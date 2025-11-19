DoctorSV abre su segunda etapa de servicio: de 41 a 50 años

El Presidente Nayib Bukele anunció la apertura de la segunda etapa de DoctorSV, ampliando el acceso del servicio a personas de entre 41 y 50 años.

Con esta expansión, la aplicación ya está disponible para todos los salvadoreños de 18 a 50 años y, según adelantó, pronto podrá ser utilizada por toda la población.

“Ya abrimos la segunda etapa: de 41 a 50 años. En otras palabras, DoctorSV ya está disponible para todos entre 18 y 50 años, y muy pronto estará abierto para todos los salvadoreños”, informó el mandatario.

Bukele reiteró que el sistema incluye atención médica asistida por inteligencia artificial, medicamentos, estudios de laboratorio, imágenes, salud mental y otros servicios, todos de forma gratuita.

“Seguimos avanzando hasta construir el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite”, expresó el presidente en su mensaje.

