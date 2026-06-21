Nacionales
PNC captura a sujeto que amenazó de muerte a su compañera de vida con un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Fredy Gualberto Ortiz, de 38 años de edad, señalado de amenazar de muerte con una pistola a su compañera de vida.
Según detalló la institución, el hecho ocurrió en la calle principal del cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur, donde el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, inició una discusión con la mujer y posteriormente la amenazó.
La PNC indicó que al realizarle la prueba de alcotest, Ortiz obtuvo un resultado de 159 grados de alcohol.
El detenido será remitido por los delitos de amenazas con agravación especial y portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Además, las autoridades informaron que se le decomisó el arma utilizada en el hecho.
Nacionales
Tome nota: VMT anuncia cierres en carretera al Puerto de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizarán cierres totales y parciales en la carretera al Puerto de La Libertad debido a los trabajos de instalación de una pasarela en el sector de Tuscania.
De acuerdo con las autoridades, el cierre total de la vía se efectuará de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. los días martes 23 y miércoles 24 de junio. Ante esta medida, se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.
Asimismo, se llevarán a cabo cierres parciales de un carril en distintos horarios. En el sentido hacia la carretera al Puerto de La Libertad, la restricción estará vigente desde las 10:00 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 2:00 a.m. del martes 23, y posteriormente de 3:00 a.m. a 5:00 a.m. de ese mismo día.
En sentido hacia Santa Tecla, el cierre de un carril se aplicará desde las 10:00 p.m. del martes 23 de junio hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24, así como entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. de esa misma fecha.
El VMT exhortó a los automovilistas a atender la señalización y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras se desarrollan los trabajos de instalación de la pasarela.
Nacionales
Motociclista lesionado tras chocar contra un microbús en la Troncal del Norte
Un motociclista quedó inconsciente tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito contra un microbús cuando circulaba sobre el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta se estrelló contra la unidad de transporte en dicho sector.
Testigos del percance confirmaron preliminarmente que el motociclista aún presenta signos vitales pese a la gravedad del impacto.
Debido al accidente, el tráfico en la zona se encuentra restringido mientras las autoridades realizan la inspección policial correspondiente para deducir responsabilidades.
Nacionales
Pronostican tormentas y lluvias en distintas zonas del país durante este domingo
Durante la mañana de este domingo, el cielo estará variando entre despejado y poco nublado. Sin embargo, la nubosidad incrementará desde el mediodía en sectores de la cordillera del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y en la cadena montañosa norte.
Desde temprano en la tarde, se prevén tormentas y lluvias acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneamente fuertes en todas las zonas montañosas del norte del país. Asimismo, se esperan precipitaciones a lo largo de la franja volcánica, especialmente en las cordilleras del Bálsamo, Apaneca-Ilamatepec y Berlín-Tecapa.
Para la noche, las tormentas continuarán formándose en la zona montañosa del norte, así como en los valles de la zona central y en las zonas occidental y oriental. Posteriormente, se desarrollarán nuevas tormentas en la costa central y áreas cercanas a la franja volcánica, condiciones que persistirán hasta las primeras horas de la madrugada del lunes.
El viento estará variando entre los 9 y 18 kilómetros por hora, aunque durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a los 45 kilómetros por hora.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendrá muy cálido durante la tarde y fresco durante la noche y la madrugada.
Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas principalmente por una onda tropical, el flujo acelerado del este y el apoyo de sistemas en capas medias y altas de la tropósfera, factores que favorecerán la formación de nubosidad asociada a lluvias y tormentas de moderadas a fuertes y de carácter disperso.