Nacionales
Presidente Bukele recibe reconocimiento de la OPS/OMS por eliminación del tracoma
El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al director de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Jarbas Barbosa, quien entregó oficialmente el reconocimiento que acredita a El Salvador como el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública.
El tracoma es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y es considerada la principal causa infecciosa de ceguera prevenible en el mundo. La enfermedad se transmite principalmente en comunidades con acceso limitado a agua potable y saneamiento. Las infecciones repetidas pueden provocar daños permanentes en la córnea y la pérdida irreversible de la visión.
La eliminación del tracoma como problema de salud pública significa que el país redujo la enfermedad a niveles en los que ya no representa un riesgo para la población. Este resultado fue alcanzado mediante la implementación de estrategias sostenidas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, tratamiento, promoción de la higiene y mejoras en las condiciones sanitarias.
El logro es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, las comunidades y organismos internacionales, que durante años desarrollaron acciones para identificar y atender los casos, además de fortalecer la prevención en las zonas históricamente afectadas.
Durante el encuentro, Barbosa entregó el reconocimiento al mandatario y destacó el esfuerzo del país para alcanzar este hito sanitario, que posiciona a El Salvador como un referente regional en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.
El reconocimiento se suma a otros avances registrados en el sistema nacional de salud, entre ellos la modernización de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la red de atención, la incorporación de innovación médica y el fortalecimiento de las estrategias de prevención y control de enfermedades.
Con este reconocimiento, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en alcanzar la eliminación del tracoma como problema de salud pública, un hito que evidencia los avances del país en materia de salud y el cumplimiento de los estándares establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.
Internacionales -deportes
Cine al aire libre transmitirá el esperado duelo entre Inglaterra y Argentina
La fiebre mundialista continúa este miércoles en el cine al aire libre de la plaza ubicada sobre el bulevar Monseñor Romero, donde los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de manera gratuita y en pantalla gigante la segunda semifinal de la Copa del Mundo Norteamérica 2026.
La jornada está prevista para la 1:00 de la tarde con el esperado encuentro entre la Inglaterra de Harry Kane y la Argentina de Lionel Messi, un duelo que se postula como una final adelantada para los amantes del fútbol.
Del partido saldrá el rival que enfrentará a España el domingo en la final de la máxima fiesta del fútbol. La Copa Mundial de Fútbol cerrará el telón el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
La iniciativa busca ofrecer un espacio de convivencia para que familias, amigos y aficionados disfruten del ambiente mundialista al aire libre y compartan la emoción de cada encuentro en una experiencia diferente.
Nacionales
El Salvador acumula 168 días sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que el martes 14 de julio finalizó con cero homicidios a nivel nacional, con lo que El Salvador totaliza 13 jornadas sin crímenes contra la vida en el transcurso del mes.
Con este nuevo reporte, el país acumula 168 días sin asesinatos en lo que va de 2026, manteniendo los bajos índices de criminalidad registrados durante el año anterior y consolidándose como uno de los países más seguros de América Latina.
De acuerdo con cifras oficiales, durante 2025 se contabilizaron 303 días sin homicidios y la tasa de homicidios fue de 1.3 por cada 100,000 habitantes, una reducción respecto a 2018, cuando el índice fue de 50.3.
Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele y la implementación del Plan Control Territorial, el número de homicidios comenzó a disminuir. Entre las acciones desarrolladas se encuentran un mayor despliegue de las fuerzas de seguridad en las calles, el incremento de capturas de pandilleros y el fortalecimiento del control en las cárceles.
Desde junio de 2019 a la fecha, El Salvador acumula 1,270 días sin homicidios.
Asimismo, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, se contabilizan 1,156 días sin homicidios.
Esta medida constitucional permitió al Gobierno contar con más recursos legales para lograr la detención y condena de integrantes de estructuras criminales. Durante este periodo, más de 92,000 pandilleros han sido detenidos y actualmente muchos de ellos están siendo juzgados y recibiendo condenas que superan los 100 años de prisión.
Nacionales
Prevén lluvias y tormentas de moderadas a fuertes en diferentes zonas del país
Durante la mañana, el cielo variará entre poco y parcialmente nublado, principalmente en zonas del norte, oriente y sectores de la franja volcánica, donde se prevén lluvias desde el mediodía o durante las primeras horas de la tarde.
Desde el inicio de la tarde, se espera un incremento de la nubosidad en sectores del oriente, centro y occidente del país, con presencia de tormentas acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneamente fuertes. Estas condiciones se presentarán inicialmente en la zona nororiental y, posteriormente, desde la mitad de la tarde, en las zonas central y occidental.
Durante las primeras horas de la noche continuarán las tormentas formadas en la tarde sobre las zonas oriental y central, las cuales se desplazarán con dirección hacia la costa y el occidente del territorio nacional.
El viento variará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 km/h. Durante las tormentas, las ráfagas podrían superar los 45 km/h.
La temperatura ambiente se mantendrá muy cálida durante la tarde y fresca en horas de la noche y la madrugada.
Estas condiciones estarán influenciadas principalmente por el flujo acelerado del este, una onda tropical y el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la tropósfera, que favorecerán la formación de lluvias y tormentas dispersas, entre moderadas y fuertes.