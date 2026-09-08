Nacionales
VIDEOS | Retiran rastras accidentadas en Apopa; una persona resultó lesionada
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que movilizó dos grúas para apoyar en el retiro de dos rastras accidentadas sobre la carretera Panamericana.
Según las autoridades, el percance vial se registró en las cercanías del redondel de Apopa y dejó a una persona lesionada, además de generar una fuerte carga vehicular en la zona.
CONDUCTOR SOBREVIVE TRAS QUEDAR ATRAPADO ENTRE DOS RASTRAS EN CARRETERA DE ORO
Un conductor habría sobrevivido a un accidente de tránsito ocurrido en la carretera de Oro, antes de llegar al paso desnivel de Apopa, en el sentido hacia San Salvador.
Según el reporte, el vehículo… pic.twitter.com/5UGA3LSURm
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2026
Ante la situación, el VMT envió dos grúas pesadas para retirar las rastras y habilitar rápidamente el paso vehicular. Además, las autoridades habilitaron un carril reversible en sentido hacia el occidente, con el objetivo de facilitar la circulación de los conductores.
Por el momento, el paso ya se encuentra habilitado, mientras agentes de la Policía Nacional Civil realizan la inspección correspondiente para determinar la causa del accidente.
Nuestros equipos de grúas realizan trabajos de liberación de vía en carretera Panamericana, en las cercanías del redondel de Apopa, en sentido hacia occidente.
El paso se mantiene habilitado en ambos sentidos de circulación mediante carril reversible. pic.twitter.com/NCEOyMmS22
— VMT (@VMTElSalvador) September 8, 2026
Sucesos
VIDEO | Conductor es captado circulando sobre la acera en Santa Tecla
El conductor de un vehículo Kia Soul, color negro, fue captado circulando sobre la acera en el distrito de Santa Tecla, municipio de La Libertad Sur, una maniobra que habría puesto en riesgo la integridad física de los peatones.
Usuarios de redes sociales registraron en video al automóvil mientras circulaba sobre la acera frente al centro comercial Las Ramblas, en el distrito de Santa Tecla.
Según se observa en el video difundido en redes sociales, el vehículo tiene las placas P77-FFE.
El autor de la grabación solicitó la intervención del Viceministerio de Transporte (VMT) ante la conducta atribuida al automovilista y señaló que este tipo de acciones podría constituir el delito de conducción peligrosa.
DENUNCIA CIUDADANA: CONDUCTOR ES CAPTADO CIRCULANDO SOBRE LA ACERA EN SANTA TECLA
Ciudadanos denuncian que el conductor de un vehículo Kia Soul, color negro, fue captado circulando sobre la acera frente al centro comercial Las Ramblas, en el distrito de Santa Tecla, La Libertad… pic.twitter.com/SneliljYby
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 8, 2026
Nacionales
El Salvador continúa fortaleciendo las condiciones que lo posicionan como un punto estratégico para el comercio
El Vicepresidente Félix Ulloa participó en el acto protocolario de #ExpoLogística2026 🇸🇻, organizado por ASAC, ASOLA y BASC El Salvador. En la actividad, destacó que, luego de alcanzar el “milagro de la seguridad”, el país avanza hacia el “milagro económico”. Reiteró que este proceso responde al plan de seis etapas impulsado por el Presidente Nayib Bukele, dentro del cual la logística ocupa un papel estratégico para atraer inversión, dinamizar el comercio y generar nuevas oportunidades.
Habló sobre la ubicación estratégica de El Salvador y expuso las inversiones que realiza el Gobierno para fortalecer la infraestructura y la conectividad del país, mediante proyectos como el Aeropuerto del Pacífico, el cual ya tiene un 93% de avance en obras de terracería; la inauguración del periférico Claudia Lars; la Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W (tramos Los Chorros) y nuevos aeródromos.
Subrayó que la consolidación del país como referente logístico también demanda fortalecer su marco institucional: “No basta con tener una infraestructura, hay toda una arquitectura administrativa y jurídica para robustecer este esfuerzo, modernizando los servicios del comercio y eficientizando las aduanas”.
Por su parte, la Titular del Ministerio de Economía, Sra. María Luisa Hayem, destacó los resultados que posicionan a El Salvador como un referente regional en facilitación comercial y eficiencia logística. Explicó que los esfuerzos impulsados por el Gobierno del Presidente Bukele están orientados a facilitar las exportaciones, abrir nuevos mercados y fortalecer la competitividad nacional.
En el 2025, El Salvador avanzó significativamente en su milagro económico: 204 productos salvadoreños ampliaron sus destinos de exportación, ingresando por primera vez a 60 economías, alcanzando 5 continentes; además, el Comité Nacional de Facilitación del Comercio de El Salvador fue el mejor evaluado de América Latina en el indicador de sostenibilidad de la UNCTAD, con una calificación de 98 sobre 100. Cabe mencionar que según el informe Mercados para el Desarrollo del BID, la nación registra el menor tiempo de despacho aduanero en América Latina y el Caribe y fue catalogado dentro del TOP 10 en Latinoamérica con mayor desempeño en el Indicador de Facilitación de Comercio de la OCDE.
El Secretario de Comercio, Sr. Miguel Kattan, señaló que, tras superar la crisis provocada por la COVID-19, que puso de rodillas al mundo entero, así como otros desafíos globales, hoy es posible afirmar que la misión se está cumpliendo. En ese sentido, destacó hitos sin precedentes, como la salida de El Salvador de la lista corta de la OIT y el crecimiento exponencial que experimenta la nación.
Finalmente, el Presidente de ASAC, Sr. Roger Sibrián, reconoció la transformación que vive El Salvador y el acompañamiento brindado al sector, destacando que ambos factores son clave para generar nuevas oportunidades y fortificar el desarrollo logístico del país. Con infraestructura, facilitación comercial y una visión orientada a aprovechar la posición estratégica del país, El Salvador continúa dando pasos para convertirse en un centro logístico regional, ampliando sus conexiones con el mundo y creando nuevas oportunidades para los salvadoreños.
Nacionales
RNPN habilita tres centros temporales en Estados Unidos
El Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) informó que a partir de este martes habilitará tres centros de servicio para la obtención del Documento Único de Identidad (DUI) en tres ciudades de Estados Unidos.
La medida tiene como finalidad continuar acercando los servicios de renovación y preenrolamiento del DUI a los salvadoreños que residen en el exterior. Los centros temporales estarán ubicados en 60 Plato Boulevard E., Suite 150, Saint Paul, Minnesota, 55107; 11422 Miracle Hills Drive, Suite 205, Omaha, Nebraska, 6815; y Suite 110, 311 Plus Park Blvd., Nashville, Tennessee, 37217.
Las tres sedes atenderán a los connacionales en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió hasta el 29 de noviembre de 2026 la fecha límite para realizar los trámites de obtención del DUI por primera vez y actualización de datos en el extranjero.
Además, el RNPN habilitó jornadas de identificación para los salvadoreños residentes en Italia. Una de ellas se desarrollará hasta el 9 de septiembre en Roma, mientras que otra se llevará a cabo el 10 de septiembre en la ciudad de Nápoles.
En otro tema, el director ejecutivo del RNPN, Fernando Velasco, participó en el XXIII Encuentro del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (Clarciev), desarrollado la semana pasada en Tegucigalpa, Honduras.
El objetivo del encuentro fue propiciar un intercambio de buenas prácticas y experiencias entre las instituciones encargadas del registro civil en América Latina y el Caribe.
«Los registros civiles son los guardianes del derecho universal a la identidad, y su labor incluye registrar nacimientos, matrimonios y defunciones, garantizar la validez y seguridad de los documentos de identidad, facilitar el acceso a trámites de manera equitativa y digital, proteger los datos personales y la confidencialidad de las personas», expresó Velasco en un mensaje previo al encuentro de este año.
Durante el evento, el funcionario intervino en el tema «Facilitando el acceso a servicios: autenticación digital en la era de la IA», donde presentó un balance de 7,290 salvadoreños que iniciaron su trámite en línea mediante la plataforma digital implementada por la institución.