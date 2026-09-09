Nacionales
Calor y lluvias puntuales se esperan este miércoles en El Salvador
Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado. Para la tarde, se prevé formación de nubosidad en las zonas altas de la cadena montañosa norte y en la franja volcánica occidental y central, con lluvias puntuales hacia el final de la tarde al norte de Santa Ana y Chalatenango, así como en sectores de la cordillera del Bálsamo.
Durante la noche, se esperan lluvias puntuales en sectores de las zonas paracentral, central y costera, especialmente entre Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, San Vicente y Usulután, incluyendo sus costas.
El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h. Las temperaturas serán muy cálidas durante el día, mientras que refrescarán durante la noche y la madrugada.
Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo acelerado del este y una vaguada. Además, sistemas atmosféricos en capas altas podrían limitar la formación de nubosidad, por lo que se esperan lluvias poco organizadas, entre débiles y moderadas.
Nacionales
VIDEO – FOTOS | Camión vuelca en el bulevar Constitución y deja una persona fallecida
Un camión volcó durante la mañana de este miércoles sobre el bulevar Constitución, en el sector de la Iglesia Virgen de Fátima, en Apopa.
Elementos de Cruz Verde Mejicanos informaron que el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo y que, al llegar al lugar, constataron que ya no presentaba signos vitales.
FUERTE ACCIDENTE DE TRÁNSITO: VOLQUETA VUELCA EN EL BULEVAR CONSTITUCIÓN 🚨
Un fuerte accidente de tránsito se registró en las cercanías de la iglesia nueva de la Virgen de Fátima, sobre el bulevar Constitución, donde una volqueta volcó.
Socorristas se dirigen hacia la zona… pic.twitter.com/JK2of1VyJH
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 9, 2026
Una unidad de rescate se desplazó hasta la zona para realizar las labores de extracción del cuerpo.
Las autoridades y cuerpos de socorro trabajan en el lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.
Sucesos
Camionero pierde el control y termina dentro de un río mientras cargaba agua
Un camionero se accidentó este miércoles en el oriente del país luego de ingresar a un río cuando se disponía a cargar agua.
El hecho ocurrió en el río La Joya, ubicado en la comunidad El Barrial, en Meanguera, Morazán.
Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo mientras realizaba la maniobra para cargar agua, por lo que terminó dentro del río.
No se reportaron personas lesionadas a causa del accidente.
Nacionales
Septiembre suma ocho días sin homicidios en El Salvador
El Salvador acumuló ocho días sin registrar homicidios durante septiembre, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según los datos compartidos por la institución policial a través de su cuenta de X, el martes 8 de septiembre cerró sin homicidios en todo el territorio nacional.
Los días con cero homicidios reportados durante septiembre son el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
En lo que va de 2026, El Salvador también contabiliza un total de 215 días sin homicidios.
De acuerdo con la información proporcionada, los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada también han permitido que el país mantenga un contexto social alejado de la violencia y han convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental.