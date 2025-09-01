Negocios
H&M abrirá sus puertas en Multiplaza el próximo 20 de septiembre
H&M Hennes & Mauritz AB (H&M), una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, confirma oficialmente la fecha de apertura de su primera tienda en El Salvador, el sábado 20 de septiembre de 2025, a las 10:00a.m., en Multiplaza.
Multiplaza contará con una superficie de 3,500 m2, y se convertirá en la tienda H&M más grande de la región Centroamericana. Dentro de este espacio, se presentarán las últimas tendencias y productos innovadores de moda textil para mujeres, hombres y niños. También habrá un área designada para H&M HOME, ofreciendo una amplia gama de productos para cada espacio del hogar: sala, comedor, recámaras, baños y cocina; al igual que artículos decorativos y de recreación para áreas de niños.
Diseñada cuidadosamente con los clientes salvadoreños en mente, la experiencia dentro de la tienda será elevada, ya que presenta arquitectura refinada, un diseño enfocado en detalles novedosos, y una mezcla de texturas y colores naturales.
Sam Miller, Director Global de Franquicias en H&M Group, dijo: “Después de aperturas exitosas en los vibrantes y emocionantes mercados de Panamá, Guatemala, Costa Rica, y República Dominicana, estamos encantados de expandirnos, junto a nuestro socio franquiciado Hola Moda, con el lanzamiento de H&M en El
Salvador.”
¡CELEBRA CON NOSOTROS!
El día de la apertura podrás disfrutar de los siguientes beneficios:
PREMIOS
Las primeras 103 personas en la fila, para entrar a la tienda H&M El Salvador – Multiplaza, recibirán un Gift Card de H&M*, para utilizar el día de la apertura.
- La primera persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $200.
- La segunda persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $150.
- La tercera persona en fila recibirá un Gift Card por la suma de $100.
- Las siguientes 100 personas en la fila recibirán, cada uno, un Gift Card por la suma de $50.
OFERTA POR COMPRAS
Todos los clientes que visiten la tienda H&M El Salvador – Multiplaza el 20 y 21 de septiembre de 2025, recibirán un Gift Card de $10 por cada compra de $50, para utilizar en su próxima visita, del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS
Participa con nosotros del conteo regresivo para cortar la icónica cinta roja, disfruta música en vivo y ¡mucho más!
La fila iniciará el viernes 19 de septiembre, a las 10:00am., en el área de estacionamientos PB – color amarillo, en Multiplaza. Para recibir el gift card no se requiere compra, ni pago de ningún tipo. Los participantes deben tener 18 años o más y estar presentes al momento de la premiación. Al hacer la fila, las personas aceptan los términos y condiciones estipulados por H&M El Salvador – Multiplaza.
Negocios
¡Shell Go+ celebra su primer mes en El Salvador con más premios y beneficios para todos!
Hace apenas un mes Shell presentó en El Salvador su nueva aplicación de lealtad Shell Go+, y la respuesta de los salvadoreños ha sido extraordinaria: ya son más de 8,000 usuarios quienes disfrutan de sus múltiples beneficios.
Con Shell Go+ cada visita a una estación Shell es una oportunidad de sumar más puntos, más beneficios y más premios. Por cada dólar de compra en Shell Café los clientes reciben 1 punto, y por cada galón de combustible 4 puntos. Y lo mejor: al cargar Shell V-Power, además de los puntos, los clientes participan automáticamente en la promoción que llevará a tres salvadoreños a vivir una experiencia VIP en el Gran Premio de México el próximo 26 de octubre, dentro del exclusivo Hospitality de Shell y Ferrari por tres días.
El lanzamiento de Shell Go+ se realizó el pasado 23 de julio en Plaza Milenium, y desde entonces los beneficios no se detienen. La promoción estará vigente hasta el 23 de septiembre, pero los salvadoreños podrán seguir disfrutando de ahorros y recompensas todos los días del año gracias a la aplicación.
“Con Shell Go+ queremos acercar aún más la marca a nuestros clientes, premiar su preferencia y darles experiencias únicas. Shell V-Power es el combustible elegido por Ferrari, Ducati y BMW, y ahora también está disponible para todos los salvadoreños en nuestras 24 estaciones. Estamos orgullosos de ofrecer el único combustible en el mundo usado, confiado y recomendado por Ferrari”, señaló Shell El Salvador.
Shell invita a todos los salvadoreños a descargar Shell Go+, registrarse y empezar a disfrutar de una experiencia que combina ahorro, calidad y premios únicos.
Descargá hoy Shell Go+, en cualquier tienda de aplicaciones, regístrate y empezá a sumar puntos, beneficios y experiencias únicas.
Cada recarga y cada compra cuenta, y vos podés ser uno de los tres salvadoreños que vivirán la emoción del Gran Premio de México en el Hospitality de Shell y Ferrari.
Negocios
El Salvador vibró con la final de la Tiki League 2025, con Ron Botran como anfitrión
La coctelería Tiki vivió una de sus noches más memorables en El Salvador el pasado 25 de agosto, cuando se celebró la final nacional de la Tiki League 2025. Nueve bartenders finalistas pusieron a prueba su ingenio y técnica en una competencia donde el ron fue el protagonista indiscutible, de la mano de Ron Botran, patrocinador oficial del evento.
Con su origen en la cultura polinesia reinterpretada por la mixología de los años 30 y 40, la coctelería Tiki es sinónimo de creatividad, exotismo y celebración. Más que un estilo de cocteles, representa una experiencia sensorial que combina frutas tropicales, especias y presentaciones artesanales. Su expansión en Latinoamérica ha encontrado en la Tiki League y el Latin America Cocktail Championship (LACC) una plataforma ideal para consolidar la tendencia y dar visibilidad al talento regional.
En esta edición, los 9 finalistas salvadoreños demostraron su talento preparando cocteles únicos con Ron Botran como base, resaltando tanto la versatilidad de la marca como la riqueza cultural que encierra el ron en la historia latinoamericana. El ganador de la competencia fue Javier Polanco, quien participó con su creación, el coctel «El Imposible», a base de Ron Botran 8 Años, carambola horneada, arrayán, jarabe de agave y jengibre, licor de maracuyá y de avellana. Polanco obtuvo el pase para representar a El Salvador en la final global del LACC a celebrarse en nuestro pais del 12 al 15 de octubre.
“Cada coctel fue una muestra de creatividad y orgullo. Esta competencia no solo exalta la coctelería Tiki, también refleja cómo la comunidad de bartenders en El Salvador se abre camino en el escenario internacional”, señaló Jessica Bazán, Gerente de País de Licores de Guatemala.
Por su parte Carlos Riveros, conocido como Tiki Man y creador de la Tiki League, destacó: “La Tiki League se ha consolidado como un movimiento cultural y profesional en la región. Reunir a los mejores bartenders y verlos experimentar con Ron Botran, demuestra que el futuro de la mixología latinoamericana es emocionante y lleno de innovación”.
Este movimiento ha logrado posicionar al ron como estandarte de la coctelería Tiki y, en particular, a Ron Botran como un referente de calidad, sostenibilidad y liderazgo en la categoría premium.
Negocios
Asesuisa recibe el reconocimiento como la aseguradora número uno en experiencia del cliente en El Salvador
Asesuisa, compañía referente en la industria aseguradora salvadoreña y miembro del Grupo Ficohsa, ha obtenido el primer lugar en la categoría de Aseguradoras en el estudio Top Customer Experience (TCX), realizado por la firma Marketing Plus. Este prestigioso reconocimiento, es el resultado de 8,000 encuestas a consumidores que evaluaron a marcas de 14 categorías, con base a cuatro pilares fundamentales: Marca, Producto, Interacción y Sentimientos, reconociendo a aquellas que logran generar experiencias excepcionales y vínculos emocionales sólidos con sus clientes.
Este logro refleja la estrategia de Asesuisa, centrada en colocar al cliente en el corazón de todas sus decisiones y acciones. La compañía combina un modelo multicanal, un equipo humano altamente capacitado y un portafolio integral de seguros que cubre daños, vida y fianzas, con el propósito de entregar bienestar a las personas y empresas. Su objetivo es acompañar a cada cliente en las distintas etapas de su vida, facilitando soluciones que no solo protegen, sino que impulsan la confianza y el progreso.
Conocer a fondo las necesidades, expectativas y estilos de vida de los consumidores es parte esencial del modelo de negocios de Asesuisa. Este enfoque le permite diseñar y ofrecer soluciones de seguros personalizadas, adaptadas a cada etapa y realidad de sus clientes, generando experiencias que aportan valor y fortalecen la relación de confianza.
El talento humano es otro pilar clave en la estrategia de la compañía. Asesuisa cuenta con un equipo de colaboradores en constante capacitación, preparados para atender con excelencia, empatía y eficiencia cada interacción con los asegurados. Esta preparación continua asegura que la compañía mantenga altos estándares de servicio y pueda adaptarse a las demandas de un mercado en constante cambio.
“Este reconocimiento nos llena de orgullo y confirma que nuestro enfoque centrado en el cliente es el camino correcto”, afirmó Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de Asesuisa. “Más que una aseguradora, somos un aliado que acompaña a las personas y empresas con innovación, tecnología y un portafolio diseñado para responder a sus necesidades en cada etapa de la vida. Seguiremos invirtiendo en la experiencia del cliente para entregarles soluciones que transformen y protejan lo que más valoran”.
La innovación es uno de los pilares de la compañía, que ha implementado herramientas digitales de última generación, inteligencia artificial y plataformas de autoservicio para facilitar los procesos y mejorar la interacción con los asegurados. Esto, sumado a la cercanía y personalización en el servicio, ha fortalecido su posición como la aseguradora preferida por los salvadoreños.
Con 55 años de trayectoria, Asesuisa se distingue por su solidez financiera, prestigio y capacidad de adaptación, reafirmando su compromiso de ofrecer protección y bienestar a sus clientes, mientras evoluciona para responder a un mercado en constante transformación.