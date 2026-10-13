VIDEO | PNC captura a motorista por quebrar espejos de un microbús en San Salvador

El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso cadena perpetua a Josué Germain González Mejía (corredor de clica) y Giovanni Andrés Hernández (homeboy) por pertenencia a organización terrorista, conforme al artículo 344-A del Código Penal reformado. Ambos formaban parte de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fueron capturados durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.

En el mismo proceso, otros 95 miembros recibieron condenas de larga duración: 26 corredores de clica a 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas y 69 homeboys a 30 años por el mismo delito. Los 97 procesados integraban 10 clicas distintas del programa Centrales, entre ellas Modelos Locos Salvatruchos (plaza El Trovador, barrios San Jacinto y Modelo), Gangster Locos Salvatruchos (alrededores de FENADESAL) e Iberias Locos Salvatruchos (comunidad Iberia), que operaban en diferentes puntos de la capital y sus alrededores.

La Fiscalía vinculó a los condenados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, privaciones de libertad y control territorial. La sentencia se dictó tras valorar prueba documental, pericial y testimonial en audiencia única, y se enmarca en las reformas de 2026 que habilitaron la prisión perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo (incluyendo la pertenencia a pandillas).

Estas condenas representan una de las primeras aplicaciones de la cadena perpetua tras la modificación constitucional y forman parte de la estrategia de seguridad bajo el régimen de excepción, que ha permitido más de 93 mil capturas de integrantes o colaboradores de estructuras criminales y ha reducido la tasa de homicidios a alrededor de 1,3 por cada 100 mil habitantes.

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