado para emprender el viaje, pero cuando se llegó la fecha indicada la imputada no llegó y tampoco les regresó el dinero.
Se agrega que las víctimas al sostener comunicación con Valladares Mejía, se les informó que el viaje se iba reprogramar y cuando llegó la nueva fecha no se comunicó con ellos y se fueron a buscarla.
Al encontrarla discutieron con ella y le exigieron que les reintegrara el dinero entregado. La mujer solo les reembolsó $250 y se habría comprometido a regresarles el resto en cuotas mensuales de $150, pero no lo hizo.
En la audiencia preliminar se dijo que después de varios meses sin recibir el dinero y no tener ninguna comunicación con la imputada, en noviembre de 2024 las víctimas interpusieron la denuncia.
En la resolución de la audiencia preliminar el juez admitió la prueba presentada por la Fiscalía y que en la vista pública sea discutida, los testimonios de las víctimas han sido ofrecido para el juicio.