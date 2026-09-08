VIDEOS | Retiran rastras accidentadas en Apopa; una persona resultó lesionada

El Vicepresidente Félix Ulloa participó en el acto protocolario de #ExpoLogística2026 🇸🇻, organizado por ASAC, ASOLA y BASC El Salvador. En la actividad, destacó que, luego de alcanzar el “milagro de la seguridad”, el país avanza hacia el “milagro económico”. Reiteró que este proceso responde al plan de seis etapas impulsado por el Presidente Nayib Bukele, dentro del cual la logística ocupa un papel estratégico para atraer inversión, dinamizar el comercio y generar nuevas oportunidades.

Habló sobre la ubicación estratégica de El Salvador y expuso las inversiones que realiza el Gobierno para fortalecer la infraestructura y la conectividad del país, mediante proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el cual ya tiene un 93% de avance en obras de terracería; la inauguración del periférico Claudia Lars; la Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (tramos Los Chorros) y nuevos aeródromos.

Subrayó que la consolidación del país como referente logístico también demanda fortalecer su marco institucional: “No basta con tener una infraestructura, hay toda una arquitectura administrativa y jurídica para robustecer este esfuerzo, modernizando los servicios del comercio y eficientizando las aduanas”.

Por su parte, la Titular del Ministerio de Economía, Sra. María Luisa Hayem, destacó los resultados que posicionan a El Salvador como un referente regional en facilitación comercial y eficiencia logística. Explicó que los esfuerzos impulsados por el Gobierno del Presidente Bukele están orientados a facilitar las exportaciones, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad nacional.

En el 2025, El Salvador avanzó significativamente en su milagro económico: 204 productos salvadoreños ampliaron sus destinos de exportación, ingresando por primera vez a 60 economías, alcanzando 5 continentes; además, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio de El Salvador fue el mejor evaluado de América Latina en el indicador de sostenibilidad de la UNCTAD, con una calificación de 98 sobre 100. Cabe mencionar que según el informe Mercados para el Desarrollo del BID, la nación registra el menor tiempo de despacho aduanero en América Latina y el Caribe y fue catalogado dentro del TOP 10 en Latinoamérica con mayor desempeño en el Indicador de Facilitación de Comercio de la OCDE.

El Secretario de Comercio, Sr. Miguel Kattan, señaló que, tras superar la crisis provocada por la COVID-19, que puso de rodillas al mundo entero, así como otros desafíos globales, hoy es posible afirmar que la misión se está cumpliendo. En ese sentido, destacó hitos sin precedentes, como la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT y el crecimiento exponencial que experimenta la nación.

Finalmente, el Presidente de ASAC, Sr. Roger Sibrián, reconoció la transformación que vive El Salvador y el acompañamiento brindado al sector, destacando que ambos factores son clave para generar nuevas oportunidades y fortificar el desarrollo logístico del país. Con infraestructura, facilitación comercial y una visión orientada a aprovechar la posición estratégica del país, El Salvador continúa dando pasos para convertirse en un centro logístico regional, ampliando sus conexiones con el mundo y creando nuevas oportunidades para los salvadoreños.

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