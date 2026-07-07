Nuevas Ideas invita a afiliados en exterior participar en internas

Directores de diferentes partidos políticos acreditados ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) confirmaron que se preparan para iniciar, a partir de septiembre próximo, el proceso de fiscalización en el exterior con el objetivo de garantizar el acceso al sufragio de la diáspora salvadoreña en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Como parte de este proceso, la JVE tiene previsto realizar visitas a consulados para verificar la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y supervisar los lugares que serán utilizados como centros de votación.

Según miembros de la JVE, las inspecciones efectuadas hasta el momento indican que los consulados cumplen con las condiciones necesarias para la emisión del DUI, incluyendo que los trámites se desarrollen dentro de los tiempos establecidos.

Selim Alabi, director propietario de ARENA ante la JVE, explicó que las fiscalizaciones dentro del territorio nacional son permanentes, mientras que las visitas programadas a partir de septiembre estarán enfocadas exclusivamente en verificar el desarrollo del proceso electoral en el extranjero.

Asimismo, reiteró que existe una buena coordinación entre la JVE, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Cancillería y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

«Para eso se hacen visitas en el exterior. Ellos [TSE] han ajustado el calendario electoral a partir de las reformas de la Asamblea Legislativa; obviamente a ellos les corresponde ajustarlo y nos lo hacen de conocimiento de nosotros, para generar toda nuestra planificación de fiscalización en el exterior», comentó Alabi.

Por su parte, Alexis Zepeda, representante del Partido de Concertación Nacional (PDC), informó que también se fiscalizará a la empresa que resulte adjudicada en la licitación para la implementación del voto electrónico, además de otros procesos relacionados con la organización de las elecciones en el exterior.

«Vamos a trabajar en todo el anclaje que se tiene que hacer, tener las pruebas piloto que se van a hacer con el voto electrónico, los centros de votación; se va a verificar la empresa que gane la licitación, y se va a visitar la casa matriz, verificar el tema de tecnología que se va a utilizar. Esos son los pasos para tener preparado el voto en el exterior a partir de septiembre», indicó Zepeda.

En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN ante la JVE, señaló que tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre la representación directa de la diáspora en la Asamblea, mediante la circunscripción 15 con seis diputados, se intensificará la verificación del proceso electoral.

«Los 11 partidos tenemos asignación presupuestaria para poder ejercer fiscalizaciones durante septiembre a enero, o como los despachos lo decidan. Estas fiscalizaciones tienen un principal objetivo: verificar la emisión del DUI en los consulados en el exterior», explicó Sorto.

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