Residencia de Shakira continúa atrayendo visitantes internacionales a El Salvador

Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, impulsa una campaña en redes sociales para que la población denuncie cobros por la «reserva» de espacios en la vía pública que son utilizados como parqueo.

«La ciudad es de todos. Recuerden que si ven personas cobrando parqueo en la vía pública, denúncienlas. Nosotros seguimos vigentes 24/7», fue su llamado a los ciudadanos a través de su cuenta personal en X.

El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ejecuta operativos para garantizar que se cumpla lo establecido en el artículo 75 de la ordenanza para la convivencia ciudadana, el cual prohíbe cobros por estacionarse en espacios públicos habilitados.

La alcaldía informó que dichas infracciones son catalogadas como faltas graves y conllevan a multas de hasta $900.

Durante la última semana el CAM ha intensificado los operativos, principalmente en los alrededores del Estadio Nacional Jorge «el Mágico» González, donde la cantante colombiana Shakira brinda una serie de conciertos como parte de su residencia centroamericana.

San Salvador Centro puso a disposición de los ciudadanos parqueo gratuito en las instalaciones del Complejo Chapupo Rodríguez y el parque El Talapo de 2 de la tarde a 1 de la madrugada, solo para los días en que se realicen los conciertos.

Otros sectores en la capital intervenidos por el CAM para retirar llantas inservibles, conos, bandejas y estructuras metálicas son desde la 15.ª a la 19.ª calle poniente.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...