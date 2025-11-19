Sucesos
DoctorSV abre su segunda etapa de servicio: de 41 a 50 años
El Presidente Nayib Bukele anunció la apertura de la segunda etapa de DoctorSV, ampliando el acceso del servicio a personas de entre 41 y 50 años.
Con esta expansión, la aplicación ya está disponible para todos los salvadoreños de 18 a 50 años y, según adelantó, pronto podrá ser utilizada por toda la población.
“Ya abrimos la segunda etapa: de 41 a 50 años. En otras palabras, DoctorSV ya está disponible para todos entre 18 y 50 años, y muy pronto estará abierto para todos los salvadoreños”, informó el mandatario.
Bukele reiteró que el sistema incluye atención médica asistida por inteligencia artificial, medicamentos, estudios de laboratorio, imágenes, salud mental y otros servicios, todos de forma gratuita.
“Seguimos avanzando hasta construir el mejor sistema de salud del mundo, si Dios nos lo permite”, expresó el presidente en su mensaje.
Sucesos
Motorista de panel se salva milagrosamente tras ser impactado por una volqueta en carretera al Puerto
El motorista de un vehículo tipo panel se salvó milagrosamente tras ser impactado por un camión de volteo en la carretera al Puerto de La Libertad.
El panel circulaba sobre el kilómetro 22.5 de la carretera al Puerto de La Libertad cuando fue impactado por el camión de volteo.
Las investigaciones preliminares indican que el vehículo pesado experimentó problemas mecánicos en los frenos.
Pese a lo aparatoso de este siniestro vial, las autoridades no reportan víctimas con lesiones graves, solo daños materiales.
Sucesos
Capturan a motorista salvadoreño que le quitó la vida a 2 mujeres en Sololá, Guatemala
Un motorista de nacionalidad salvadoreña fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, tras atropellar a dos mujeres y quitarles la vida.
El salvadoreño manejaba un microbús turístico en Sololá, en dirección a Panajachel, cuando ocurrió el fatal accidente.
Las autoridades policiales de Guatemala identificaron al motorista salvadoreño como Cornelio Menjívar.
De acuerdo a las versiones preliminares, Menjívar perdió el control en la avenida principal del Barrio Norte, debido a posibles fallas mecánicas.
Las víctimas fatales perdieron la vida de inmediato y Menjívar fue arrestado, mientras es llevado ante los tribunales correspondientes.
Sucesos
Mercado Hula Hula ofrece variedad de adornos navideños
El Mercado Hula- Hula, ofrece una amplia variedad de productos en esta temporada navideña, para que todas las familias salvadoreñas pueda elegir y decorar su hogar de manera emotiva y creativa.
Entre de los productos que ofrece el recinto se encuentran: árboles navidadeños, bolas, campanas, guirnaldas, nacimientos, y muchos artículos de temporada.
La alcaldía de San Salvador Centro invita a todo el público en general, a visitar el Mercado Hula-Hula, para adquirir los mejores productos navideños a precios accesibles y de calidad.