Nacionales
Naciones Unidas destaca el papel de El Salvador en la gobernanza global de la inteligencia artificial
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa conversó con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre los avances del país en transformación digital, inteligencia artificial y el papel de El Salvador en el escenario multilateral.
El Vicepresidente Ulloa presentó los principales avances del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en materia de transformación digital, entre ellos la dotación de computadoras a estudiantes del sistema público a través del programa Enlaces con la Educación, las alianzas estratégicas con el sector privado para brindar tutorías gratuitas en inteligencia artificial y la iniciativa DoctorSV, orientada a fortalecer el acceso a servicios de salud mediante herramientas de IA.
El Secretario General, António Guterres, reconoció el liderazgo y la credibilidad de El Salvador en el ámbito multilateral, destacando especialmente su copresidencia en el Primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial celebrado en Ginebra. El Salvador avanza como uno de los países más dinámicos de América Latina en gobernanza de la IA mediante la creación de la ANIA, un marco jurídico con visión de futuro y políticas favorables a la innovación, con el objetivo de posicionar al país como un centro regional para el desarrollo responsable de esta tecnología.
Ambas partes intercambiaron opiniones sobre el proceso de reforma de las Naciones Unidas y la importancia de contar con una Organización representativa y con alta respuesta a los desafíos contemporáneos.
Por otro lado, el Vicemandatario participó en el debate temático “Superar las brechas de la IA: desarrollo de capacidades, acceso y fundamentos digitales”, junto al Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany. En su alocución, el Vicepresidente Ulloa enfatizó que, con la creación la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA),
El Salvador ha alcanzado avances importantes en la construcción de un ecosistema jurídico e institucional favorable para el desarrollo de la IA, actualmente existen cuatro leyes:
- Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías.
- Ley para la Protección de Datos Personales.
- Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.
- Ley de Tecnologías Robóticas
Estas han contribuido a generar confianza y atraer el interés de actores estratégicos del sector tecnológico, como Google y Tether.
Afirmó que la cooperación internacional constituye un eje clave de la visión salvadoreña en materia de inteligencia artificial. Reiterando la disposición de El Salvador de continuar trabajando junto a la UNESCO para aprovechar su experiencia técnica y académica, cerrar las brechas y asegurar que los beneficios de la IA lleguen a todos los sectores de la población.
El Vicemandatario agradeció al Director El-Enany, por la implementación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la Inteligencia Artificial (Readiness Assessment Methodology – RAM), destacando que este proceso ha permitido identificar tanto las fortalezas como los desafíos del país en materia de gobernanza, infraestructura, competencias, legislación y adopción responsable de la IA.
También subrayó las acciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para ampliar el acceso digital, entre ellas la entrega de computadoras, el uso de herramientas como Google Classroom y los esfuerzos para llevar conectividad a todo el territorio nacional.
La participación de El Salvador en este espacio de alto nivel reafirma su papel como un actor comprometido con la construcción de una gobernanza de la inteligencia artificial basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades y la innovación responsable, contribuyendo activamente a las discusiones que definirán el futuro de esta tecnología a nivel global.
Principal
Residentes del cantón El Morro, de Santiago Texacuangos, piden al VMT solucionar la grave crisis de transporte que sufren
Habitantes del cantón El Morro, perteneciente al distrito de Santiago Texacuangos (municipio de San Salvador Sur) se ven gravemente afectados por la suspensión del servicio de transporte que prestaban unos microbuses en la zona.
Desde este domingo, los conductores y propietarios de la ruta 21 (microbús) decidieron no continuar dando el servicio que asumieron de manera ilegal durante años debido a la falta de transporte propio en el lugar.
Hace más de 20 años, se autorizó el servicio de buses de la ruta A1; sin embargo, las unidades dejaron de circular para la movilización de pasajeros y entablaron acuerdos con las maquilas para solo transportar a trabajadores activos.
Es decir, se valieron de los permisos de línea concedidos por los antiguos gobiernos y optaron por no servir a la población, la cual se ha visto claramente afectada en todo este tiempo.
Pese a que los ciudadanos denunciaron de manera reiterada en el pasado esta grave irregularidad, los antiguos funcionarios se negaron a intervenir a favor de ellos.
Los habitantes agradecieron en su momento que los microbuseros de la 21 los apoyaran, no obstante, debido a que todo este tiempo operaron de manera ilegal (extiendo su recorrido) aumentaron las tarifas de forma injustificada, además de que hay diversas quejas por malostratos a los usuarios.
Las reiteradas objeciones de los pasajeros frente al mal servicio que recibían de los microbuseros terminó en una especie de venganza en contra de la población y desde este domingo las unidades ya no circulan por el cantón.
Debido a la anterior, los residentes (adultos y niños) deben caminar hasta tres kilómetros para llegar a sus destinos.
La situación empeora para los menores en edad escolar, los pequeños comerciantes, emprendedores y personas enfermas.
Los ciudadanos se ven obligados a caminar por peligrosas veredas desde el cantón hasta llegar a la Autopista a Comalapa.
Es decir, desde este domingo ya no hay ningún transporte entre Olocuilta y San Salvador vía calle vieja.
Son más de 2,000 los habitantes afectados quienes residen en los caseríos Cuesta Blanca, El Sauce, La Cuchilla, La Virgen, La Ilusión y Guevara López, todos del cantón El Morro.
También son afectados los residentes del cantón La Esperanza, en el sector de Olocuilta.
Todos los poblados se ubican a orillas de la antigua carretera a Zacatecoluca, entre los kilómetros 13 y 22.
Los afectados piden a la Dirección General de Transporte Terrestre, del Viceministerio de Transporte (VMT), que intervenga en esta problemática, sancione a quienes de manera irregular se han aprovechado de los permisos de línea asignados y, sobre todo, que se establezca un servicio de transporte permanente, legal y controlado en la zona.
Nacionales
Vicepresidente Ulloa ratifica compromiso con la innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías durante su agenda oficial en Ginebra, Suiza
En el marco del Primer Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial, el Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, sostuvo una bilateral con el Presidente de la República de Estonia, Alar Karis, con el propósito de intercambiar experiencias en materia de innovación, transformación digital y gobernanza de nuevas tecnologías.
Durante el encuentro, ambas autoridades destacaron el liderazgo de El Salvador y Estonia como copresidentes de este proceso intergubernamental desarrollado por las Naciones Unidas, orientado a promover una gobernanza global de la Inteligencia Artificial basada en la innovación, la confianza, la inclusión y la cooperación internacional. En ese sentido, el Vicemandatario, resaltó la visión salvadoreña de impulsar la IA como una política estratégica para el desarrollo nacional, orientada a modernizar el Estado, fortalecer los servicios públicos y formar talento para la nueva economía digital.
Bajo esta perspectiva, compartió los avances del país en salud, mediante la plataforma DoctorSV, así como las iniciativas de transformación digital en educación, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y la cooperación con Google para fortalecer los procesos de aprendizaje. Asimismo, destacó el papel de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), como una institución clave para el fortalecimiento de capacidades en la gestión pública y la preparación de funcionarios frente a los desafíos de la economía digital.
Por su parte, el Presidente Karis expuso la experiencia de Estonia como referente internacional en gobernanza digital, interoperabilidad de los servicios públicos y administración electrónica. De la misma forma, mencionó los avances de su país en conectividad nacional, educación digital e inteligencia artificial personalizada para el sistema educativo, destacando también el desarrollo de modelos de IA adaptados al idioma estonio, como una herramienta para preservar la lengua y fortalecer el aprendizaje de las nuevas generaciones.
Finalmente, el Vicepresidente Ulloa y el Presidente Karis reiteraron su compromiso de profundizar la cooperación bilateral entre ambas naciones. Esta alianza refleja la convergencia de dos fortalezas complementarias: la experiencia de Estonia, reconocida internacionalmente en gobierno digital, y el compromiso de El Salvador con la innovación regulatoria y el liderazgo en tecnologías emergentes, que suman a una gobernanza global centrada en las personas y al servicio del bien común.
Posteriormente, El Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, se reunió con el Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, para ampliar la agenda de trabajo conjunto en materia de inteligencia artificial, educación, cultura y economía del conocimiento.
En la sesión, el Vicepresidente Ulloa expuso las principales iniciativas impulsadas por el país para consolidar un modelo de desarrollo basado en la innovación, destacando los avances nacionales vinculados a: Economía naranja, economía azul y fortalecimiento de capacidades en tecnologías digitales e inteligencia artificial. Asimismo, compartió el funcionamiento de los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO), como espacios de inclusión social y formación para la juventud.
En materia de IA, el Vicemandatario explicó el ecosistema jurídico e institucional que El Salvador ha desarrollado para orientar la gobernanza de esta tecnología, incluyendo su marco legal, arquitectura institucional y mecanismos de cooperación internacional. Destacó a la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), como institución rectora encargada de impulsar una visión estratégica orientada a posicionar al país como un hub regional de tecnologías emergentes.
El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany y su equipo, recibieron con interés la presentación del modelo salvadoreño, destacando su enfoque integral para articular innovación, desarrollo tecnológico y fortalecimiento institucional. Asimismo, ambas partes intercambiaron experiencias sobre la aplicación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la IA (Readiness Assessment Methodology – RAM) de la UNESCO, con el objetivo de profundizar el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas que puedan servir de referencia para otros países.
Finalmente, reconoció el liderazgo del Vicemandatario en el Plan Trifinio, iniciativa que El Salvador impulsa junto con Guatemala y Honduras para renovar el reconocimiento de la Reserva de la Biosfera Trifinio Fraternidad ante la UNESCO, destacándola como un modelo de cooperación transfronteriza y de protección de recursos naturales compartidos. Con este acercamiento, El Salvador y la UNESCO reiteran su disposición de continuar trabajando de manera estrecha en iniciativas que fortalezcan la innovación, la educación, la cultura, la inteligencia artificial y el desarrollo.
Nacionales
PNC captura a dos hombres por agredir con un corvo a otro sujeto en Santiago Nonualco
Dos hombres en estado de ebriedad fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras agredir con un corvo a un tercero que también se encontraba bajo los efectos del alcohol en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda y los dos hombres ingresaron al inmueble. Posteriormente, tras una acalorada discusión, lo atacaron con un corvo.
Las autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en una mano y la pérdida de uno de sus dedos a causa de la agresión.
Los atacantes fueron identificados como Benjamín Edgardo Hernández Rodríguez y José Noé Díaz González, quienes fueron localizados y capturados mediante un inmediato dispositivo policial. Ambos serán remitidos por el delito de lesiones.