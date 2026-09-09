Calor y lluvias puntuales se esperan este miércoles en El Salvador

Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado. Para la tarde, se prevé formación de nubosidad en las zonas altas de la cadena montañosa norte y en la franja volcánica occidental y central, con lluvias puntuales hacia el final de la tarde al norte de Santa Ana y Chalatenango, así como en sectores de la cordillera del Bálsamo.

Durante la noche, se esperan lluvias puntuales en sectores de las zonas paracentral, central y costera, especialmente entre Cabañas, Cuscatlán, San Salvador, La Libertad, San Vicente y Usulután, incluyendo sus costas.

El viento tendrá velocidades de entre 9 y 18 km/h, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h. Las temperaturas serán muy cálidas durante el día, mientras que refrescarán durante la noche y la madrugada.

Los principales sistemas atmosféricos presentes son el flujo acelerado del este y una vaguada. Además, sistemas atmosféricos en capas altas podrían limitar la formación de nubosidad, por lo que se esperan lluvias poco organizadas, entre débiles y moderadas.

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