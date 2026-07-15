El Salvador acumula 168 días sin homicidios en lo que va de 2026

El presidente de la República, Nayib Bukele, recibió al director de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), Jarbas Barbosa, quien entregó oficialmente el reconocimiento que acredita a El Salvador como el primer país de Centroamérica en eliminar el tracoma como problema de salud pública.

El tracoma es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y es considerada la principal causa infecciosa de ceguera prevenible en el mundo. La enfermedad se transmite principalmente en comunidades con acceso limitado a agua potable y saneamiento. Las infecciones repetidas pueden provocar daños permanentes en la córnea y la pérdida irreversible de la visión.

La eliminación del tracoma como problema de salud pública significa que el país redujo la enfermedad a niveles en los que ya no representa un riesgo para la población. Este resultado fue alcanzado mediante la implementación de estrategias sostenidas de vigilancia epidemiológica, diagnóstico oportuno, tratamiento, promoción de la higiene y mejoras en las condiciones sanitarias.

El logro es resultado del trabajo coordinado entre el Ministerio de Salud, las comunidades y organismos internacionales, que durante años desarrollaron acciones para identificar y atender los casos, además de fortalecer la prevención en las zonas históricamente afectadas.

Durante el encuentro, Barbosa entregó el reconocimiento al mandatario y destacó el esfuerzo del país para alcanzar este hito sanitario, que posiciona a El Salvador como un referente regional en la lucha contra las enfermedades tropicales desatendidas.

El reconocimiento se suma a otros avances registrados en el sistema nacional de salud, entre ellos la modernización de la infraestructura hospitalaria, la ampliación de la red de atención, la incorporación de innovación médica y el fortalecimiento de las estrategias de prevención y control de enfermedades.

Con este reconocimiento, El Salvador se convierte en el primer país de Centroamérica en alcanzar la eliminación del tracoma como problema de salud pública, un hito que evidencia los avances del país en materia de salud y el cumplimiento de los estándares establecidos por la Organización Panamericana de la Salud.

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