Nacionales
Cancillería habilita líneas de emergencia para salvadoreños en Panamá tras terremoto
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de El Salvador en Panamá, dio a conocer los números de emergencia a los que los salvadoreños residentes en ese país pueden comunicarse tras el terremoto de magnitud 7.7 registrado este viernes a las 11:56 de la mañana.
La Cancillería informó que los connacionales pueden comunicarse a las líneas telefónicas +507 6378-0116 y +507 6147-2307. Además, está disponible el número de WhatsApp +503 7070-1071.
Según la institución, estos números están a disposición de la comunidad salvadoreña en Panamá para atender sus necesidades de comunicación en el contexto de la emergencia.
Por otra parte, imágenes difundidas por medios de comunicación panameños muestran el derrumbe de una parte de un hotel en la localidad de Penonomé, ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.
Los reportes también señalan daños considerables en una iglesia y la aparición de grietas en otros edificios.
Mientras tanto, las autoridades de Protección Civil evalúan las afectaciones registradas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otros sectores.
Asimismo, imágenes divulgadas por la prensa local muestran grietas en una carretera de la provincia de Veraguas.
Nacionales
Fiscalía destruiiye de más de 35 kilos de droga valorada en $52,230
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
Judicial
Estafador es condenado a cinco años de cárcel
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
Nacionales
El Salvador registra siete días de octubre sin homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el jueves 8 de octubre de 2026 cerró con cero homicidios en todo el territorio nacional. Con este registro, El Salvador suma siete días del mes sin reportar muertes violentas, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la institución policial.
Los datos estadísticos compartidos por la corporación reflejan una reducción de los homicidios durante los primeros días de octubre de 2026, en comparación con los registros de años anteriores.
Las gráficas comparativas muestran que, durante los primeros ocho días de octubre de 2018, el país experimentaba elevados niveles de violencia, con registros de hasta 11 homicidios en un solo día y un promedio diario considerablemente alto.
La evolución de las cifras también refleja una reducción que ya era visible en octubre de 2025, cuando los registros fluctuaban entre cero y dos homicidios diarios durante la primera semana del mes.
En contraste, durante los primeros ocho días de octubre de 2026, siete jornadas cerraron sin homicidios, según los datos oficiales.
Las autoridades policiales y los comentarios de ciudadanos en plataformas digitales han destacado la efectividad de los planes de seguridad implementados por el Gobierno como un factor determinante para mantener estas cifras.