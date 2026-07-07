Nacionales
Fonat refuerza medidas de prevención vial con motociclistas en Quezaltepeque
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), a través del Consejo Departamental de Seguridad Vial (Codesevi) de La Libertad, desarrolló ayer un dispositivo vehicular dirigido a motociclistas en la carretera a San Matías, a la altura del cantón Estanzuelas, distrito de Quezaltepeque, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención de accidentes de tránsito.
Durante la jornada fueron intervenidos 50 conductores de motocicleta, con quienes se compartieron mensajes de concientización sobre la importancia de mantener una conducción responsable y cumplir con las normas de seguridad vial.
Entre las principales recomendaciones brindadas a los motociclistas se destacó el respeto a los límites de velocidad, evitar distracciones al conducir y practicar una conducción a la defensiva, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros viales.
Codesevi La Libertad señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer la cultura de prevención entre los usuarios de motocicletas y promover conductas que contribuyan a una movilidad más segura para todos los actores que transitan por las vías.
Nacionales
PNC reporta que el lunes 6 de julio finalizó con cero homicidios en El Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el lunes 6 de julio finalizó con cero homicidios en el país, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por la institución.
Según el reporte, durante julio se han registrado seis días sin homicidios. A esta cifra se suman las 29 jornadas sin asesinatos contabilizadas en junio, 26 en mayo, 27 en abril, 23 en marzo, 24 en febrero y 27 en enero.
La PNC indicó además que, desde la entrada en vigencia del régimen de excepción, se contabilizan más de 1,000 días sin homicidios. Asimismo, en lo que va de 2026 se han registrado 162 días sin muertes violentas.
De acuerdo con la institución, estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial (PCT) y al régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 y que continúa vigente en el país.
Nacionales
Naciones Unidas destaca el papel de El Salvador en la gobernanza global de la inteligencia artificial
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa conversó con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con el propósito de intercambiar perspectivas sobre los avances del país en transformación digital, inteligencia artificial y el papel de El Salvador en el escenario multilateral.
El Vicepresidente Ulloa presentó los principales avances del Gobierno del Presidente Nayib Bukele en materia de transformación digital, entre ellos la dotación de computadoras a estudiantes del sistema público a través del programa Enlaces con la Educación, las alianzas estratégicas con el sector privado para brindar tutorías gratuitas en inteligencia artificial y la iniciativa DoctorSV, orientada a fortalecer el acceso a servicios de salud mediante herramientas de IA.
El Secretario General, António Guterres, reconoció el liderazgo y la credibilidad de El Salvador en el ámbito multilateral, destacando especialmente su copresidencia en el Primer Diálogo Global sobre la Gobernanza de la Inteligencia Artificial celebrado en Ginebra. El Salvador avanza como uno de los países más dinámicos de América Latina en gobernanza de la IA mediante la creación de la ANIA, un marco jurídico con visión de futuro y políticas favorables a la innovación, con el objetivo de posicionar al país como un centro regional para el desarrollo responsable de esta tecnología.
Ambas partes intercambiaron opiniones sobre el proceso de reforma de las Naciones Unidas y la importancia de contar con una Organización representativa y con alta respuesta a los desafíos contemporáneos.
Por otro lado, el Vicemandatario participó en el debate temático “Superar las brechas de la IA: desarrollo de capacidades, acceso y fundamentos digitales”, junto al Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany. En su alocución, el Vicepresidente Ulloa enfatizó que, con la creación la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA),
El Salvador ha alcanzado avances importantes en la construcción de un ecosistema jurídico e institucional favorable para el desarrollo de la IA, actualmente existen cuatro leyes:
- Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías.
- Ley para la Protección de Datos Personales.
- Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.
- Ley de Tecnologías Robóticas
Estas han contribuido a generar confianza y atraer el interés de actores estratégicos del sector tecnológico, como Google y Tether.
Afirmó que la cooperación internacional constituye un eje clave de la visión salvadoreña en materia de inteligencia artificial. Reiterando la disposición de El Salvador de continuar trabajando junto a la UNESCO para aprovechar su experiencia técnica y académica, cerrar las brechas y asegurar que los beneficios de la IA lleguen a todos los sectores de la población.
El Vicemandatario agradeció al Director El-Enany, por la implementación de la Metodología de Evaluación del Estado de Preparación para la Inteligencia Artificial (Readiness Assessment Methodology – RAM), destacando que este proceso ha permitido identificar tanto las fortalezas como los desafíos del país en materia de gobernanza, infraestructura, competencias, legislación y adopción responsable de la IA.
También subrayó las acciones impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele para ampliar el acceso digital, entre ellas la entrega de computadoras, el uso de herramientas como Google Classroom y los esfuerzos para llevar conectividad a todo el territorio nacional.
La participación de El Salvador en este espacio de alto nivel reafirma su papel como un actor comprometido con la construcción de una gobernanza de la inteligencia artificial basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento de capacidades y la innovación responsable, contribuyendo activamente a las discusiones que definirán el futuro de esta tecnología a nivel global.
Principal
Residentes del cantón El Morro, de Santiago Texacuangos, piden al VMT solucionar la grave crisis de transporte que sufren
Habitantes del cantón El Morro, perteneciente al distrito de Santiago Texacuangos (municipio de San Salvador Sur) se ven gravemente afectados por la suspensión del servicio de transporte que prestaban unos microbuses en la zona.
Desde este domingo, los conductores y propietarios de la ruta 21 (microbús) decidieron no continuar dando el servicio que asumieron de manera ilegal durante años debido a la falta de transporte propio en el lugar.
Hace más de 20 años, se autorizó el servicio de buses de la ruta A1; sin embargo, las unidades dejaron de circular para la movilización de pasajeros y entablaron acuerdos con las maquilas para solo transportar a trabajadores activos.
Es decir, se valieron de los permisos de línea concedidos por los antiguos gobiernos y optaron por no servir a la población, la cual se ha visto claramente afectada en todo este tiempo.
Pese a que los ciudadanos denunciaron de manera reiterada en el pasado esta grave irregularidad, los antiguos funcionarios se negaron a intervenir a favor de ellos.
Los habitantes agradecieron en su momento que los microbuseros de la 21 los apoyaran, no obstante, debido a que todo este tiempo operaron de manera ilegal (extiendo su recorrido) aumentaron las tarifas de forma injustificada, además de que hay diversas quejas por malostratos a los usuarios.
Las reiteradas objeciones de los pasajeros frente al mal servicio que recibían de los microbuseros terminó en una especie de venganza en contra de la población y desde este domingo las unidades ya no circulan por el cantón.
Debido a la anterior, los residentes (adultos y niños) deben caminar hasta tres kilómetros para llegar a sus destinos.
La situación empeora para los menores en edad escolar, los pequeños comerciantes, emprendedores y personas enfermas.
Los ciudadanos se ven obligados a caminar por peligrosas veredas desde el cantón hasta llegar a la Autopista a Comalapa.
Es decir, desde este domingo ya no hay ningún transporte entre Olocuilta y San Salvador vía calle vieja.
Son más de 2,000 los habitantes afectados quienes residen en los caseríos Cuesta Blanca, El Sauce, La Cuchilla, La Virgen, La Ilusión y Guevara López, todos del cantón El Morro.
También son afectados los residentes del cantón La Esperanza, en el sector de Olocuilta.
Todos los poblados se ubican a orillas de la antigua carretera a Zacatecoluca, entre los kilómetros 13 y 22.
Los afectados piden a la Dirección General de Transporte Terrestre, del Viceministerio de Transporte (VMT), que intervenga en esta problemática, sancione a quienes de manera irregular se han aprovechado de los permisos de línea asignados y, sobre todo, que se establezca un servicio de transporte permanente, legal y controlado en la zona.