PNC captura a sujeto que amenazó de muerte a su compañera de vida con un arma de fuego

Durante la mañana de este domingo, el cielo estará variando entre despejado y poco nublado. Sin embargo, la nubosidad incrementará desde el mediodía en sectores de la cordillera del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y en la cadena montañosa norte.

Desde temprano en la tarde, se prevén tormentas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneamente fuertes en todas las zonas montañosas del norte del país. Asimismo, se esperan precipitaciones a lo largo de la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y Berlín-Tecapa.

Para la noche, las tormentas continuarán formándose en la zona montañosa del norte, así como en los valles de la zona central y en las zonas occidental y oriental. Posteriormente, se desarrollarán nuevas tormentas en la costa central y áreas cercanas a la franja volcánica, condiciones que persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del lunes.

El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 45 kilómetros por hora.

En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá muy cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.

Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas principalmente por una onda tropical, el flujo acelerado del este y el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas de moderadas a fuertes y de carácter disperso.

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