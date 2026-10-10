Deportes
Alianza FC anuncia la salida de Tito Pompei y todo su cuerpo técnico
Alianza Fútbol Club anunció la desvinculación del entrenador argentino Roberto “Tito” Pompei y de todo su cuerpo técnico, una decisión que marca el cierre de una etapa en la dirección deportiva del conjunto albo y abre un nuevo proceso de reorganización de cara a sus próximos compromisos.
La salida del estratega representa un cambio importante para el equipo capitalino, uno de los clubes de mayor tradición del fútbol salvadoreño. La decisión implica no solo el relevo del director técnico, sino también la renovación completa del grupo de colaboradores responsables de la preparación táctica, física y deportiva del plantel principal.
Con esta determinación, la dirigencia de Alianza deberá definir quién asumirá la conducción del equipo y establecer los pasos para garantizar la continuidad de los entrenamientos y la preparación de los futbolistas. La elección de un nuevo cuerpo técnico será fundamental para determinar el rumbo deportivo de los albos durante el resto de la competición.
El cambio también genera expectativas entre los aficionados, que estarán atentos a los próximos anuncios institucionales y a las decisiones relacionadas con el banquillo. La llegada de un nuevo entrenador podría representar ajustes en el sistema de juego, las alineaciones y la planificación de los siguientes encuentros.
Por ahora, el principal desafío de Alianza será gestionar la transición técnica y mantener la competitividad del plantel, mientras se define al responsable de encabezar la nueva etapa deportiva del club.
La decisión fue tomada el viernes 9 de octubre, después de la derrota por 2-1 frente a FAS en el estadio Óscar Quiteño. Pompei, quien había asumido el cargo en mayo de 2026, dirigió 19 partidos oficiales, con un balance de siete victorias, siete empates y cinco derrotas. En el Apertura 2026, el conjunto capitalino acumulaba 18 puntos en 13 encuentros, producto de cuatro triunfos, seis empates y tres derrotas, números que reflejan las dificultades del equipo para consolidarse en los primeros puestos.
Pese a los resultados irregulares en el campeonato nacional, el técnico argentino consiguió una destacada participación internacional al clasificar a Alianza por primera vez a los cuartos de final de la Copa Centroamericana. El equipo terminó como líder de su grupo, pero posteriormente fue eliminado por Motagua de Honduras con un marcador global de 3-0. Los albos todavía tienen pendiente una serie de repechaje ante Marathón para buscar un boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf.
La reestructuración también alcanzó al director deportivo argentino Juan Alfonsín, cuya salida fue confirmada tras una reunión con la junta directiva. Aunque Alianza todavía no ha oficializado públicamente al sustituto de Pompei, reportes periodísticos señalan al argentino Diego Martín Vázquez, exentrenador de Motagua y Real Estelí, como el elegido para asumir el banquillo capitalino.
Internacionales -deportes
¡BARÇA IMPARABLE! Barcelona golea 3-0 al Getafe, suma ocho victorias consecutivas y sigue perfecto en LaLiga
El FC Barcelona continúa intratable en el fútbol español. El conjunto dirigido por Hansi Flick derrotó este sábado 10 de octubre al Getafe por 3-0 en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga 2026-2027. Con goles de Anthony Gordon, Gabriel Jesus y Jules Koundé, los azulgranas alcanzaron 24 puntos de 24 posibles, mantuvieron su invicto y reafirmaron su liderato con un arranque de temporada que ilusiona a sus aficionados.
El Barcelona necesitó apenas dos minutos para demostrar su superioridad. Anthony Gordon abrió el marcador al minuto 2, después de recibir un pase de Eric García y superar a la defensa rival con una brillante acción individual. El delantero inglés encontró espacio para sacar un potente remate que dejó sin opciones al guardameta David Soria. La presión ofensiva del equipo catalán continuó hasta que, al minuto 30, Gabriel Jesus amplió la ventaja a 2-0, aprovechando un error defensivo del Getafe y definiendo con precisión dentro del área.
Durante la segunda mitad, el equipo de Hansi Flick mantuvo el control del encuentro, dominó la posesión y limitó las oportunidades ofensivas del conjunto dirigido por José Bordalás. El técnico alemán aprovechó la ventaja para realizar modificaciones e incorporar a Pedri y Fermín López, buscando administrar las energías de su plantilla. La sentencia llegó al minuto 73, cuando Jules Koundé marcó el 3-0 tras una asistencia de Lamine Yamal, quien volvió a demostrar su capacidad para generar peligro y desequilibrar por la banda derecha.
Los números del Barcelona son contundentes: ocho partidos disputados, ocho victorias y ninguna derrota en LaLiga. Además, el equipo conserva su portería imbatida en el campeonato y acumula nueve triunfos consecutivos entre la competición española y la Liga de Campeones. La actuación ante Getafe también confirmó la profundidad de una plantilla que respondió pese a las rotaciones y a la ausencia de futbolistas importantes como Raphinha, cuya baja obligó a Flick a modificar su frente de ataque.
Con esta nueva goleada, el Barcelona envía un mensaje de autoridad a sus rivales, especialmente al Real Madrid, en una temporada que comienza a perfilarse como una intensa lucha por el título español. Los azulgranas tendrán ahora una exigente agenda internacional y doméstica, con compromisos frente al Galatasaray en Champions League, Real Betis y PSG, antes del esperado Clásico contra el conjunto merengue, programado para el 25 de octubre. Por ahora, el Barça no conoce otra cosa que ganar y sus aficionados tienen motivos de sobra para soñar con una temporada histórica.
Internacionales -deportes
Murió Mike Ditka, leyenda de la NFL, a los 86 años
La familia de Mike Ditka anunció este viernes su fallecimiento a los 86 años. En un comunicado, lo despidió como esposo, padre, abuelo y amigo. “Si bien el mundo conocía a Mike como un jugador del Salón de la Fama, un entrenador legendario y el líder del equipo de los Chicago Bears campeón del Super Bowl XX, nosotros lo conocíamos como el corazón de nuestra familia”, dijeron. No se informó la causa ni el lugar de la muerte.
Nacido el 18 de octubre de 1939 en Aliquippa, Pensilvania, Ditka destacó en fútbol americano, baloncesto y béisbol en la Universidad de Pittsburgh. Como ala cerrada lideró al equipo en recepciones entre 1958 y 1960, y en 1960 fue elegido de forma unánime al equipo All-America. Los Bears lo seleccionaron en el quinto puesto del draft de 1961. En su año de novato se convirtió en el primer tight end en superar las 1,000 yardas de recepción y ganó el premio al Novato del Año.
Como jugador pasó seis temporadas con Chicago, dos con los Philadelphia Eagles y cuatro con los Dallas Cowboys. Fue campeón de la NFL con los Bears en 1963 y formó parte del plantel de Dallas que ganó el Super Bowl VI. Después fue asistente de Tom Landry durante nueve temporadas. En 1988 se convirtió en el primer ala cerrada en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.
En 1982, George Halas lo contrató como entrenador en jefe de los Bears. En 11 temporadas llevó al equipo a playoffs siete veces. En 1985, con marca de 15-1, condujo a Chicago a su único Super Bowl: el XX, ganado 46-10 ante los New England Patriots. Los Bears lo despidieron tras la temporada de 1992. Entre 1997 y 1999 dirigió a los New Orleans Saints, con balance de 15-33, etapa recordada por el traspaso que llevó a Ricky Williams al equipo. Luego fue analista en NBC y en ESPN, donde participó en Sunday Morning Countdown de 2006 a 2015. Sufrió dos infartos, uno en 1988, y un derrame cerebral leve en 2012.
Nacionales -deportes
FESFUT ratifica a Bolillo Gómez como técnico de la Selecta para el play-in ante Saint Martin
La Federación Salvadoreña de Fútbol ratificó este jueves a Hernán Darío Gómez como seleccionador de la mayor. El Comité Ejecutivo confirmó que el colombiano sigue al frente del proceso y que, en breve, empezará a preparar la serie de ida y vuelta del play-in de la Liga de Naciones ante Saint Martin, en la ventana FIFA del 9 al 17 de noviembre. La Concacaf aún no ha fijado fechas, horarios ni sedes. El mismo comunicado adelantó que el cuerpo técnico será ampliado, en línea con la filosofía de la actual administración, aunque los nombres y el momento de la incorporación se anunciarán después.
La decisión llega días después de que Gómez, a su regreso de Martinica, pidiera una evaluación de la dirigencia y dejara claro que quiere quedarse. “Yo no me quiero ir, porque a pesar de todas las dificultades, de la gente que hay en contra, también hay mucha gente a favor”, dijo el estratega. El escenario contrasta con lo expuesto por el presidente de la FESFUT, Yamil Bukele, el 30 de septiembre, tras el 0-6 ante Guatemala: según el dirigente, Gómez puso sobre la mesa que si no mantenía a la Selecta en la Liga A se iría él mismo. Bukele también precisó que no hay un contrato anual formal ni un monto por rescisión.
El balance del proceso, iniciado en febrero de 2025, sigue siendo adverso. En 20 partidos de categoría A, Gómez suma cuatro victorias, seis empates y diez derrotas, con una efectividad cercana al 27 %. En la fase de grupos de la Liga A la Selecta cerró con cuatro puntos y descendió a la Liga B: ganó 3-1 a Martinica, cayó 0-6 ante Guatemala y 0-2 con Jamaica, y empató 1-1 en Fort-de-France. Ese tropiezo también sacó a El Salvador del top 100 del ranking FIFA: bajó al puesto 102, algo que no ocurría desde agosto de 2017.
El play-in es, aun así, la vía que le queda para no quedar fuera del camino a la Copa Oro 2027. El Salvador llegó como mejor sexto de la Liga A y se cruza con Saint Martin, líder del Grupo C de la Liga C, con nueve puntos, 19 goles a favor, dos en contra y una diferencia de +17. La serie es a ida y vuelta; el ganador del marcador global avanza a la ronda preliminar de marzo de 2027 y, si hay empate, el criterio es el gol de visitante. Superar al conjunto caribeño no clasifica todavía: harían falta otros dos partidos en esa fase previa.
La ratificación deja a Gómez con un encargo concreto y un margen corto. Debe armar el grupo, incorporar el refuerzo de cuerpo técnico que la FESFUT prometió y convertir noviembre en la corrección de un ciclo marcado por la goleada en Guatemala y por el descenso. La permanencia en el cargo, al menos en el discurso de septiembre, quedó atada a resultados que ya no se cumplieron. Lo que sigue es el play-in.
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