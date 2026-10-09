Principal
PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste
Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
Política
Diálogo con actores clave para robustecer la agenda energética
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa se reunió con el Vicepresidente de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), Roberto Bentancor, en la República Oriental del Uruguay.
En la bilateral, el Vicepresidente Ulloa compartió el progreso de El Salvador en la transformación de su matriz energética mediante el aprovechamiento de fuentes solares, eólicas, hidráulicas, de biomasa y geotérmicas, resaltando particularmente la experiencia salvadoreña en generación de energía a partir de sus recursos volcánicos.
A su vez, el Vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, valoró la reunión y destacó que permitió conocer con mayor detalle las características del sistema energético salvadoreño, así como identificar posibles áreas de colaboración.
Ambos abordaron las agendas energéticas de sus respectivos países y exploraron oportunidades de cooperación en materia de energías renovables, movilidad eléctrica, tecnología y transferencia de conocimientos.
El acercamiento permitió identificar nuevas oportunidades de cooperación entre El Salvador y Uruguay y fortalecer los vínculos en un sector estratégico para el desarrollo de ambas naciones.
Nacionales
Cancillería habilita líneas de emergencia para salvadoreños en Panamá tras terremoto
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Panamá, dio a conocer los números de emergencia a los que los salvadoreños residentes en ese país pueden comunicarse tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes a las 11:56 de la mañana.
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse a las líneas telefónicas +507 6378-0116 y +507 6147-2307. Además, está disponible el número de WhatsApp +503 7070-1071.
Según la institución, estos números están a disposición de la comunidad salvadoreña en Panamá para atender sus necesidades de comunicación en el contexto de la emergencia.
Por otra parte, imágenes difundidas por medios de comunicación panameños muestran el derrumbe de una parte de un hotel en la localidad de Penonomé, ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Los reportes también señalan daños considerables en una iglesia y la aparición de grietas en otros edificios.
Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil evalúan las afectaciones registradas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otros sectores.
Asimismo, imágenes divulgadas por la prensa local muestran grietas en una carretera de la provincia de Veraguas.
Lo Más Leído
-
Empresarialhace 2 días
EL SISTEMA FEDECRÉDITO EQUIPA A LOS 12 CLUBES DE LA COPA SISTEMA FEDECRÉDITO CON TECNOLOGÍA PARA ELEVAR EL RENDIMIENTO DE SUS JUGADORES
-
Empresarialhace 2 días
Unidos, para la mejor experiencia, Banco CUSCATLAN y United AirlinesSM presentan las Tarjetas de Crédito United VISA CUSCATLAN