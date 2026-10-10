Internacionales
Huracán Isaías deja dos muertos y más de 800,000 afectados por cortes eléctricos tras impactar Florida
El huracán Isaías, que alcanzó la categoría 3 con vientos sostenidos de hasta 195 kilómetros por hora, impactó la costa del golfo de Estados Unidos durante la madrugada de este sábado 10 de octubre de 2026. El fenómeno tocó tierra cerca de Destin, en el noroeste de Florida, como un huracán de categoría 2, antes de debilitarse mientras avanzaba hacia Alabama. Las autoridades mantienen las alertas ante el riesgo de inundaciones, fuertes vientos y posibles tornados.
De acuerdo con los reportes meteorológicos, Isaías se convirtió en el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico, después de varios meses de actividad ciclónica inusualmente baja. Su rápida intensificación sobre las aguas cálidas del golfo de México provocó la emisión de avisos de huracán y marejada ciclónica en sectores de Florida, Alabama y Misisipi, donde miles de residentes recibieron órdenes de evacuación preventiva.
El paso del ciclón ha dejado al menos dos personas fallecidas, una en Florida y otra en Alabama, debido a la caída de árboles sobre viviendas. Además, alrededor de 800,000 usuarios quedaron sin suministro eléctrico en Florida, Alabama y Georgia, mientras las autoridades comenzaron las labores de evaluación de daños, limpieza de carreteras y restablecimiento de los servicios básicos.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que, pese al debilitamiento del sistema, sus efectos continúan representando una amenaza para varias comunidades del sureste estadounidense. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y crecidas de ríos, mientras que las bandas de tormenta mantienen el riesgo de tornados en sectores de Alabama, Georgia y las Carolinas. Los equipos de emergencia permanecen desplegados para atender las zonas afectadas y facilitar la recuperación de la infraestructura.
En cuanto a El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que Isaías no ejerce influencia directa sobre las condiciones meteorológicas del territorio nacional, debido a su ubicación y trayectoria. Las lluvias previstas en el país responden principalmente a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y otros sistemas atmosféricos regionales. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses recomiendan evitar desplazamientos innecesarios en áreas inundadas y seguir las indicaciones oficiales de seguridad.
Internacionales
VIDEOS | Terremoto de 7.6 sacude Panamá
Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital panameña, conocida por sus rascacielos. Aunque los reportes iniciales de la AFP indicaban que no se habían confirmado víctimas ni daños, posteriormente la cadena de noticias Telesur difundió imágenes en las que se observaban afectaciones en infraestructura.
El USGS informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 8, pero posteriormente revisó la cifra a 7.6. Además, ubicó el epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la zona centro-sur del país. Tras el sismo, cientos de personas salieron de los edificios en Ciudad de Panamá, según constató la agencia AFP.
De acuerdo con la cuenta Mundo en Conflicto, en la red social X, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta para nueve países de América Latina: Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.
TERREMOTO DE MAGNITUD PRELIMINAR 7,7 SACUDE PANAMÁ Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 7,7 que sacudió Panamá. Video: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/KLT86mrbDq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Así se observó la Terminal de Albrook durante el fuerte terremoto que sacudió Panamá. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/fYa743eaD7
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Estas son algunas imágenes de distintos puntos de Panamá durante el fuerte terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Internacionales https://t.co/3e8NMF5FYz
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
ASÍ SE LLEVARON A CABO LAS EVACUACIONES EN VARIOS EDIFICIOS DE PANAMÁ En la ciudad de San José, Panamá, se ordenaron evacuaciones ordenadas en numerosos edificios tras el fuerte terremoto de 7.7. Hasta el momento, no se reportan daños en la ciudad. El Comité de Emergencias mantiene comunicación, mientras los equipos de seguridad, socorro y rescate permanecen en estado de alerta. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Minutos después, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informó que se esperaba un nivel de impacto moderado en la franja costera nacional, con posibles inundaciones menores en playas, esteros, puertos y bahías, así como un incremento en las corrientes marinas.
La institución también advirtió sobre una variación de entre 0.3 y 1.0 metros en la altura del nivel del mar. Según el MARN, la hora mínima de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña estaba prevista para las 14:37 de este viernes 9 de octubre de 2026.
#ATENCIÓN🚨 AMENAZA DE TSUNAMI PARA EL SALVADOR Tras un sismo de magnitud preliminar 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m., el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) informa de un impacto en la franja costera de El Salvador. 🌊 La hora mínima estimada de llegada de un posible tsunami a la costa salvadoreña es a las 2:37 p. m. de este viernes. ⚠️ Mantente atento a las actualizaciones oficiales. 🇸🇻 #CronioSV #ElSalvador #AlertaDeTsunami #Sismo #Prevención
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Por su parte, Telesur transmitió en vivo desde Panamá para informar sobre las consecuencias del sismo y mostrar imágenes de los daños observados en infraestructura.
Durante la cobertura, la periodista Rekha Chandiramani explicó que los movimientos telúricos de esta magnitud son inusuales en el país. Según relató, en eventos anteriores las personas permanecían tranquilas en sus hogares; sin embargo, el sismo de este viernes provocó que salieran de plazas comerciales, supermercados y viviendas.
Chandiramani también señaló que el movimiento ocurrió durante el horario de salida de los niños de las escuelas del turno matutino y mientras algunos empleados se disponían a almorzar.
«En este momento hay confusión entre las personas, en mis 44 años de vida jamás había sentido un sismo de esta magnitud», expresó la periodista durante la transmisión.
#TerremotoPanamá | Terremoto de magnitud preliminar 7.7 interrumpe -en vivo- un programa deportivo en la ciudad de #Santiago 🇵🇦, a 60 km de distancia del epicentro.📍 Fuente: USGS. Video: Deportes RPC. #CronioSV #Panamá #SanJosé #Terremoto #Emergencia https://t.co/22vNsqaZlf
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
SISMO DE MAGNITUD 7.7 DEJA DAÑOS EN EL SECTOR DE MARBELLA, PANAMÁ El sector de Marbella, en Panamá, registra daños y afectaciones tras el sismo de magnitud 7.7 ocurrido la tarde de este viernes 9 de octubre. #CronioSV #Panamá #Sismo #Marbella #Terremoto https://t.co/Jp0xBWDcAi
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Videos muestran daños en estructuras de la ciudad de Penonomé, Panamá, luego del terremoto. 📹: Cortesía #CronioSV #Panamá #Terremoto #Sismo #Penonomé https://t.co/XMISlNdSFF
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 9, 2026
Internacionales
Cinco muertos al derrumbarse parcialmente un edificio en Estambul
Tres niños y dos adultos murieron tras el derrumbe de los tres primeros pisos de un edificio de siete niveles en Estambul, Turquía, informó este viernes la oficina del gobernador local.
Las operaciones de búsqueda y rescate concluyeron después de que los equipos localizaran el cuerpo de la última víctima entre los escombros, según precisaron las autoridades.
Entre las personas fallecidas se encuentran dos niñas de 5 y 10 años, así como un niño de 12 años. Además, nueve personas fueron rescatadas con vida desde que ocurrió el derrumbe, el jueves por la mañana.
El edificio está situado en la orilla asiática de Estambul. Tras el colapso de los tres primeros pisos, los cuatro niveles superiores quedaron apoyados sobre los escombros.
El vicealcalde de Estambul, Nuri Aslan, explicó a los periodistas que el inmueble fue construido en 1987 y que posteriormente se le añadieron pisos adicionales.
«El edificio fue construido en 1987. El sótano, la planta baja y los dos pisos superiores se construyeron de acuerdo con las normas de la época, pero posteriormente se añadieron pisos adicionales», detalló el funcionario.
Como medida preventiva, 55 personas que residían en edificios cercanos fueron evacuadas por razones de seguridad, de acuerdo con la oficina del gobernador.
Por otra parte, la responsable de una tienda de textiles ubicada en la entrada del inmueble, citada por medios turcos, afirmó que desde abril había notado grietas en las paredes.
El caso ha generado preocupación por las condiciones de seguridad de las construcciones en la ciudad. Según medios locales, más de 1,200 edificios en Estambul podrían colapsar en cualquier momento debido al incumplimiento de las normas de construcción o al uso de materiales de baja calidad.
Internacionales
Estados Unidos transmitirá en vivo el fusilamiento de un condenado por ataque a base militar
El Pentágono anunció que transmitirá en directo la ejecución de Nidal Hasan, el psiquiatra militar musulmán de origen palestino condenado a muerte por matar a 13 personas en un ataque ocurrido en 2009 en la base militar Fort Hood, en Estados Unidos. La decisión fue calificada este viernes como una forma de «tortura» por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La ejecución está prevista para el 3 de diciembre y será la primera realizada por las fuerzas armadas estadounidenses desde 1961. También será la primera ejecución mediante un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el procedimiento será público. Un funcionario del Pentágono declaró a la agencia AFP que la ejecución «será transmitida en vivo» y que posteriormente se darán a conocer más detalles.
Hegseth abordó el tema durante una conversación con Jack Posobiec, activista de derecha e influencer, a quien explicó que un pelotón de soldados cumplirá la orden de pena de muerte.
«Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público», expresó el secretario de Defensa en un video difundido en X por varias cuentas oficiales del Pentágono.
«La gente tiene que entender que hay serias consecuencias ante este tipo de actos», agregó.
ONU califica la transmisión como una forma de tortura
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rechazó la decisión de transmitir la ejecución en directo y recordó su postura frente a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán.
«Como el Alto Comisionado ha subrayado en reacción a las ejecuciones públicas en Afganistán e Irán, las ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante», señaló la institución en un mensaje enviado a la AFP.
La oficina insistió en que la difusión de este tipo de procedimientos vulneraría las normas internacionales de derechos humanos.
«La retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura», afirmó.
La última ejecución militar en Estados Unidos tuvo lugar en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de homicidio.
El senador demócrata Chris Murphy también criticó la decisión de transmitir el fusilamiento y la calificó de «repugnante».
«Comprendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales», declaró Murphy a CNN.
Según Amnistía Internacional, se tiene conocimiento de al menos 17 ejecuciones públicas realizadas durante 2025: seis en Afganistán y 11 en Irán.
Por su parte, la organización Centro de Información sobre la Pena de Muerte indicó que 135 soldados han sido ejecutados por el Ejército de Estados Unidos desde 1916.
El ataque en Fort Hood y la condena de Hasan
A comienzos de esta semana, el Pentágono anunció que el presidente estadounidense, Donald Trump, había aprobado la ejecución de Hasan por perpetrar un ataque inspirado en Al-Qaeda.
El tiroteo ocurrió en 2009 en la base militar Fort Hood y dejó 13 personas fallecidas. Doce de los muertos y 30 de los heridos eran soldados. Hasan recibió disparos de una agente de la policía civil durante el ataque y quedó parcialmente paralizado.
En 2013, un jurado militar lo sentenció a muerte.
Durante el juicio, Hasan asumió su propia defensa, pero no presentó testigos, no rindió declaración y tampoco intentó negar los cargos. Los abogados defensores designados por el tribunal consideraban que el acusado buscaba recibir la pena capital.
Durante el proceso judicial también se expuso que Hasan se oponía a las intervenciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Asimismo, se informó al tribunal que había mantenido conversaciones con Anwar al Awlaki, un clérigo radical de origen yemení que tenía ciudadanía estadounidense y era señalado como una figura vinculada a Al-Qaeda.
Al Awlaki murió en un ataque con drones de Estados Unidos en Yemen.
En otro video, Posobiec preguntó a Hegseth si Hasan había presentado alguna petición final antes de su ejecución.
«No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre», respondió el secretario de Defensa.
Otros ataques en instalaciones militares estadounidenses
Aunque los tiroteos masivos ocurren con frecuencia en Estados Unidos, los ataques de este tipo en instalaciones militares son relativamente poco comunes.
En 2025, un soldado abrió fuego en una base militar del estado de Georgia e hirió a cinco soldados antes de ser detenido.
En 2019, un marine estadounidense mató a tiros a dos personas e hirió a una tercera en una base militar de Hawái. Ese mismo año, un alumno militar saudita asesinó a tres personas en una instalación militar de Florida.
Otro ataque ocurrió en 2015, cuando un ciudadano estadounidense nacido en Kuwait atacó dos instalaciones militares en Tennessee, donde mató a cuatro marines y a un marinero.
El FBI concluyó que este último episodio estuvo inspirado por un «grupo terrorista internacional».