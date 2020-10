Reos en fase de confianza reparten 30,000 paquetes alimentarios a distintas comunidades del país

El diputado de GANA y vicepresidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, desvirtuó la cifra de muertos por coronavirus brindada por miembros de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), que ha reportado un total de 1,629 decesos.

Representantes de esa corporación dieron esa cifra este martes, ante la comisión especial que pretende fiscalizar las acciones del Gobierno en la atención de la pandemia. Sin embargo, las cifras del Gobierno están por debajo de ese rango, contabilizando 926.

Gallegos sostuvo que la cifra podría tener una variación mínima, pero la proyección de los alcaldes no es la adecuada. “Esto no descarta que pueda haber más o menos (fallecidos), pero los alcaldes no son los idóneos, no tienen la capacidad para determinar qué personas son las que mueren por Covid”, consideró.

A juicio de Gallegos, algunas personas pudieron haber muerto por afecciones respiratorias, pero los enterraron con el protocolo Covid por precaución. “Lo que puede suceder es que a personas que murieron por otra situación se les aplique protocolo de Covid para tener las precauciones necesarias”, expresó.

Sin embargo, consideró que las cifras oficiales son las más confiables. “Nos quedamos con la cifra oficial que ha dado el ministro”, acotó.