Internacionales
Irán y EE.UU. vuelven a Suiza para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio
Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones orientadas a buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Oriente Medio, con conversaciones centradas en el conflicto en Líbano y el programa nuclear iraní.
El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para alcanzar un pacto. Sin embargo, desde su firma se han acumulado diversos obstáculos que dificultan el avance de las conversaciones.
Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá. Ante la continuidad de los bombardeos israelíes, el sábado Teherán anunció como represalia el cierre del estrecho de Ormuz, una zona considerada clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
Durante esa jornada, al menos 30 personas murieron en el este y el sur del territorio libanés. La calma regresó al final del día, luego de que el ejército israelí recibiera la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.
Catar, que participa como mediador junto a Pakistán, informó sobre el inicio de las negociaciones denominadas “Cumbre del Lago de Lucerna”, con la primera reunión de un comité de alto nivel en la que participan representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores.
Las delegaciones estadounidense e iraní llegaron horas antes al hotel de Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna, donde se desarrollarán las conversaciones. La representación de Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la delegación iraní es liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.
Vance afirmó el sábado que las discusiones podrían extenderse “unos días” y señaló que permanecería en Suiza uno o dos días. También indicó que en el lugar se encontraban el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados”, declaró Vance antes de partir de Estados Unidos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló el domingo que Líbano es el principal tema de las conversaciones, junto con los activos congelados de Irán y sus exportaciones de petróleo.
Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque sostuvo que el país no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.
“La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, afirmó en una publicación difundida en su sitio web oficial.
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Maestros cesan protestas callejeras en Ciudad de México tras 20 días
Los maestros mexicanos que mantuvieron una huelga durante 20 días en Ciudad de México acordaron el sábado levantar su protesta, luego de realizar bloqueos callejeros y manifestaciones con las que buscaron presionar por sus demandas laborales y boicotear el inicio del Mundial de fútbol.
La movilización fue encabezada por un ala disidente del sindicato de la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes exigían un aumento salarial del 100% y la derogación de una ley de pensiones.
Durante las protestas, los docentes intentaron afectar el inicio del Mundial en Ciudad de México, programado para el pasado 11 de junio. Sin embargo, las autoridades desplegaron medidas de seguridad para proteger los accesos al estadio Azteca, donde comenzó el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.
El grupo también intentó llegar al estadio el pasado 17 de junio, cuando Colombia enfrentó a Uzbekistán, pero sus integrantes fueron bloqueados por la policía. Además, las autoridades impidieron que los maestros llegaran al Zócalo, la principal plaza pública del país, donde se desarrolla la fan fest del Mundial de fútbol, evento que ha atraído a multitudes.
Los docentes instalaron tiendas de campaña y colocaron mantas en varias calles del Centro Histórico de la capital mexicana durante el periodo de protesta.
En medio de las manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no recurriría a la represión ni caería en provocaciones, y llamó al diálogo entre las partes.
Decenas de negocios reportaron afectaciones debido a los bloqueos en el centro de la ciudad y solicitaron a las autoridades retirar a los maestros de la zona.
“Hoy regresamos a nuestras aulas, porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes, las comunidades y los padres”, declaró en rueda de prensa Pedro Hernández, representante de la CNTE en Ciudad de México.
Hernández aseguró que el movimiento no está derrotado y señaló que la lucha continuará. “No han logrado mermar nuestra convicción de que esta lucha va a seguir, de que esta lucha tiene que triunfar”, expresó.
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Los colombianos votan entre un candidato pro-Trump y un delfín de la izquierda en el poder
Los colombianos acudieron este domingo a las urnas para elegir al nuevo presidente del país en una segunda vuelta electoral entre el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, respaldado por el expresidente estadounidense Donald Trump, y el senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del actual gobierno.
El balotaje se desarrolla en un contexto considerado clave para el proceso de paz, que atraviesa dificultades, y para las tensas relaciones entre Colombia y Washington.
Las encuestas prevén una contienda reñida en la que De la Espriella, de 47 años, parte como favorito. El abogado millonario ha concentrado apoyos con un discurso contra las guerrillas y contra lo que denomina el avance de la izquierda, que llegó por primera vez al poder con el presidente Gustavo Petro.
Por su parte, Iván Cepeda, de 63 años, congresista y filósofo cercano al gobierno, reúne el respaldo de sectores populares que destacan la reducción de la pobreza y el aumento del salario mínimo en uno de los países más desiguales del mundo.
“Necesitamos una nueva fuerza que nos dé un nuevo motivo para pensar que el país puede salir adelante”, expresó Nel Bolaño, un ingeniero de sistemas de 55 años, en la ciudad caribeña de Barranquilla.
La jornada electoral convocó a más de 41 millones de personas y se desarrolló hasta las 21:00 GMT. La autoridad electoral esperaba contar con resultados pocas horas después del cierre de las urnas.
Durante la votación, De la Espriella acudió con una camiseta de la selección de fútbol, acompañado por cientos de seguidores que vestían la misma prenda y coreaban “¡fuera Petro!” en Barranquilla, considerada su bastión político.
“Vinimos a cambiar la política para siempre, hoy es el partido más importante de la historia de Colombia”, declaró el candidato ante los medios, quien se hace llamar “El Tigre”.
Cepeda, en tanto, asistió a una escuela ubicada en un barrio popular de Bogotá, acompañado por escoltas con escudos antibalas.
“Cuando triunfemos vamos a gobernar para todo un país y no solo para un sector”, afirmó ante la prensa, mientras sus seguidores gritaban “¡El pueblo está contigo!”.
Una campaña marcada por la violencia
A una década del acuerdo de paz con las FARC, la campaña electoral estuvo marcada por hechos de violencia relacionados con grupos armados, incluidos ataques con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.
De la Espriella responsabiliza al presidente Petro, a quien llama “jefe de la mafia”, y ha señalado que buscaría llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.
El abogado afirmó a la AFP que buscará el respaldo de Donald Trump e Israel para realizar acciones contra las guerrillas mediante bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en Colombia, país señalado como el mayor productor mundial de cocaína.
De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella se opone al intento del gobierno de Petro de negociar con grupos armados, proceso que ha tenido pocos avances para poner fin a décadas de conflicto armado.
Según analistas, estas organizaciones aprovecharon el escenario para fortalecerse económicamente y expandirse.
“El miedo subió últimamente porque cogieron mucha fuerza los grupos armados. Eso le da zozobra a uno”, manifestó Jesús Alberto, un comerciante de 58 años del departamento del Cauca.
Iván Cepeda, hijo de un político comunista asesinado por agentes estatales y paramilitares, fue uno de los impulsores de la política de paz del gobierno, aunque en una entrevista con la AFP afirmó estar dispuesto a revisarla.
Internacionales
Dueño y cliente mueren en ataque armado en una cevichería
El propietario y un cliente de una cevichería fallecieron en un ataque armado registrado en el departamento de Chimaltenango, Guatemala.
El tiroteo ocurrió en el cantón La Democracia, ubicado en el municipio de Párramos, departamento de Chimaltenango.
Según la información disponible, socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones en el lugar.
Al llegar a la escena, los cuerpos de socorro verificaron que las víctimas ya no presentaban signos vitales.
Las dos personas fallecidas quedaron en el interior de una venta de bebidas alcohólicas. Hasta el momento, se conoce que uno de los fallecidos era el propietario del local, mientras que la otra víctima era un cliente de la cevichería.