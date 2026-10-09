Diálogo con actores clave para robustecer la agenda energética

En el marco de la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa a la República Oriental del Uruguay, y en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), visitó las instalaciones de la Torre ANTEL para dar inicio al programa de cooperación con ITC, empresa de innovación y tecnología del Grupo Antel.

Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa presentó los cambios impulsados por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, salud, educación, turismo y economía. Asimismo, destacó los avances del país en la atracción de inversiones, la regulación de activos digitales y la adopción de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que se brindan a la población.

Por su parte, el Vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, y el Director Ejecutivo de ITC, Alejandro Lemos, coincidieron en destacar el valor de esta alianza estratégica, que permitirá promover el intercambio de expertos mediante la coordinación con el programa Uruguay Innova y el Instituto Vidart – Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como el intercambio de experiencias con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Esta cooperación también permitirá que expertos salvadoreños compartan sus conocimientos y experiencias sobre el modelo de gestión impulsado por el Presidente Bukele, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública uruguaya.

La Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin, destacó que la primera fase del programa contempla el intercambio de expertos en ciencia de datos, políticas públicas, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas de ambos países. Además, se trabajará en la sistematización de casos de éxito en la implementación de programas estratégicos y en el desarrollo de contenidos formativos que incorporen microcredenciales, a fin de garantizar la trazabilidad de los aprendizajes y las competencias adquiridas.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Torre ANTEL. En el acto también participaron la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno, así como funcionarios de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay.

Esta alianza fortalece el intercambio de conocimientos y la formación del talento humano de ambos países, en línea con la visión del Presidente Nayib Bukele, de modernizar la administración pública mediante la innovación y la cooperación internacional.

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