PNC reporta que el lunes 6 de julio finalizó con cero homicidios en El Salvador

El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa conversó con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre los avances del país en transformación digital, inteligencia artificial y el papel de El Salvador en el escenario multilateral.

El Vicepresidente Ulloa presentó los principales avances del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en materia de transformación digital, entre ellos la dotación de computadoras a estudiantes del sistema público a través del programa Enlaces con la Educación, las alianzas estratégicas con el sector privado para brindar tutorías gratuitas en inteligencia artificial y la iniciativa DoctorSV, orientada a fortalecer el acceso a servicios de salud mediante herramientas de IA.

El Secretario General, António Guterres, reconoció el liderazgo y la credibilidad de El Salvador en el ámbito multilateral, destacando especialmente su copresidencia en el Primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial celebrado en Ginebra. El Salvador avanza como uno de los países más dinámicos de América Latina en gobernanza de la IA mediante la creación de la ANIA, un marco jurídico con visión de futuro y políticas favorables a la innovación, con el objetivo de posicionar al país como un centro regional para el desarrollo responsable de esta tecnología.

Ambas partes intercambiaron opiniones sobre el proceso de reforma de las Naciones Unidas y la importancia de contar con una Organización representativa y con alta respuesta a los desafíos contemporáneos.

Por otro lado, el Vicemandatario participó en el debate temático “Superar las brechas de la IA: desarrollo de capacidades, acceso y fundamentos digitales”, junto al Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany. En su alocución, el Vicepresidente Ulloa enfatizó que, con la creación la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA),

El Salvador ha alcanzado avances importantes en la construcción de un ecosistema jurídico e institucional favorable para el desarrollo de la IA, actualmente existen cuatro leyes:

Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías.

Ley para la Protección de Datos Personales.

Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.

Ley de Tecnologías Robóticas

Estas han contribuido a generar confianza y atraer el interés de actores estratégicos del sector tecnológico, como Google y Tether.

Afirmó que la cooperación internacional constituye un eje clave de la visión salvadoreña en materia de inteligencia artificial. Reiterando la disposición de El Salvador de continuar trabajando junto a la UNESCO para aprovechar su experiencia técnica y académica, cerrar las brechas y asegurar que los beneficios de la IA lleguen a todos los sectores de la población.

El Vicemandatario agradeció al Director El-Enany, por la implementación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la Inteligencia Artificial (Readiness Assessment Methodology – RAM), destacando que este proceso ha permitido identificar tanto las fortalezas como los desafíos del país en materia de gobernanza, infraestructura, competencias, legislación y adopción responsable de la IA.

También subrayó las acciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para ampliar el acceso digital, entre ellas la entrega de computadoras, el uso de herramientas como Google Classroom y los esfuerzos para llevar conectividad a todo el territorio nacional.

La participación de El Salvador en este espacio de alto nivel reafirma su papel como un actor comprometido con la construcción de una gobernanza de la inteligencia artificial basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades y la innovación responsable, contribuyendo activamente a las discusiones que definirán el futuro de esta tecnología a nivel global.

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