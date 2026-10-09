Política
Cooperación en tecnología, innovación y administración pública
En el marco de la visita del Vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa a la República Oriental del Uruguay, y en su calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), visitó las instalaciones de la Torre ANTEL para dar inicio al programa de cooperación con ITC, empresa de innovación y tecnología del Grupo Antel.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa presentó los cambios impulsados por el Presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, salud, educación, turismo y economía. Asimismo, destacó los avances del país en la atracción de inversiones, la regulación de activos digitales y la adopción de la inteligencia artificial para mejorar los servicios que se brindan a la población.
Por su parte, el Vicepresidente de ANTEL, Pablo Álvarez, y el Director Ejecutivo de ITC, Alejandro Lemos, coincidieron en destacar el valor de esta alianza estratégica, que permitirá promover el intercambio de expertos mediante la coordinación con el programa Uruguay Innova y el Instituto Vidart – Centro Nacional de Inteligencia Artificial, así como el intercambio de experiencias con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).
Esta cooperación también permitirá que expertos salvadoreños compartan sus conocimientos y experiencias sobre el modelo de gestión impulsado por el Presidente Bukele, contribuyendo al fortalecimiento de la administración pública uruguaya.
La Directora Ejecutiva de ESIAP, Claudia de Larin, destacó que la primera fase del programa contempla el intercambio de expertos en ciencia de datos, políticas públicas, tecnología e innovación, con el propósito de fortalecer las capacidades de las administraciones públicas de ambos países. Además, se trabajará en la sistematización de casos de éxito en la implementación de programas estratégicos y en el desarrollo de contenidos formativos que incorporen microcredenciales, a fin de garantizar la trazabilidad de los aprendizajes y las competencias adquiridas.
La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Torre ANTEL. En el acto también participaron la embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno, así como funcionarios de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de la Cancillería de la República Oriental del Uruguay.
Esta alianza fortalece el intercambio de conocimientos y la formación del talento humano de ambos países, en línea con la visión del Presidente Nayib Bukele, de modernizar la administración pública mediante la innovación y la cooperación internacional.
Política
Intercambio político para fortalecer la relación bilateral
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, y el senador, Andrés Ojeda.
En este espacio de diálogo, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el robustecimiento de las relaciones bilaterales y distintos temas de interés común como la erradicación de la violencia y el crecimiento económico. El Vicepresidente Ulloa señaló que los vínculos entre El Salvador y Uruguay atraviesan un momento favorable y los invitó a visitar el país.
De igual manera, destacó la fortaleza institucional del país uruguayo para atender sus propios desafíos. No obstante, expresó la disposición salvadoreña para compartir su experiencia en caso de existir una solicitud. Explicó que el país ha abierto sus políticas y estrategias de seguridad a delegaciones extranjeras interesadas en conocerlas de primera mano, facilitando espacios de intercambio con equipos especializados.
El expresidente Sanguinetti recordó el proceso histórico atravesado por El Salvador y señaló que su experiencia ha generado un creciente interés en Uruguay, destacando además los niveles de aprobación registrados por el Gobierno salvadoreño en mediciones regionales.
Por su parte, el senador Ojeda expresó su interés en conocer con mayor profundidad la experiencia del país centroamericano, particularmente los avances en materia de seguridad y su relación con otras áreas de desarrollo. Señaló que la reducción de la violencia ha despertado interés por conocer también los avances del país en crecimiento económico, educación, tecnología y salud.
El encuentro reafirmó la importancia del diálogo político y del intercambio de experiencias como herramientas para fortalecer los vínculos entre naciones.
Política
Vicepresidente Ulloa se reúne con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, sostuvo un encuentro con miembros de la diáspora salvadoreña y representantes del cuerpo diplomático acreditado en Uruguay, con quienes compartió información sobre las transformaciones que ha experimentado El Salvador en los últimos años.
Durante la actividad, Ulloa realizó un recorrido por los principales cambios registrados en el país en áreas como seguridad, fortalecimiento institucional, modernización del Estado, innovación, atracción de inversiones y desarrollo económico.
En ese contexto, se refirió al proceso de seguridad implementado en El Salvador y a las distintas fases del Plan Control Territorial. Destacó que la recuperación de las condiciones de seguridad ha permitido abrir una nueva etapa orientada a generar oportunidades de inversión y desarrollo en sectores como el turismo, las energías renovables, la tecnología y la innovación.
El vicemandatario también abordó los esfuerzos que impulsa el país para modernizar la administración pública y fortalecer las capacidades del Estado. Entre estas iniciativas mencionó la profesionalización de los funcionarios mediante la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), así como la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos institucionales.
Asimismo, Ulloa destacó la disposición de El Salvador para compartir su experiencia y brindar asistencia técnica a otras naciones interesadas en conocer el funcionamiento de los marcos institucionales y regulatorios relacionados con los activos digitales.
El encuentro permitió compartir con miembros de la diáspora salvadoreña, representantes del cuerpo diplomático y parlamentarios una visión integral de la transformación que experimenta El Salvador, así como las oportunidades que este nuevo contexto abre para fortalecer la inversión, la cooperación internacional, la innovación y el desarrollo.
Política
Compartiendo experiencias para impulsar la innovación
El Vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dialogó con integrantes del Grupo Parlamentario de Amistad El Salvador–Uruguay, en el marco de su visita a ese país, realizada por invitación del Canciller suramericano.
Durante el encuentro, el Vicepresidente Ulloa agradeció el recibimiento y explicó que esta visita responde al interés de continuar profundizando los vínculos bilaterales, luego de diversos intercambios sostenidos con autoridades uruguayas en foros internacionales. Asimismo, destacó la importancia de generar espacios que permitan abordar temas de interés común y promover transferencias de conocimientos entre ambas naciones.
Por su parte, los representantes uruguayos mostraron interés en conocer con mayor profundidad la experiencia salvadoreña en materia de innovación y activos digitales. El diputado Nicolás Salle solicitó ampliar la información sobre la ESIAP, Bitcoin, la tokenización y la regulación de activos digitales, mientras que el Vicemandatario explicó también la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y su papel en el desarrollo de esta tecnología en el país.
Dentro del grupo parlamentario de amistad participaron diputados de todas las facciones. A su vez, estuvieron muy interesados en que se conforme también un grupo de amistad en El Salvador para realizar intercambios; solicitando al Vicemandatario que traslade el mensaje a la Asamblea Legislativa salvadoreña.
La sesión permitió continuar fortaleciendo los vínculos entre El Salvador y Uruguay e identificar nuevas oportunidades de cooperación e intercambio de estudios en áreas estratégicas. Asimismo, estuvo presente la Embajadora de El Salvador en Uruguay, Astrid Moreno.