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Karol G defiende su música y responde a las críticas por apropiación cultural
En una entrevista con The New York Times, la colombiana habló de “Tropicoqueta”, de su relación con el mariachi y el vallenato, y del peso de representar a la comunidad latina en Estados Unidos.
Karol G defendió la mezcla de géneros de su sexto álbum, “Tropicoqueta”, y rechazó las críticas por apropiación cultural. Lo dijo en una conversación con Joe Coscarelli y Jon Caramanica para el pódcast Popcast, de The New York Times, en el marco de su gira “Viajando por el mundo Tropitour”.
La cantante sostuvo que su interés por otras tradiciones latinoamericanas es anterior a la fama. Sobre el mariachi, explicó que creció escuchándolo y que tuvo uno en sus 15 años. “Para mí no es apropiación cultural, por ejemplo con el mariachi o la música mexicana, porque crecí escuchándola. Crecí escuchándola, siendo fan, entendiendo la cultura, aprendiéndola, investigándola”, dijo.
Contó que viajó a México para aprender de maestros del género y que tomó clases de canto. También recordó que hace unos 12 años grabó “Así es el amor”, un tema que ya mezclaba mariachi y reguetón. Para el vallenato convocó a un maestro colombiano. En “Alguien que te amaba”, homenaje a Selena Quintanilla, trabajó con Pete Astudillo, coautor y productor ligado a la trayectoria de la artista tejana. Citó a Rocío Dúrcal como ejemplo de quien se acercó a la música ranchera con respeto.
La gira, que promueve “Tropicoqueta” y “No me arrepiento de sentir tanto”, arrancó el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla más de 60 fechas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa hasta mediados de 2027.
En la misma entrevista habló de política. Afirmó que el arte y la política no se pueden separar del todo y que “la gente sabe lo que representamos los latinos”. Sobre su presentación como cabeza de cartel en Coachella 2025, dijo que sintió el peso de representar a la comunidad en un momento difícil para los inmigrantes en Estados Unidos, y que quiso que el mensaje fuera más allá del escenario. También mencionó a la Fundación Con Cora, con la que apoya a mujeres inmigrantes con ayuda legal.
Sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), expresó: “Todos estamos en plan ‘que se joda ICE’. Todos pensamos así”. Añadió que, en su caso, no bastaba con decirlo: quería hacer algo “lo suficientemente bueno y grande” para ese escenario.
En la charla también elogió el español de Drake en “Ahí” y contó que lo animó a cantar el verso en ese idioma. Comparó además su experiencia con la de Bad Bunny en el Super Bowl, donde estuvo presente en la casita del espectáculo.
Internacionales -deportes
Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Messi tras su último partido con Argentina
Cristiano Ronaldo comentó por segunda vez una publicación de Lionel Messi, luego de que el argentino disputara este martes su último partido con la selección de Argentina.
“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, expresó el portugués.
Las palabras de Cristiano Ronaldo generaron más de un millón de “me gusta” en Instagram.
Este miércoles, Messi realizó una nueva publicación en la que compartió cómo vivió por última vez la experiencia de vestir la camiseta de Argentina.
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Iron Maiden celebra sus 50 años con un histórico concierto en El Salvador
Iron Maiden llegó a El Salvador como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que la agrupación celebra sus 50 años de trayectoria dentro de la historia del heavy metal.
Desde el inicio con «Murders in the Rue Morgue» hasta el cierre con «Wasted Years», la banda presentó un setlist de 17 canciones que recorrió sus primeros nueve álbumes, considerados parte de su etapa dorada.
Concierto de Iron Maiden en El Salvador. https://t.co/IKUbfIL9jj
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
Los salvadoreños y extranjeros que asistieron al espectáculo disfrutaron de temas como «Rime of the Ancient Mariner», «Seventh Son of a Seventh Son», «Run to the Hills» y «Aces High», canciones que sonaron por primera vez en suelo salvadoreño, convirtiendo el momento en un hecho especial para los seguidores de la agrupación.
El festival de heavy metal comenzó con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel. Posteriormente, subió al escenario The Raven Age, agrupación liderada por George Harris, hijo de Steve Harris, integrante y fundador de Iron Maiden.
🔥🤘 ¡IRON MAIDEN HACE RETUMBAR EL SALVADOR! 🇸🇻 Una noche cargada de heavy metal, energía y miles de voces cantando al ritmo de una de las bandas más legendarias del mundo. 🎸🔥 ¿Quién está viviendo esta noche histórica? 👀🤘 Video: Claudia Argueta https://t.co/7efko0idlL
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 6, 2026
A las 8:45 p. m., «Doctor Doctor» sirvió como anticipo de la salida de Iron Maiden al escenario para ofrecer su espectáculo ante los asistentes.
«Venimos de un concierto masivo en México y acá estamos sold out, son un público increíble», expresó Bruce Dickinson al inicio del concierto.
Durante la presentación, el vocalista también protagonizó uno de los momentos más celebrados por el público. Mientras interpretaba «The Trooper», ondeó la bandera británica y, por un momento, hizo lo mismo con la bandera salvadoreña, lo que generó una gran ovación entre los asistentes.
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Iron Maiden ya está en El Salvador para su concierto de esta noche
La banda británica Iron Maiden ya se encuentra en El Salvador, donde ofrecerá este lunes un concierto en el estadio Jorge «El Mágico» González, como parte de su gira «Run For Your Lives», con la que celebra sus 50 años de fundación.
Integrantes de la agrupación arribaron al país con más de 24 horas de anticipación al espectáculo. Bruce Dickinson, Adrian Smith y Dave Murray fueron vistos a las 5:20 de la tarde de este domingo a su llegada a un hotel de San Salvador.
Con Steve Harris a la cabeza, Iron Maiden se presenta por segunda ocasión en territorio salvadoreño, en un concierto que ha generado expectativa entre los seguidores de la escena metalera.
#TomeNota Hoy, lunes 5 de octubre, se desplegará un dispositivo de circulación vehicular controlada en los alrededores del estadio Jorge “El Mágico” González entre la 1:00 p.m. y 11:00 p.m. con motivo del concierto de Iron Maiden.
A fin de mejorar la movilidad, hemos dispuesto puntos de abordaje para alternativas de transporte; no se permitirá estacionamiento en ninguna de las vías públicas aledañas al sector del estadio. Te recomendamos organizar tu viaje en grupos para evitar contratiempos.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026
Para el espectáculo se espera la asistencia de más de 25,000 personas. La jornada comenzará alrededor de las 6:20 de la tarde con la presentación de la banda salvadoreña Souls of Steel.
Posteriormente será el turno de The Raven Age, mientras que a las 8:30 de la noche está previsto que Iron Maiden, conocida como la «Doncella de Hierro», suba al escenario para ofrecer su esperado concierto.
FANÁTICOS HACEN FILA PARA EL CONCIERTO DE IRON MAIDEN EN EL ESTADIO JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ Así luce el ambiente en el estadio Jorge “El Mágico” González, donde fanáticos hacen fila para el concierto de esta noche de @IronMaiden. Video: Diario El Salvador #CronioSV #IronMaiden #ElSalvador #Concierto #Música
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 5, 2026