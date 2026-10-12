Economia
Precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en El Salvador
La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) publicó este lunes los precios de referencia de los combustibles en El Salvador, los cuales se mantendrán sin variaciones durante la quincena comprendida entre el 13 y el 26 de octubre de 2026.
De acuerdo con la institución, la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel conservarán sus precios actuales durante las próximas dos semanas en las zonas central, occidental y oriental del país.
La gasolina superior tendrá un precio de $5.13 por galón en la zona central, mientras que en las zonas occidental y oriental costará $5.14.
Por su parte, la gasolina regular se comercializará a $4.80 por galón en la zona central y a $4.81 en las zonas occidental y oriental.
En cuanto al diésel, su precio de referencia será de $4.86 por galón en las tres zonas del territorio nacional.
La DGEHM explicó que la estabilidad de los precios se mantiene pese a la incertidumbre generada por diversos factores internacionales que afectan al sector petrolero.
Entre estos se encuentran el ataque al oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita, los cierres de plataformas petroleras y refinerías en Estados Unidos debido al huracán Isaías, así como la reducción de las reservas de petróleo y diésel en ese país, según información proporcionada por la institución.
Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
Economia
Coexport y la Cámara Peruana abren un puente para llevar franquicias a Centroamérica y Sudamérica
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) y la Cámara Peruana de Franquicias firmaron un acuerdo marco de cooperación para mover marcas en las dos direcciones. La iniciativa, llamada Puente Empresarial Perú–El Salvador, busca que las franquicias salvadoreñas entren a Perú y Sudamérica, y que las peruanas amplíen su presencia en El Salvador y Centroamérica. El convenio lo suscribieron Silvia Cuéllar, presidenta de Coexport, y Fran Sattler, presidente de la cámara peruana.
El puente no se limita a abrir locales. Contempla franquicias, licenciamiento, representación comercial, distribución, asociaciones e inversión conjunta. También incluye una ventanilla binacional, capacitación en franquicias, propiedad intelectual y comercio exterior, misiones recíprocas, ruedas de negocios y participación conjunta en ferias. “Vamos a trabajar ambos para que nuestras franquicias puedan desarrollarse y llevarlas a mercados exteriores”, dijo Cuéllar.
El punto de partida es estrecho. Coexport tiene identificadas entre 27 y 30 empresas salvadoreñas en condiciones de franquiciar, pero solo cinco o seis se han instalado fuera del país. El acuerdo apunta a cerrar esa brecha con preparación previa: condiciones comerciales, competencia, hábitos de consumo y adaptación del modelo sin perder la identidad de la marca. Perú entra como socio por su experiencia en el sector y porque ya hay marcas peruanas operando en El Salvador.
El abanico local incluye restaurantes, hoteles, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, bebidas, pizzerías y establecimientos de belleza, además de carritos, puntos de venta móviles y negocios de boletería y eventos. La primera etapa propone un piloto de hasta 10 empresas por país y el encuentro Perú–El Salvador Franchise & Investment Summit, con franquicias, exportadores, inversionistas, operadores, bancos, desarrolladores y autoridades.
La meta, en los 12 meses posteriores a la firma, es concreta: acuerdos de representación, inversión o establecimiento, al menos 20 empresas con potencial de internacionalización, una rueda binacional y misiones en ambos países. El convenio no garantiza locales abiertos. Lo que abre es la ruta para que una marca salvadoreña use Perú como puerta a Sudamérica, y una peruana use El Salvador como entrada a Centroamérica.
#DePaís La presidente de COEXPORT, Silvia Cuéllar, explica detalla sobre el Acuerdo Marco de Cooperación Binacional para facilitar el ingreso de marcas peruanas a El Salvador y Centroamérica, y de marcas salvadoreñas a Perú y Sudamérica.
Video de Gadiel Castillo / #DiarioElSalvador
— Diario El Salvador (@elsalvador) October 8, 2026
Economia
Sorteo Lotra N°469 dedicado a “ 6 Años Siendo Nuestra Voz” Noticiero El Salvador
La Lotería Nacional de Beneficencia dedicó el sorteo LOTRA N.° 469 a Noticiero El Salvador, medio de comunicación que conmemora seis años de trayectoria informativa desde el inicio de sus transmisiones, el 5 de octubre de 2020.
Con este homenaje, la institución reconoció el recorrido de Noticiero El Salvador, que nació con el propósito de ofrecer a los salvadoreños una alternativa informativa sobre el acontecer nacional y que, con el paso de los años, amplió su alcance de la televisión y la radio hacia las redes sociales y plataformas digitales.
Durante estos seis años, el medio ha desarrollado coberturas, entrevistas y contenidos sobre temas de interés nacional. Además, ha incorporado nuevas plataformas y formatos para acercar sus contenidos a audiencias dentro y fuera de El Salvador.
Durante la fase previa del sorteo LOTRA N.° 469 participaron representantes de Noticiero El Salvador. Héctor Peñate, presentador del noticiero, estuvo a cargo de presentar los premios mayores.
Por su parte, Patricia Maribel Menjívar Alvarenga, presentadora de Noticiero El Salvador Radio, participó en la presentación de los maletines de las Balotas de Colores junto a las presentadoras del Team Lotería.
También estuvo presente Manuel Burgos, presentador de Noticiero El Salvador Emisión Estelar, quien compartió un mensaje de agradecimiento y recibió un enmarcado conmemorativo de manos del Team Lotería.
Los resultados del sorteo LOTRA N.° 469 fueron los siguientes:
- Primer premio: $175,000, correspondiente al billete N.° 02320, no vendido.
- Segundo premio: $20,000, correspondiente al billete N.° 12102, no vendido.
- Tercer premio: $10,000, correspondiente al billete N.° 20427, no vendido.
Asimismo, la Lotería Nacional de Beneficencia informó que durante septiembre 11,335 personas fueron beneficiadas con una inversión de $93,033.68, destinada a sus acciones de Beneficencia.
La lista completa de números ganadores puede ser consultada en el sitio web de la Lotería Nacional de Beneficencia.