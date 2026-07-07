Política
Nuevas Ideas invita a afiliados en exterior participar en internas
El partido Nuevas Ideas instó a sus afiliados residentes en el exterior a participar en las elecciones internas programadas para el 11 y 12 de julio, para lo cual publicó una guía explicativa en sus redes sociales con el procedimiento que deben seguir los militantes.
Según la guía, podrán ejercer el voto por los precandidatos de la circunscripción 15 únicamente las personas que, al momento de afiliarse al partido, tenían registrado en su Documento Único de Identidad (DUI) un domicilio en el exterior o cuya afiliación se realizó de forma virtual.
Como parte del proceso, el partido indicó que los interesados deben ingresar al sitio web www.nuevasideas.com para verificar si están afiliados a la institución política.
Si la persona aparece como afiliada, deberá seleccionar la opción «Empadrónate» e ingresar sus datos personales, entre ellos el número de DUI y la fecha de nacimiento.
Asimismo, el partido detalló que los afiliados deberán tener a disposición el número de su DUI, fotografías del anverso y reverso del documento, además de un número de teléfono actualizado y una dirección de correo electrónico.
Posteriormente, el afiliado recibirá un código único y confidencial por mensaje de texto, WhatsApp y correo electrónico, el cual será necesario para emitir el voto.
Nuevas Ideas recordó que dicho código es responsabilidad exclusiva del militante y no debe compartirse con ninguna persona. En caso de extraviarlo, podrá solicitarse nuevamente a través del sitio web.
Una vez ingresado el código en el portal, y si el afiliado cumple con los requisitos establecidos, quedará debidamente empadronado. El período para completar este proceso finaliza el próximo jueves.
Para resolver dudas sobre el procedimiento, el partido informó que los afiliados pueden comunicarse al call center 2125-2125 o escribir al correo electoral@nuevasideas.com, en horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
El pasado 7 de mayo, la Asamblea Legislativa ratificó la reforma al artículo 79 de la Constitución, mediante la cual se creó la circunscripción 15, con el objetivo de que los salvadoreños residentes en el exterior cuenten con representación directa en el Congreso.
A esta circunscripción le corresponden seis diputados. Los precandidatos inscritos por Nuevas Ideas para las elecciones primarias son Alexia Rivas, Jerson Amaya, Wilber Alabi, Diana Mendoza, Alejandra González y Luis Domínguez.
Política
JVE se prepara para fiscalizar proceso electoral en exterior
Directores de diferentes partidos políticos acreditados ante la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) confirmaron que se preparan para iniciar, a partir de septiembre próximo, el proceso de fiscalización en el exterior con el objetivo de garantizar el acceso al sufragio de la diáspora salvadoreña en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
Como parte de este proceso, la JVE tiene previsto realizar visitas a consulados para verificar la emisión del Documento Único de Identidad (DUI) y supervisar los lugares que serán utilizados como centros de votación.
Según miembros de la JVE, las inspecciones efectuadas hasta el momento indican que los consulados cumplen con las condiciones necesarias para la emisión del DUI, incluyendo que los trámites se desarrollen dentro de los tiempos establecidos.
Selim Alabi, director propietario de ARENA ante la JVE, explicó que las fiscalizaciones dentro del territorio nacional son permanentes, mientras que las visitas programadas a partir de septiembre estarán enfocadas exclusivamente en verificar el desarrollo del proceso electoral en el extranjero.
Asimismo, reiteró que existe una buena coordinación entre la JVE, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), la Cancillería y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
«Para eso se hacen visitas en el exterior. Ellos [TSE] han ajustado el calendario electoral a partir de las reformas de la Asamblea Legislativa; obviamente a ellos les corresponde ajustarlo y nos lo hacen de conocimiento de nosotros, para generar toda nuestra planificación de fiscalización en el exterior», comentó Alabi.
Por su parte, Alexis Zepeda, representante del Partido de Concertación Nacional (PDC), informó que también se fiscalizará a la empresa que resulte adjudicada en la licitación para la implementación del voto electrónico, además de otros procesos relacionados con la organización de las elecciones en el exterior.
«Vamos a trabajar en todo el anclaje que se tiene que hacer, tener las pruebas piloto que se van a hacer con el voto electrónico, los centros de votación; se va a verificar la empresa que gane la licitación, y se va a visitar la casa matriz, verificar el tema de tecnología que se va a utilizar. Esos son los pasos para tener preparado el voto en el exterior a partir de septiembre», indicó Zepeda.
En tanto, Irvin Sorto, director propietario del FMLN ante la JVE, señaló que tras las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa sobre la representación directa de la diáspora en la Asamblea, mediante la circunscripción 15 con seis diputados, se intensificará la verificación del proceso electoral.
«Los 11 partidos tenemos asignación presupuestaria para poder ejercer fiscalizaciones durante septiembre a enero, o como los despachos lo decidan. Estas fiscalizaciones tienen un principal objetivo: verificar la emisión del DUI en los consulados en el exterior», explicó Sorto.
Política
Nuevas Ideas recibe la inscripción de la fórmula presidencial de Nayib Bukele y Félix Ulloa para elecciones internas
El partido político Nuevas Ideas formalizó este domingo la recepción de los documentos de inscripción de la fórmula integrada por el actual presidente de la República, Nayib Bukele, y el vicepresidente Félix Ulloa, de cara a los comicios internos de la institución.
Los formularios de postulación presencial, completados ante la Comisión Nacional Electoral (CNE) del partido, confirman la recepción de la planilla.
La documentación presentada detalla el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el instructivo interno, entre ellos la entrega de documentos de identidad, certificaciones de origen y solvencias emitidas por el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil y los registros penales.
La recepción presencial de solicitudes formó parte de la jornada oficial convocada por las autoridades partidarias como antesala a las elecciones internas de Nuevas Ideas, programadas para el próximo 12 de julio.
Durante ese proceso, el padrón de afiliados definirá formalmente las candidaturas que representarán al partido en la elección nacional general. De acuerdo con el calendario del Tribunal Supremo Electoral, El Salvador celebrará las elecciones presidenciales en febrero de 2027.
La eventual ratificación de la fórmula integrada por Nayib Bukele y Félix Ulloa en el proceso interno de Nuevas Ideas la habilitaría para competir por la Presidencia de la República en el próximo período presidencial.
Política
Nuevas Ideas inicia inscripción de precandidaturas para las elecciones de 2027
Este domingo, el partido Nuevas Ideas desarrolla la jornada de inscripción de precandidaturas para la Presidencia de la República, diputaciones y alcaldías, como parte de su proceso de elecciones internas de cara a los comicios de 2027.
Desde tempranas horas, simpatizantes y aspirantes se han concentrado en las afueras de la sede donde se lleva a cabo la actividad, en un ambiente de expectativa y organización mientras avanza la recepción de la documentación correspondiente.
Con esta jornada, el instituto político da inicio a una de las etapas clave de su proceso interno para definir a los candidatos que buscarán representar al partido en las elecciones de 2027.