Negocios
Asesuisa reafirma su compromiso con el medio ambiente
Como parte de su firme compromiso con el desarrollo sostenible y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), Asesuisa, filial de Grupo Financiero Ficohsa, llevó a cabo una nueva jornada de voluntariado corporativo en la que participaron activamente 70 voluntarios de sus colaboradores, Asesores y familiares. En esta ocasión, se sembraron 1500 árboles en el área natural protegida Santa Clara, ubicada en San Luis Talpa, La Paz, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta actividad se enmarca en la estrategia de sostenibilidad de Asesuisa y refuerza el objetivo de generar un impacto positivo en el entorno a través de acciones ambientales concretas, como la restauración de ecosistemas y la promoción de una cultura de conservación entre sus colaboradores.
Desde el inicio de su programa de voluntariado ambiental en 2017, Asesuisa ha sembrado más de 2,700 árboles en distintas zonas del país. Estas iniciativas han sido clave en su propósito de convertirse en una organización carbono neutral en los alcances 1 y 2, meta alcanzada el año pasado gracias a una serie de acciones como; uso de tecnologías ecoefientes, instalación de paneles solares, programas de carpooling entre colaboradores y la automatización de procesos que han permitido reducir el consumo de papel y energía.
“En Asesuisa entendemos que el desarrollo sostenible implica tomar decisiones hoy que protejan las oportunidades de mañana. Nuestro compromiso con la sostenibilidad no es simbólico, es estratégico, integral y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global de Naciones Unidas”, señaló Enzo Bizzarro, presidente ejecutivo de Asesuisa.
Por su parte, Lucía Zelaya, Gerente de Administración, destacó que “estas actividades no solo contribuyen a la conservación del medio ambiente y a la calidad de vida de las comunidades, sino que también promueven actitudes responsables y conscientes entre nuestros voluntarios, reafirmando nuestra responsabilidad como agentes de cambio positivo en la sociedad y el planeta”.
La actividad forma parte del programa “Juntos por un planeta sostenible”, mediante el cual Asesuisa, con el apoyo de Fundemas, también ha impactado a más de 45 proveedores con capacitaciones sobre medición de huella de carbono y gestión responsable de residuos. Asimismo, ha logrado una reducción de 423 toneladas de CO₂ al cierre de 2024, como resultado de su enfoque integral de ecoeficiencia.
Con más de 55 años de trayectoria en el mercado salvadoreño, Asesuisa se consolida como una empresa que lidera con el ejemplo, demostrando que la sostenibilidad y el compromiso social son pilares fundamentales para construir un futuro mejor.
Empresarial
Niu App y PedidosYa anuncian la Tarjeta de Débito más inmediata de la región
Los usuarios podrán pedir la tarjeta de débito desde cualquier lugar del país a través de su celular y recibirla el mismo día.
Niu App y PedidosYa informan a todos los salvadoreños la llegada de la tarjeta de débito más inmediata de la región, disponible para solicitarse desde la Niu App y recibirla el mismo día, sin filas ni trámites; permitiendo que sea una entrega inmediata.
Con esta tarjeta, Niu App pretende innovar las facilidades y productos financieros para responder a las necesidades actuales de los usuarios. Desde sus inicios en Niu App se ha trabajado para romper con lo tradicional y ofrecer una experiencia ágil, humana y centrada en el usuario.
“Con esta tarjeta y sus facilidades, queremos que los usuarios de Niu App tengan acceso a un sistema financiero más personalizado, más transparente y más veloz, porque debemos estar en sintonía con las necesidades y estilo de vida de las nuevas generaciones”, sostuvo Alexis Rivera, CEO de Niu.
Niu App y PedidosYa se unen para hacer posible una Tarjeta de Débito inmediata, convencidos que los salvadoreños merecen soluciones a la altura de sus necesidades financieras, siendo rápidas, digitales y seguras. El objetivo principal es hacer sentir a cada usuario de Niu App que la banca se adapta a su ritmo de vida, y no al revés.
Por su parte, Mónica Campos, Head of Marketing de Pedidos Ya, manifestó “Esta alianza significa mucho más que sumar un nuevo servicio; es una demostración de cómo estamos poniendo al servicio de los salvadoreños nuestra tecnología y logística trabajando con un propósito claro, estar más cerca y hacerles la vida más simple.”
Con este anuncio, Niu App y PedidosYa avanzan en mejorar la atención al usuario y acercan la banca a la vida cotidiana de los salvadoreños.
Súper promociones a quienes soliciten la tarjeta
- Quienes soliciten la Tarjeta de Débito Niu recibirán un mes gratis de PedidosYa Plus de forma gratuita y 50% de descuento en dicha membresía durante los tres meses siguientes.
- Podrán participar en promociones continuas en distintas categorías dentro de Pedidos Ya al pagar con la Tarjeta de Débito Niu para ampliar los beneficios de los usuarios.
Para conocer y aprovechar todas las promociones, pueden visitar las redes sociales de Niu y PedidosYa para no perderse ningún descuento o premio especial.
Negocios
H&M abrirá sus puertas en Multiplaza el próximo 20 de septiembre
H&M Hennes & Mauritz AB (H&M), una de las marcas de moda internacional más grandes del mundo, confirma oficialmente la fecha de apertura de su primera tienda en El Salvador, el sábado 20 de septiembre de 2025, a las 10:00a.m., en Multiplaza.
Multiplaza contará con una superficie de 3,500 m2, y se convertirá en la tienda H&M más grande de la región Centroamericana. Dentro de este espacio, se presentarán las últimas tendencias y productos innovadores de moda textil para mujeres, hombres y niños. También habrá un área designada para H&M HOME, ofreciendo una amplia gama de productos para cada espacio del hogar: sala, comedor, recámaras, baños y cocina; al igual que artículos decorativos y de recreación para áreas de niños.
Diseñada cuidadosamente con los clientes salvadoreños en mente, la experiencia dentro de la tienda será elevada, ya que presenta arquitectura refinada, un diseño enfocado en detalles novedosos, y una mezcla de texturas y colores naturales.
Sam Miller, Director Global de Franquicias en H&M Group, dijo: “Después de aperturas exitosas en los vibrantes y emocionantes mercados de Panamá, Guatemala, Costa Rica, y República Dominicana, estamos encantados de expandirnos, junto a nuestro socio franquiciado Hola Moda, con el lanzamiento de H&M en El
Salvador.”
¡CELEBRA CON NOSOTROS!
El día de la apertura podrás disfrutar de los siguientes beneficios:
PREMIOS
Las primeras 103 personas en la fila, para entrar a la tienda H&M El Salvador – Multiplaza, recibirán un Gift Card de H&M*, para utilizar el día de la apertura.
- La primera persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $200.
- La segunda persona en la fila recibirá un Gift Card por la suma de $150.
- La tercera persona en fila recibirá un Gift Card por la suma de $100.
- Las siguientes 100 personas en la fila recibirán, cada uno, un Gift Card por la suma de $50.
OFERTA POR COMPRAS
Todos los clientes que visiten la tienda H&M El Salvador – Multiplaza el 20 y 21 de septiembre de 2025, recibirán un Gift Card de $10 por cada compra de $50, para utilizar en su próxima visita, del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025.
ACTIVIDADES EXCLUSIVAS
Participa con nosotros del conteo regresivo para cortar la icónica cinta roja, disfruta música en vivo y ¡mucho más!
La fila iniciará el viernes 19 de septiembre, a las 10:00am., en el área de estacionamientos PB – color amarillo, en Multiplaza. Para recibir el gift card no se requiere compra, ni pago de ningún tipo. Los participantes deben tener 18 años o más y estar presentes al momento de la premiación. Al hacer la fila, las personas aceptan los términos y condiciones estipulados por H&M El Salvador – Multiplaza.
Negocios
¡Shell Go+ celebra su primer mes en El Salvador con más premios y beneficios para todos!
Hace apenas un mes Shell presentó en El Salvador su nueva aplicación de lealtad Shell Go+, y la respuesta de los salvadoreños ha sido extraordinaria: ya son más de 8,000 usuarios quienes disfrutan de sus múltiples beneficios.
Con Shell Go+ cada visita a una estación Shell es una oportunidad de sumar más puntos, más beneficios y más premios. Por cada dólar de compra en Shell Café los clientes reciben 1 punto, y por cada galón de combustible 4 puntos. Y lo mejor: al cargar Shell V-Power, además de los puntos, los clientes participan automáticamente en la promoción que llevará a tres salvadoreños a vivir una experiencia VIP en el Gran Premio de México el próximo 26 de octubre, dentro del exclusivo Hospitality de Shell y Ferrari por tres días.
El lanzamiento de Shell Go+ se realizó el pasado 23 de julio en Plaza Milenium, y desde entonces los beneficios no se detienen. La promoción estará vigente hasta el 23 de septiembre, pero los salvadoreños podrán seguir disfrutando de ahorros y recompensas todos los días del año gracias a la aplicación.
“Con Shell Go+ queremos acercar aún más la marca a nuestros clientes, premiar su preferencia y darles experiencias únicas. Shell V-Power es el combustible elegido por Ferrari, Ducati y BMW, y ahora también está disponible para todos los salvadoreños en nuestras 24 estaciones. Estamos orgullosos de ofrecer el único combustible en el mundo usado, confiado y recomendado por Ferrari”, señaló Shell El Salvador.
Shell invita a todos los salvadoreños a descargar Shell Go+, registrarse y empezar a disfrutar de una experiencia que combina ahorro, calidad y premios únicos.
Descargá hoy Shell Go+, en cualquier tienda de aplicaciones, regístrate y empezá a sumar puntos, beneficios y experiencias únicas.
Cada recarga y cada compra cuenta, y vos podés ser uno de los tres salvadoreños que vivirán la emoción del Gran Premio de México en el Hospitality de Shell y Ferrari.