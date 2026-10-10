Nacionales
MARN pronostica lluvias y tormentas en El Salvador este sábado 10 de octubre: estas son las zonas afectadas
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) pronostica lluvias y tormentas eléctricas para este sábado 10 de octubre en diferentes zonas de El Salvador, debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), una onda tropical y vaguadas locales. Estas condiciones atmosféricas favorecerán la acumulación de humedad y la formación de precipitaciones durante distintos momentos del día, especialmente en horas de la tarde y noche.
Durante las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias en sectores de las zonas central, paracentral y oriental. Posteriormente, se esperan precipitaciones breves en la cordillera Apaneca-Ilamatepec y en áreas del norte de Santa Ana y Chalatenango, mientras que en otras regiones podrían presentarse períodos de nubosidad parcial.
Las lluvias y tormentas tendrán mayor presencia durante la tarde, principalmente en la cordillera El Bálsamo, sectores del Área Metropolitana de San Salvador, Chalatenango, Cabañas, Morazán, el norte de San Miguel y puntos de Santa Ana y La Unión. Para la noche, el pronóstico contempla nuevas precipitaciones en la zona central y sectores de Santa Ana, San Miguel y La Unión, por lo que las condiciones podrían afectar desplazamientos y actividades al aire libre.
El MARN explicó que la ZCIT se mantiene relativamente próxima a las costas salvadoreñas, aunque se prevé que comience a desplazarse hacia el sur entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Asimismo, la influencia del ciclón postropical Isaías ha disminuido, mientras que la onda tropical y las vaguadas locales continúan favoreciendo la inestabilidad. Los vientos del noreste alcanzarán velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora.
Pese a las lluvias, las temperaturas máximas podrían alcanzar los 34 °C en San Miguel, mientras que San Salvador registraría hasta 29 °C y Santa Ana alrededor de 30 °C. Para el domingo 11 de octubre también se prevén lluvias y tormentas, principalmente durante la tarde y noche en sectores centrales y orientales. Ante este panorama, se recomienda mantenerse informado mediante los canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones en zonas susceptibles a deslizamientos o acumulaciones de agua.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
Principal
PNC captura a joven de 18 años por tráfico de marihuana y cocaína en Acajutla, Sonsonate Oeste
Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026