Nacionales
VIDEO | PNC captura a motorista por quebrar espejos de un microbús en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que César Eduardo Cartagena Castaneda, de 34 años, motorista de la ruta 40-A, quebró los espejos de un microbús de la ruta 29-E y discutió con el conductor, en un acto de intolerancia.
El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre, sobre la 1.ª Calle Oriente y 10.ª Avenida Norte, en las cercanías del mercado Ex Cuartel, en San Salvador Centro. El incidente quedó grabado en video.
Según la PNC, tras un trabajo de búsqueda realizado en conjunto con la Fuerza Armada, localizaron a Cartagena Castaneda en San Marcos, San Salvador Sur. La institución señaló que, al momento de intervenirlo, el motorista se tornó agresivo.
La Policía indicó que el hombre será puesto a disposición de la justicia por los hechos.
PNC CAPTURA A MOTORISTA POR QUEBRAR ESPEJOS DE UN MICROÚS EN SAN SALVADOR La @PNCSV informó sobre la captura de César Eduardo Cartagena Castañeda, de 34 años, motorista de la ruta 40-A, señalado de quebrar los espejos de un microbús de la ruta 29-E y discutir con su conductor. El hecho ocurrió el sábado 10 de octubre en la 1.ª calle Oriente y 10.ª avenida Norte, cerca del mercado Ex Cuartel, en San Salvador Centro. Según la PNC, fue ubicado en San Marcos, San Salvador Sur, con apoyo de la Fuerza Armada, y será puesto a disposición de la justicia. #CronioSV #PNCSV #SanSalvador #TransportePúblico #Seguridad
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 13, 2026
Nacionales
Encuentran a una mujer fallecida en las riberas del río El Molino, en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) informó anoche que inspeccionó la escena de una persona fallecida en Santa Ana Centro, departamento de Santa Ana.
Se trata de una mujer que fue encontrada en las riberas del río El Molino.
De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría sido arrastrada por el caudal del río debido a las recientes tormentas.
Nacionales
Prevén lluvias y tormentas fuertes en El Salvador este martes
El cielo estará poco nublado durante la mañana, sin lluvias; sin embargo, para la tarde se esperan lluvias y tormentas en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, así como en la cadena montañosa norte, principalmente en los departamentos de Chalatenango, Cabañas, Morazán y Santa Ana, donde las precipitaciones podrían alcanzar intensidades fuertes.
Durante la noche, se prevén lluvias y tormentas en sectores de las zonas central y oriental del país, principalmente en los departamentos de San Salvador, incluido el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión.
El viento variará entre los 10 y 25 kilómetros por hora. Asimismo, el ambiente estará ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada.
Estas condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el flujo del este y una vaguada.
Además, se mantiene el monitoreo de una zona de baja presión ubicada al suroeste de El Salvador, la cual presenta potencial de convertirse en ciclón tropical. No obstante, no se prevé que este sistema influya directamente en el país durante los próximos días.